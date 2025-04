-BORDERS at BALCONY- 母の日限定フラワーギフトを販売

株式会社BORDERS at BALCONY

株式会社BORDERS at BALCONY(本社:東京都/代表取締役:柴田陽子)が展開するウィメンズブランド「BORDERS at BALCONY」は、母の日に向けた限定フラワーギフトを、神戸を拠点とする人気フラワーショップ「THE NEIGHBORS KOBE」とのコラボレーションにて販売いたします。予約受付は、2025年4月19日(土)より、BORDERS at BALCONY公式オンラインストアにて開始いたします。



BORDERS at BALCONY公式オンラインストア

URL:https://bordersatbalcony-online.com/(https://bordersatbalcony-online.com/)

今回のコラボレーションでは、「THE NEIGHBORS KOBE」より、ウエディングや雑誌装花など幅広いシーンで活躍する2人のデザイナーが担当。アパレル出身の感性を活かした独自のスタイルで人気を集めるリョウ リレイ氏、そして嵯峨御流師範として日本の伝統を現代に昇華する小西健太氏が、ひとつひとつ丁寧に仕上げた上質なフラワーギフトをお届けいたします。ギフトのラインアップは、ボックスに詰めた花々がまるで宝石箱のような華やかさを放つ「Boxed Bloom」と、香りと彩りを楽しめる上品な「Bouquet」の2種をご用意。忙しい日々の中でも、花を手にした瞬間の喜びや感謝の想いが優しく伝わる、特別な贈り物となっております。一年に一度の特別な日に、大切なお母様へ心からの「ありがとう」を届けるギフトとして、ぜひご利用ください。

<商品概要>

■「Boxed Bloom」

商品URL:https://bordersatbalcony-online.com/item/BD2511_4Z_48.html

蓋を開けた瞬間、色とりどりの花々が広がるボックスアレンジメント。そのまま飾れる手軽さも嬉しい、母の日にぴったりのギフト。価格:18,000円(税込19,800円)

■「Bouquet」

商品URL:https://bordersatbalcony-online.com/item/BD2511_4Z_47.html

花の香りと彩りを楽しめる、心を込めて束ねたブーケ。上品で華やかなデザインは、お部屋に優しく彩りを添えます。価格:15,000円(税込16,500円)

<予約受付について>

予約受付開始:2025年4月19日(土)12:00

販売場所:BORDERS at BALCONY 公式オンラインストア

URL:https://bordersatbalcony-online.com/(https://bordersatbalcony-online.com/)

<ブランド概要>

■THE NEIGHBORS KOBE(ザ・ネイバーズ神戸)

神戸・北野を拠点に、花と暮らしをテーマにした独自の世界観で注目を集めるフラワーショップ。アトリエ併設のショップでは、生花販売だけでなく、空間装花やフラワーレッスン、ギフト提案など多岐にわたるクリエイティブな活動を展開しています。代表を務めるリョウ リレイ氏は、アパレル業界で培った美意識を活かし、花を「ファッションのように楽しむ」スタイルを提案。小西健太氏は、伝統ある華道・嵯峨御流の師範として、日本の美意識とモダンデザインの融合を体現しています。ウェディングやパーティー、商業施設の装花、ライフスタイルメディアとのコラボレーションなど、幅広いフィールドで活躍し、花の持つ力と人の感性を繋ぐ存在として高い支持を得ています。

■BORDERS at BALCONY(ボーダーズ アット バルコニー)

ブランディングプロデューサーとして数々のブランドや空間を手がけてきた柴田陽子がデザイナーを務め、「上質な日常」をコンセプトに、シンプルでありながら洗練された女性らしさを追求する、日本発のウィメンズファッションブランド。ブランド名の通り、象徴的な“ボーダー(境界線)”のディテールをデザインのアイコンとし、凛とした美しさと日常の心地よさを併せ持つスタイルを提案しています。





【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社BORDERS at BALCONY

PR担当:荒堀

TEL:03-6451-1108

E-mail:info@bordersatbalcony.com