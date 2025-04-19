「EVO Japan 2025」にて、対戦格闘ゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』の試遊ブースを出展！！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明、以下ブシロード）は、5月9日(金)～11日(日)の3日間、格闘ゲームの祭典「EVO Japan 2025」にて、予約受付中の2D対戦格闘ゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』の試遊ブースを出展しますことをお知らせ致します。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。
────────────────────────────────────────
『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』、「EVO Japan 2025」に試遊出展！
────────────────────────────────────────
2025年5月9日(金)～11日(日)の3日間、東京ビッグサイト・国際展示場 東２・３ホールにて開催される格闘ゲームの祭典「EVO Japan 2025」にて、『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』の試遊ブースを出展！
7月17日(木)発売の2D対戦格闘ゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』を試遊体験いただけます！
◆『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』ブース
■『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』試遊
7月17日(木)発売、の「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」を試遊体験いただけます！
試遊いただいた方には特製トートバッグをプレゼント！
本作は1度の対戦で3体のキャラクターを操作することができるので、好きな組み合わせで対戦しよう！
■強敵チャレンジコーナー
高レベルのCPUに挑むことが出来る「強敵チャレンジコーナー」が登場！
挑戦いただいた方には特製トートバッグをプレゼント！
さらに、見事CPUに勝利しチャレンジ成功した方には、特製マグカップもプレゼント！
発売前の本タイトルで、果たして何名の方が勝利することができるのか?!皆様のご参加お待ちしております！
※試遊、強敵チャレンジへの参加には、別途「EVO Japan 2025」に入場いただく必要がございます。
※「EVO Japan 2025」の詳細は下記をご確認ください。
「EVO Japan 2025」：https://www.evojapan.gg/
────────────────────────────────────────
『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』
────────────────────────────────────────
「HUNTER×HUNTER」初の本格対戦格闘ゲームが登場！
本作は3対3の念能力チームバトル！
キャラクター同士の相性やチーム編成内容が重要！
自分だけの最強チームで勝利を目指そう！
Steam：https://store.steampowered.com/app/2456420/HUNTERHUNTER_NENIMPACT/
PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007325
公式サイト：https://hunterhunter-ni.bushiroadgames.com/
公式Ｘ：@hunterNI_games(https://x.com/hunterNI_games)
ジャンル：2D対戦格闘
発売：2025年
機種： PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM)/Steam(R)
※クロスプラットフォームプレイには対応しておりません
プレイ人数：1～2人(オンライン対応)
対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字
Youtube：https://www.youtube.com/watch?v=oIEYoLbw3qo&list=PLOwq_qVMX6uq8VNDVtPtFV3ZTRrJl24f4(https://www.youtube.com/watch?v=oIEYoLbw3qo&list=PLOwq_qVMX6uq8VNDVtPtFV3ZTRrJl24f4)
◆アニメHUNTER×HUNTERとは
1998年より週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載が開始された『HUNTER×HUNTER』は、
冨樫義博 氏が描く少年たちの壮大な冒険ストーリー。
父と同じハンターを目指し、そして父と会うため、ハンタ ー試験に参加した主人公ゴンが、
そこで出会った仲間・キルア、レオリオ、クラピカたちと共に、
「未知」 の世界への挑戦を続ける姿は、多くの感動を呼び続けています。
同作を原作とした TV アニメ『HUNTER×HUNTER』は2011年10月から2014年9月まで
日本テレビ 他にて放送され、原作の熱いストーリーをそのままに、
新たな「ハンターワールド」を描いた作品とし て、今も尚、多くのファンから支持される作品です。
コミックはシリーズ累計発行部数(デジタル版を含む)8400万部を突破。
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)P1998-2025 (C)V・N・M (C)bushiroad