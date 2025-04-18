ビジュアルアーツ冬フェス2024一部グッズの再販決定！また「サマポケRBキャラクッション」や「やがてひとつになる道」新作グッズもVA STOREにて発売！【4月24日発売】
株式会社ビジュアルアーツ(本社:大阪府大阪市 代表取締役:天雲玄樹)は、自社ECサイト「VA STORE」にてビジュアルアーツ冬フェス2024グッズの再販と新作グッズを発売いたします。
＜商品概要＞
ご好評につき完売となった「Summer Pockets REFLECTION BLUE（以下Summer Pockets RB） 久島 鴎 スーツケース風 イヤホンポーチ」や「Summer Pockets RB 鳴瀬しろは(Key25th) 立体アクリルスタンド」等を含む、様々なグッズの再販をVA STOREにて4月24日18時より開始いたします。
Keyセット
Kanon 16bit Arrangements
Summer Pockets RB 久島 鴎 スーツケース風 イヤホンポーチ
鬼の嫁入りセット
Summer Pockets RB 鳴瀬しろは(Key25th) 立体アクリルスタンド
Key25th オリジナルキーリング
＜商品概要＞
また、「Summer Pockets RB キャラクッション」や「やがてひとつになる道」新作グッズも同時発売いたします。
Summer PocketsRB 野村 美希 キャラクッション
素材：ポリエステル
サイズ：約300mm x約300mm
価格：3,000円(税込)
※お1人様1会計につき5点まで購入可能
Summer PocketsRB 水織 静久 キャラクッション
素材：ポリエステル
サイズ：約300mm x約300mm
価格：3,000円(税込)
※お1人様1会計につき5点まで購入可能
Summer PocketsRB 加藤 うみ キャラクッション
素材：ポリエステル
サイズ：約300mm x約300mm
価格：3,000円(税込)
※お1人様1会計につき5点まで購入可能
Summer PocketsRB 神山 識 キャラクッション
素材：ポリエステル
サイズ：約300mm x約300mm
価格：3,000円(税込)
※お1人様1会計につき5点まで購入可能
「やがてひとつになる道」アクリルスタンド 全6種
本体サイズ：約120mm×30～65mm
台座サイズ：約85mm×85mm
素材：アクリル
価格：各1,650円(税込)
「やがてひとつになる道」アクリルスタンド 背景台座付きコンプリートセット
背景台座サイズ：約195mm×130mm
素材：アクリル
価格：9,900円(税込)
「やがてひとつになる道」デスクマット
サイズ：約W550mm×H300mm
素材：ポリエステル＋EVA
価格：2,800円(税込)
ストア情報
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株式会社ビジュアルアーツ
株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。
数多の作品がノベルゲームの枠組みを飛び越え、コミック、アニメーション、劇場作品としてメディアミックス化され、近年ではモバイルゲームの市場でも多くのご支持をいただいております。
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