TVアニメ『ローゼンメイデン』LINE着せかえ 配信開始のお知らせ
株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ『ローゼンメイデン』（(C)PEACH-PIT・Shueisha/Rozen Maiden PROJECT）のLINE着せかえの配信を開始したことをお知らせいたします。
TVアニメ放送から20周年を迎えた『ローゼンメイデン』よりスペシャル仕様のLINE着せかえが登場しました！
特別な着せかえでスマホを『ローゼンメイデン』で彩りましょう
■配信はこちら
◆LINE着せかえ（50 コイン／370 円）
https://line.me/S/shop/theme/detail?id=fa3dd4af-ad65-43a2-96a1-e25d8eafb056
※参考情報
・株式会社エムアップホールディングス
代表取締役 美藤宏一郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業
URL https://m-upholdings.co.jp/
・株式会社Creative Plus
代表取締役 加藤周太郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業
URL http://www.creativeplus.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社Creative Plus
お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp
以上