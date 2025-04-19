北海道博物館 第4回蔵出し展「アイヌの衣服-北海道博物館の所蔵資料から-」：2025年4月26日（土）～2025年6月15日（日）開催

北海道

北海道博物館では、現在、約6,500点に及ぶアイヌ民具資料を所蔵しています。 そのうち、衣服資料は200点近くにものぼり、アイヌ民具を所蔵する国内の他の博物館と比べても、かなり多くの衣服を所蔵していることが特徴です。しかし、博物館の重要な役割の一つである“資料保存”の観点から、普段、当館の総合展示室内で展示できる衣服資料の数は、極めて限られています。

今回の蔵出し展では、実物資料のほか、資料を撮影した写真も交えながら、当館が所蔵する豊富なアイヌの衣服を紹介いたします。

開催概要

詳細を見る :https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/exhibition/special/18771/

会 期 2025（令和７）年４月26日（土）～６月15日（日）

※会期中、一部資料の展示替えを予定しています。

【前期】4月26日（土）～5月20日（火）

【後期】5月21日（水）～6月15日（日）

時 間 ４月中 9:30～16:30

５月～6月中：9:30～17:00

（いずれも入場は閉館の30分前まで）

入場料 無料

休館日 毎週月曜日（５月５日（月・祝）は開館）、５月７日（水）

会 場 北海道博物館2階 特別展示室

主 催 北海道博物館

協 力 一般財団法人北海道歴史文化財団

北海道博物館へのアクセス :https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/guide/access/