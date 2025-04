ゲームとPCをもっと身近に感じる「カスタムPCショールーム 2025」をヨドバシAkibaにて開催

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2025年4月26日(土)から4月27日(日)の2日間にかけて、ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba イベントスペースにて、「カスタムPCショールーム 2025」を開催いたします。

参加証ゲットガラポンキャンペーン:https://msi.gm/SCB910FF

MSI×ヨドバシAKIBAイベント実施記念ポイントUPセール:https://msi.gm/SD137AC2

本イベントは “カスタム趣味性x 見る・触る・体験する” というスローガンのもと、ゲームとリアルライフを紐づける快適なカスタムPCとゲームに熱中できるルームコーディネートがコンセプトとなっています。MSI最新PCパーツを使用したゲーミングPCや Powered by MSI BTO PCに合わせて、ゲームを身近に感じ、快適なゲーミングライフを実現し、QOLの向上が体感できる“ゲーミングルーム”を設営し、ご来場のお客様に最新のゲーミングルームを体験していただくとともに、快適なゲーミングライフを提案するイベントとなっています。



会場では、最新のMSIカスタムPCパーツを使用したゲーミングPCを設置した「ショールーム」や、「カスタムPC体験コーナー」、「最新RTX 50シリーズ紹介コーナー」など、実際にご体感いただける多彩な展示をご用意しています。

これらの展示は、

- カスタムPCを作ってみたい初心者の方- カスタムPC愛好家の方- ゲームに熱中できる快適な部屋作りを目指す方

といった幅広いお客様に向けて、理想のゲーミングライフをご提案する貴重な機会となっております。

近年、ゲームを使用したeスポーツが爆発的な成長を見せ、日本でも様々なeスポーツ大会やオフラインイベントが開催され、ますます盛り上がりを見せています。本イベントを通じて、世界を牽引するゲーミングブランドであるMSIによる理想のゲーミングライフスタイルや、もっとゲームに熱中できる快適なゲーミングルームをお客様にご提案いたします。

[会場イメージ図]

イベント概要

イベント名:カスタムPCショールーム2025

開催日 :2025 年 4月 26日(土)11:00~22:00

2025 年 4月 27日(日)09:30~19:00

参加費 :無料

開催地 :ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba イベントスペース1

※JR山手線昭和通り出口側

住所 :〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-1

MSI × ヨドバシAKIBAイベント実施記念ポイントUPセール内容

期間内に対象製品をご購入した方全員にヨドバシカメラゴールドポイント還元最大5%UPセールを実施。MSI製のゲーミングPC製品をご購入予定の方はぜひこの機会をお逃しなく!※RTX 5000シリーズグラフィックスカード、デスクトップPCは対象外となります。

詳細はセール詳細リンクよりご確認ください:https://msi.gm/SD137AC2

「参加証ゲットガラポンキャンペーン」 概要

イベントにご来場いただき参加証をゲットした方には「カスタムPCショールーム2025限定オリジナルグッズバック」を1名様につき1点プレゼントいたします。さらに、本キャンペーンご参加した方は、ゲーミングPCなどの豪華製品が当たるガラポン抽選会にご参加いただけます。

※限定オリジナルグッズは1日150名様限定。在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。



★参加証ゲットする方法

Step1. 会場スタッフから参加用紙をゲット *先着順、1名様につき1枚まで

Step2. ブース内の3つスタンプをゲット

Step3. InfoカウンターSTAFFにご提示

Step4. イベント限定オリジナルグッズバックを受け取る

[参加証ゲットガラポンキャンペーン用紙]

[イベント限定オリジナルグッズバック] ※中身のグッズは配布日によって異なる場合がございます。

★豪華製品が当たるガラポン抽選会参加方法

※ガラポン景品詳細はこちら:https://msi.gm/SCB910FF

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53749/table/1156_1_a8b570258a0b49005a1e75048e85c9dd.jpg ]

※1: 公式Xフォローの対象メーカーは下記画像よりご確認ください

[ガラポン抽選会内容]



本イベント主催・協賛メーカー

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53749/table/1156_2_76927d4a5ef4e3972a75630acd378eb9.jpg ]

MSI JP GAMING:https://jp.msi.com/

MSI JP Facebook:https://www.facebook.com/MSIJapan/

MSI JP Instagram:https://www.instagram.com/msigaming_japan/

MSI JP YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCPrwSHeX4j1HDrq4fXtTX_A

MSI JP Twitter:https://x.com/msicomputerjp

MSI JP Twitter:https://x.com/MSI_JP

MSIのRSSフィードは(https://www.msi.com/rss)、最新のニュースや製品情報を購読することができます。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.