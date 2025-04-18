TVアニメ『ローゼンメイデン』LINE着せかえ　配信開始のお知らせ

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株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ『ローゼンメイデン』（(C)PEACH-PIT・Shueisha/Rozen Maiden PROJECT）のLINE着せかえの配信を開始したことをお知らせいたします。



TVアニメ放送から20周年を迎えた『ローゼンメイデン』よりスペシャル仕様のLINE着せかえが登場しました！


特別な着せかえでスマホを『ローゼンメイデン』で彩りましょう





■配信はこちら



◆LINE着せかえ（50 コイン／370 円）
https://line.me/S/shop/theme/detail?id=fa3dd4af-ad65-43a2-96a1-e25d8eafb056





※参考情報



・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　　美藤宏一郎


本社 　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容 　　 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL 　　 https://m-upholdings.co.jp/



・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　　加藤周太郎


本社 　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容 　　 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL 　　　http://www.creativeplus.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp




以上