BBIA（ピアー）「ラストブラッシュ」が全15色でリニューアル！4月18日（金）発売

韓国コスメブランドBBIA(ピアー)の「ラストブラッシュ」全15色がリニューアルして4月18日(金)よりBBIA JAPAN公式サイト、Qoo10、楽天市場、Amazonにて発売を開始いたします。

「ラストブラッシュ」は生花からインスピレーションを受け、花の繊細さを盛り込んだコンセプトでパッケージからカラー、テクスチャーまで新しくリニューアルされました。パッケージはピアーのアイデンティティを盛り込んだ洗練されたカスタムモールドで所蔵価値を高め、カラーとテクスチャーは短所を補完し、長所を生かしてさらに完成度の高い製品として発売いたします。

カラーは全15色のラインアップで、既存のベストカラー5色は維持されており、残りの10色は新しいカラーで構成されております。オンゴーイングのカラーは▲05ラベンダー(既存02ラベンダーブロッサム)、▲09チェリッシュ(既存01チェリーブロッサム)、▲12グレイッシュ(既存11ピスタチオブロッサム)、▲13トフィー(既存10カシューナッツブロッサム)、▲14カプチーノ(既存08ピーナッツブロッサム)です。

チーク10種、シェーディング4種、ハイライター1種の多彩なカラーを披露し、選択の幅を広げ、テクスチャーも差別化された商品です。 01ワスレナグサ、03ピンクミューリーはほのかなパールを含む「マットパール」テクスチャーで、澄んだ光を加えて透明な肌に演出でき、その他のカラーは柔らかい粒子のパウダーを含有してブラー処理したように滑らかに演出される「マット」テクスチャーで構成されております。

ピアーは「ラストブラッシュ」の多様なカラーをより調和して活用できるように推薦カラーの組み合わせも提案しており、06スイートピー+07リシアンサスはかわいらしく染まるピンクムードを、09チェリッシュ+11リリーコーラルは暖かく染まるコーラルムードを、01ワスレナグサ+02カメリアの組み合わせは、鮮やかに染まるレッドブラッシュで、より生き生きとした血色メイクを演出できます。

- 商品詳細

ラストブラッシュ(リニューアル) 4g 1,200円(税込)

<HIGHLIGHTER>

01 ワスレナグサ

<CHEEK>

02 カメリア 03 ピンクミューリー

04 ミュートダリア 05 ラベンダー

06 スイートピー 07 リシアンサス

08 ピオニア 09 チェリッシュ

10 ジュリエットローズ 11 リリーコーラル

<CONTOUR>

12 グレイッシュ

13 トフィー

14 カプチーノ

15 シナモンローズ

- BE BRAVE AS I AM = BBIA(ピアー)

「性別や年齢を問わず “自分らしさ”、“美しさ” を追求する、自分の本来の美しさを最大限に引き出すメイクアップを」というテーマで2004年に韓国で誕生。若い世代はもちろん、機能性の良さから幅広い世代に愛されています。

・BBIA JP オフィシャルサイト:https://bbia.jp/

・公式Instagram:https://www.instagram.com/bbia.japan/

・公式X(Twitter):https://twitter.com/bbia_japan

・公式LINE:https://lin.ee/gMq3mVB

【会社概要】

社名:株式会社BBIA JAPAN

所在地:〒130-0004 東京都墨田区本所4丁目19-3本所吾妻橋DJビル401号

代表取締役:李 昌洙

【お問い合わせ】

BBIAカスタマーサポート:03-6658-4500