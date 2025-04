KCJ GROUP 株式会社

こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行う KCJ GROUP 株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:圓谷 道成、以下 KCJ GROUP)は、静岡県磐田市(市長:草地 博昭、以下 磐田市)が主催する職業体験イベント「キッザニアの街を飛び出して実社会で仕事を体験できるプログラム「Out of KidZania in いわた」(以下 本イベント)を、2026年2月28日(土)、3月1日(日)に開催します。

なお、「Out of KidZania」が静岡県内西部で開催されるのは、本イベントが初めてとなります。

記

1. 名称 Out of KidZania in いわた

2. 主催 磐田市

3. 実施日 2026年2月28日(土)、3月1日(日)

4. 会場(予定) アミューズ豊田(磐田市上新屋304)ほか、市内各地

5. 対象年齢・学年(予定) 主に磐田市内在住の小学1年生~中学3年生

6. プログラム数 30プログラム程度

※上記は2025年4月18日時点の情報です。今後変更になる可能性があります。

※本イベントの詳細や参加方法などは決定次第公表します。

ご参考:

■静岡県磐田市 について

https://www.city.iwata.shizuoka.jp/

■KCJ GROUP/キッザニア ジャパン について

https://www.kidzania.jp/

■Out of KidZania(アウト オブ キッザニア)について

https://www.kidzania.jp/outof/