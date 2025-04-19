VTuberプロジェクト「ぱらすと！」、初リアルライブ「襲鳴祭」のチケット一般販売開始！
株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、リアルとバーチャルでパラレルに活動するVTuberプロジェクト「ぱらすと！」初のリアルライブ「ぱらすと！ ONE MAN LIVE「襲鳴祭」のチケット一般販売、ZAQ提供「Paranormal Cluster」のカラオケ配信情報、シェアキャンペーンなどの最新情報をお知らせします。
「襲鳴祭」チケット販売について
■一般販売（ローチケ/先着）
受付日時：2025年04月19日（土）12:00～
発券期間：2025年04月19日（土）12:00～公演日開演時間まで
URL：https://l-tike.com/parast2025onemanlive/
※VIPプレミアム、プレミアムチケット付帯のチケット特典はイベント終了後の発送となります。
※チケット特典の発送にあたっては、送料（手数料）が発生いたします。
※一般販売は先着順となります。
■公演概要
VTuberプロジェクト「ぱらすと！」初の”リアル”ワンマンライブの開催が決定！
2024年4月のデビューから約1年、パラレルアーティストとして”初”の”リアル”の姿で出演し、「襲鳴祭」を盛り上げます！
■出演
ぱらすと！、Signite、Sunglows、melctose、白傘くらげ、薬師乃しの、常磐木はた、柑原あさひ、甘ヶ咲あめ、鈴神うたね
■開催日時
2025年5月17日（土）
1部：開場13:30 / 開演14:00
2部：開場18:30 / 開演19:00
■会場
duo MUSIC EXCHANGE（東京都渋谷区道玄坂2-14-8 O-EASTビル 1F）
「Paranormal Cluster」について
■リリース情報
・楽曲
公開日：4/19（土）0:00（予定）
URL：https://nex-tone.link/A00183441
・YouTube（MV）
公開日：MV公開耐久「100kmマラソン」YouTube配信後に公開
「100kmマラソン」配信URL：https://youtube.com/live/jT2-WY9Qups
・カラオケ配信
配信曲：Paranormal Cluster
配信日：4/24より順次配信
カラオケ映像(期間限定)：5/20より順次配信
配信機種：LIVE DAM WAO!シリーズ / LIVE DAM Aiシリーズ / LIVE DAM STADIUMシリーズ
・ビッグエコー店頭モニター
「Paranormal Cluster」15秒SPOT放映
O.A：4/19～5/18
・街頭ビジョン
スターツビジョンSHIBUYA
「Paranormal Cluster」15秒SPOT放映
O.A：4/19～4/25
■クリエイターコメント
～ZAQ「作詞・作曲」担当～
～eba「編曲」担当～
Xシェアキャンペーンについて
超VTuberのあそびばステージ「わこつ！10分枠フリーステージ」出演情報
■出演日時
4月26日（土）16時～
■出演者
えのぐ / Signite from ぱらすと！ / 潤音ノクト（ポルタメタ）
■配信URL
https://chokaigi.jp/2025/plan/vtubernoasobiba/
「ぱらすと！」について
「ぱらすと！」は日本のどこかにある音楽学校"襲鳴学院"を舞台に、所属メンバーが1年後の周年イベント"襲鳴祭"を目指して音楽やゲームなど、様々な活動を通して成長していくVTuberプロジェクトです。
同じ志を持つメンバーとユニットを結成し、EDMやメロコア、ピコリーモといった攻撃力抜群のオリジナル楽曲を展開します。
バーチャルとリアルを股にかける"パラレル"な新しいライブパフォーマンスにもご期待ください。
【公式HP】https://parast.jp/
【公式YouTube】https://www.youtube.com/@parast_pj
【公式ショップ】https://parast-official.booth.pm/
【公式X】https://twitter.com/parast_official
「株式会社ClaN Entertainment」について
「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。
本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長 大井 基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）
公式サイト：https://clan-entertainment.com/
note：https://note.com/clanntv
採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105
■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部 広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp