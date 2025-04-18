DMM TV、2.5次元作品の4月新着ラインナップを公開！“舞台「鬼滅の刃」其ノ肆 遊郭潜入”に加え、“『HUNTER×HUNTER』THE STAGE”2作品が期間限定で見放題独占配信スタート！
合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO 亀山敬司、https://dmm-corp.com/ 以下DMM ）が運営するDMMの総合動画配信サービス「DMM TV」は、4月の2.5次元配信作品新着ラインナップを公開いたしました。
4月7日より大好評見放題独占配信中、続編舞台も上演中となり話題の舞台「鬼滅の刃」其ノ肆 遊郭潜入に加え、本日より『HUNTER×HUNTER』THE STAGE、『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 2の2作品の見放題独占配信がスタート！本日より期間限定で、見放題にてお楽しみいただけます。5月17日から上演されるグリードアイランド編に向け、ぜひこれまでの冒険をシリーズでお楽しみください。
またFateシリーズの原典「Fate/stay night」の前日譚を描いた虚淵玄による小説「Fate/Zero」の物語がバグパイプをはじめとした生演奏を交えて描かれる、ミュージカル「Fate/Zero」～The Sword of Promised Victory～も、DMM TVにて独占アーカイブ配信中です。
ほか、DMM TVでは見放題配信作品が随時登場＆レンタル配信を多数実施中です。
ぜひお見逃しなくご覧ください！
▼DMM TV 2.5次元・舞台作品視聴はこちら▼
https://tv.dmm.com/vod/?id=stage(https://tv.dmm.com/vod/?id=stage)
◆4月のDMM TV【2.5次元】新着作品ラインナップ
【見放題配信作品】
舞台「鬼滅の刃」其ノ肆 遊郭潜入 ★見放題独占配信
『HUNTER×HUNTER』THE STAGE ★見放題独占配信
『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 2 ★見放題独占配信
ミラクル☆ステージ『サンリオ男子』～One More TIme～ ★見放題独占配信
舞台『アオペラ』全景映像
MANKAI MOVIE『A3!』～Another Stories～
舞台『東京喰種トーキョーグール』
舞台『東京喰種トーキョーグール』～或いは、超越的美食学をめぐる瞑想録～
歌劇『桜蘭高校ホスト部』
歌劇『桜蘭高校ホスト部』ƒ
歌劇『桜蘭高校ホスト部』Fine
【レンタル配信】
ミュージカル「Fate/Zero」～The Sword of Promised Victory～ ★アーカイブ独占配信
HYPNAGOGIA～ヒプナゴギア～
超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ
【ライブ配信】
MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025
ミュージカル『刀剣乱舞』 ～坂龍飛騰～
舞台「鬼滅の刃」其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里
※配信スケジュールは変更となる場合がございます
※見放題作品の視聴にはDMMプレミアム会員（月額550円（税込）/App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込））への登録が必要となります
※見放題作品は14日間無料トライアル中の方もご視聴いただけます
◆作品視聴ページ
舞台「鬼滅の刃」其ノ肆 遊郭潜入
視聴URL：
https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=58tfg9hg4tayydxyxim59xxqs
『HUNTER×HUNTER』THE STAGE
視聴URL：
https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=t715xty0oejhxowrs905fi8yt
『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 2
視聴URL：
https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=4wz2br8u8xge5yq8t16h1sa3y
ミュージカル「Fate/Zero」～The Sword of Promised Victory～
視聴URL：
https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=d83mrj0tgipjojb4r100dezwh
■「DMM TV」について
DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。
月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は2年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,100作品、エンタメを含む19万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。
※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります
※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）
※3 国内定額制動画配信サービスで配信されている新作アニメの見放題作品が対象。
調査期間： 2023年12月1日～2023年12月22日、2024年12月1日～12月20日
調査委託先：(株)コミュニケーション科学研究所
調査手法：デスクリサーチ
※4 2025年4月時点
・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/
・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/
【「DMM TV」公式SNS】
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■合同会社DMM.comについて
会員数4,507万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。
※2024年2月時点
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