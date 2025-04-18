4·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤È27Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³MASACA¡Ù¡¡¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎÂçÃ«¹¯»Ò¤µ¤ó¡£
4·î20Æü(Æü)¤È4·î27Æü(Æü)ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³MASACA¡Ù¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¡¢
º£Ç¯¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¦ÂçÃ«¹¯»Ò¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¤Þ¤¹¡£
²Ú¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æー¥¸¡¢¿¼¤¯²¹¤«¤¤±éÁÕ¤Ç¡Ö²Î¤¦¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂçÃ«¤µ¤ó¡£3ºÍ¤Î»þ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤È±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¿¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ø¤Î°¦¤È±éÁÕ¤¹¤ë´î¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñºÝµß±ç¤Ø¤Î¡Ö´¶¼Õ¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡×¤ò´ë²è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¡¹¤Ë¡ÈÎÏ¡É¤òÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤°ÂçÃ«¤µ¤ó¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÎ©¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¤Î¶¦±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¼¤á¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î°¦¤â¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ²»³ÚºâÃÄ¤è¤êÂßÍ¿¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥Ç¥£¥ô¥¡¥ê¥¦¥¹¡Ö¥íー¥É¡¦¥Ë¥åー¥é¥ó¥º¡×¡Ê1702Ç¯À½¡Ë¤Ç¡¢¥¨¥ë¥¬ーºî¶Ê¡Ö°¦¤Î°§»¢¡×¤òÀ¸±éÁÕ¡ª
ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯µÇ°¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢5·î18Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþÂå¡¹ÌÚ¤ÎHakuju Hall¤Ë¤Æ¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡ã¥Ö¥éー¥à¥¹¤ÎÀ¤³¦¡ä¤ò³«ºÅ¡£À¤³¦Åª¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡ã¥¤¥¿¥Þー¥ë¡¦¥´¥é¥ó¡ä¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ö¥éー¥à¥¹¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¥½¥Ê¥¿Á´¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£
Awesome Moments In Life¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³ MASACA
TBS¥é¥¸¥ª Ëè½µÆüÍËÆü 17»þ～17»þ30Ê¬
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¿Í¤È¿Í¤Î·Ò¤¬¤ê¤ä¡¢½Ð²ñ¤¤¤È¶¦´¶¤òÈ¯¸«¤¹¤ë30Ê¬¡£
ÈÖÁÈHP¡§https://www.tbsradio.jp/masaca/(https://www.tbsradio.jp/masaca/)