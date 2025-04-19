アニメ『デート・ア・ライブIV』より「トレーディング缶バッジ」が登場！「FaNeMa」にて受注開始！発売記念キャンペーンも開催中！

写真拡大 (全8枚)

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、アニメ・マンガ・ゲーム作品等のキャラクター商品の企画・製作・販売をする自社ECサイト「FaNeMa」（https://fanema.jp/ ）にて、アニメ『デート・ア・ライブIV』より「トレーディング缶バッジ」を発売いたします。さらに、新商品発売を記念したX(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーンも実施いたします。



▼トレーディング缶バッジ





アニメ『デート・ア・ライブIV』のシーンから各キャラクターだけを集めた57mmサイズのトレーディング缶バッジが登場！


十香、琴里、狂三、二亜、六喰の様々な表情をお楽しみいただけます！




▽トレーディング缶バッジ　まるごと十香




ぜんぶ十香！


夜刀神十香だけを集めた57mmサイズのトレーディング缶バッジ。


十香の様々な表情をお楽しみいただけます！




▽トレーディング缶バッジ　まるごと琴里




ぜんぶ琴里！


五河琴里だけを集めた57mmサイズのトレーディング缶バッジ。


琴里の様々な表情をお楽しみいただけます！




▽トレーディング缶バッジ　まるごと狂三




ぜんぶ狂三！


時崎狂三だけを集めた57mmサイズのトレーディング缶バッジ。


狂三の様々な表情をお楽しみいただけます！




▽トレーディング缶バッジ　まるごと二亜




ぜんぶ二亜！


本条二亜だけを集めた57mmサイズのトレーディング缶バッジ。


二亜の様々な表情をお楽しみいただけます！




▽トレーディング缶バッジ　まるごと六喰




ぜんぶ六喰！


星宮六喰だけを集めた57mmサイズのトレーディング缶バッジ。


六喰の様々な表情をお楽しみいただけます！




＜商品詳細＞


【価格】単品 各440円(税込)／BOX 各5,280円(税込)


【種類】各全12種


【サイズ(約)】直径57mm


【材質・仕様等】ブリキ、PET、紙


【発売・販売元】システムサービス株式会社


【FaNeMa予約・購入BOX特典】缶バッジ各1種付




ECサイト「FaNeMa」にて予約受付中です。


【予約受付期間】～2025年5月1日(木)23:59


【お届け時期】2025年5月下旬頃より順次発送




■発売記念キャンペーン


アニメ『デート・ア・ライブIV』新商品トレーディング缶バッジの予約開始を記念して、X(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。


参加された方の中から抽選で2名様にトレーディング缶バッジ1BOXをプレゼントいたします。




＜開催期間＞


～2025年4月20日(日)まで


＜参加方法＞


１. 「FaNeMa」公式X(旧Twitter)（@Fanema_Official）をフォロー


２. 該当の投稿をリポスト


※対象となる投稿、および詳細は１.の「FaNeMa」公式X(旧Twitter)アカウントよりご確認ください。




■著作権表記


(C)2021 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブIV」製作委員会




■システムサービス株式会社「FaNeMa(ファネマ)」


https://fanema.jp/


■FaNeMa公式Twitter「Fanema_Official」


https://twitter.com/Fanema_Official




※掲載画像・写真はイメージまたは試作品です。監修中につき、実際の商品とは多少異なる場合があります。


※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。