YouTubeチャンネル登録者数150万人越え！美容系動画クリエイターnanakoななこプロデュースカラコン『mimi charme（ミミシャルム）』から、くりくりちゅるんな水光レンズ2色が新登場！

PIA株式会社

PIA株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：見原 博道）は、YouTubeチャンネル登録者数150万人越え、Z世代に大人気の美容系動画クリエイターnanakoななこプロデュースのカラコンブランド『mimi charme（ミミシャルム）』より、新色『Royal Moon（ロイヤルムーン）』、『Kitty Puff（キティパフ）』を2025年4月25日（金）に発売いたします。

・nanakoななこプロデュースカラコン『mimi charme（ミミシャルム）』待望の新色は、くりくりちゅるんな妖精eyeになれる水光グレーレンズ！

mimi charme （ミミシャルム）待望の新色は、”細フチ＆太フチでつくる主役級水光レンズで、くりくりちゅるんな妖精eye ”がコンセプト。

大人気カラーMoon Latte（ムーンラテ）の色違いレンズ、キラめき水光ミルキーグレーの「Royal Moon（ロイヤルムーン）」と、mimi charme（ミミシャルム）史上最大着色直径13.8mm、太フチ無敵盛れ水光グレーの「Kitty Puff（キティパフ）」の2色展開で発売いたします。

商品情報については、ブランドサイト及び公式SNSにて順次公開いたします。

・カラーラインナップ

【NEW】

Royal Moon（ロイヤルムーン）

DIA14.2ｍｍ／着色直径13.0ｍｍ

キラめき水光ミルキーグレー

あの大人気カラームーンラテの色違い！

儚げうるみグレーレンズ

【NEW】

Kitty Puff（キティパフ）

DIA14.2ｍｍ／着色直径13.8ｍｍ

太フチ無敵盛れ水光グレー

あざと子猫ちゃんになれちゃう！

一軍太フチグレーレンズ

Moon Latte（ムーンラテ）

DIA14.2ｍｍ／着色直径13.0ｍｍ

キラめき水光ミルキーベージュ

オシャレな放射状ハイライトでまるで発光しているような瞳へ！

Honey Syrup（ハニーシロップ）

DIA14.2ｍｍ／着色直径13.5ｍｍ

細フチあざと水光ブラウン

新王道👑垢抜け水光ブラウンレンズ！

Gem Grege（ジェムグレージュ）

DIA14.2ｍｍ／着色直径13.5ｍｍ

細フチ大人っぽ水光グレージュ

グレーなのにナチュラルでデイリー使いしやすい！

Dolly Drop（ドーリードロップ）

DIA14.2ｍｍ／着色直径13.6ｍｍ

新感覚(ハート)きゅるん盛れドーリーアイ

散りばめたブルーのハイライトがトレンド感満載！

・カラーマップ

・4月25日（金）配信決定！nanakoななこ× mimi charme Special Instagram Live

発売日の4月25日（金）には、mimi charme（ミミシャルム）プロデューサーのnanakoななこさんによる「nanakoななこ×mimi charme Special Instagram Live」を実施いたします。

ライブ視聴者だけにお届けする特別な情報もありますので、お見逃しのないようご覧ください。

nanakoななこさんのInstagramアカウント(@_nana._.com_(https://www.instagram.com/_nana._.com_/))より配信いたしますので、ぜひフォローをしてお待ちください。

配信に関する詳細はmimi charme公式Instagram（@mimicharme_jp(https://www.instagram.com/mimicharme_jp/)）アカウントにてお知らせしますので、お楽しみに！

・新色発売記念ノベルティキャンペーン！オリジナル前髪クリッププレゼント

新色発売を記念し、mimi charme（ミミシャルム）のカラコンいずれかを2箱以上同時購入で、オリジナル前髪クリップをプレゼントいたします。

■実施期間

2025年4月25日（金）11:00 ～ 無くなり次第終了

※カラー、度数の組み合わせは自由です。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

※実施店舗により条件が異なる場合があります。

※当キャンペーンは一部店舗では対象外となります。実施については必ず各店舗の案内をご確認ください。

・4月21日（月）から！mimi charme（ミミシャルム）新色発売記念、公式Instagramにてモニター募集キャンペーンを実施！

新色発売を記念して、公式Instagramにて合計50名様のモニターキャンペーンを実施いたします。

■応募期間

4月21日（月）～4月30日（水）

■応募方法

１.公式Instagram（@mimicharme_jp(https://www.instagram.com/mimicharme_jp/)）のアカウントをフォロー

２.専用フォームより応募：下記のURLより応募可能。

URL：https://forms.gle/m7qokEMSgMmaLJuDA

※賞品の発送をもって当選とさせていただきます。（5月中旬より順次発送予定です）

※ご本人様以外の方のご応募はお控えください。

※プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。発送にあたり必要な情報をご提供いただけない場合、また、お客様の住所変更、転居先不明、ご不在等により商品の受け取りが出来ない場合は、当選を無効とさせていただくことがございます。

■応募資格

ご自身のInstagramアカウントにてレビュー投稿頂ける方

※投稿期限は6月15日（日）までを予定しております。

※フォロワー様限定のモニター募集となります。

※アカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外です。

・商品概要

商品名 ：mimi charme（ミミシャルム）

価格 ：1,350円(税抜) 1,485円(税込)（10枚入り)

カラー ：全6色

レンズ ：BC 8.6mm DIA 14.2mm UVカット

含水率 ：38％

使用期間 ：終日装用、1日交換

度数 ：±0.00D（度なし）、 -0.50D~-6.00D（0.25D刻み）、 -6.50D~-10.00D（0.50D刻み）

販売名 ：ハイドロン ワンデー

承認番号 ：22900BZX00217000

販売ルート：コンタクト専門店、雑貨ショップなどの店舗にて順次販売予定。

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使い下さい。

※コンタクトレンズの使用が初めての方は必ず眼科医の検査を受けてください。

・取扱いWEB販売店

LILY ANNA：https://www.lilyanna.jp/c/brand/mimicharme-1day

クイーンアイズ：https://www.queen-eyes.com/

ホテラバ：https://hotellovers.jp/

モアコンタクト： https://morecon.jp/

※他web販売店各社

・nanakoななこさんプロフィール

岐阜県出身・在住の美容系動画クリエイター

メイクのHow to動画を中心に様々なコンテンツを日々アップし、SNS総フォロワー数は250万人を超え、多くの女性から絶大な支持を集めている。

活動はSNSに留まらず、ラジオパーソナリティや雑誌、TV出演、自身のコスメブランド「leur charme」を手掛けるなど多方面で活躍中。

YouTube：https://www.youtube.com/@775nanako

X：https://x.com/nanachoco_65

Instagram：https://www.instagram.com/_nana._.com_/

TikTok：https://www.tiktok.com/@nanamameco

・会社概要

社名 ： PIA株式会社

所在地 ： 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー10F

代表 ： 代表取締役 見原 博道

事業内容： 医療機器製造販売業/コンタクトレンズの輸入販売/医療経営コンサルタント

URL ： http://www.pia-corp.co.jp/