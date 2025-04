THULE、ソロキャンプ、バイクキャンプやジム通いに、冒険に、汎用性抜群なサイズの堅牢スタイリッシュなダッフルバッグ【Thule Chasm Duffel 30L】が新登場！

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスウェーデンのブランド『THULE』(スーリー)は、冒険者のための堅牢でスタイリッシュな人気ダッフルコレクション【Thule Chasm】(スーリー キャズム)から、日常とアドベンチャーで兼用しやすい30Lダッフルバッグを2025年4月に新発売いたしました。

より汎用的なサイズで、デイキャンプや日々のジム通いにも

強靭な耐水コーティング生地を採用した【Thule Chasm】は、アウトドアライフを堪能するためのタフでハイパフォーマンスなダッフルコレクション。

新しい30Lダッフルバッグはデイキャンプ、ソロキャンプやバイクキャンプはもちろん、小旅行、ジム通いなど日常のタウンユースにも適した容量です。側面へ回り込んで開く超大型開口でパッキングも容易。内部も拭き取りやすいコーティング素材で、使用後も手軽に清掃できます。バックパックとしても背負えるため両手があき、目的地までへのアプローチが簡単です。ヘビーデューティーなつくりと都会的な洗練さを放つスカンジナビア デザイン・カラーにより、シーンレスな汎用性を提供します。【Thule Chasm Duffel 30L】は、週末の冒険やアウトドア、コテージ旅行、そしてアクティブな日常を可能にします。

丈夫でサステナブルな素材を使用

メインファブリックやウェビング、メッシュはすべて100%リサイクル素材を採用。耐水性・耐摩耗性が高くしなやかな900Dラミネート加工ファブリックには、環境に有害なフッ素化合物を使わないPFASフリーのDWR撥水加工済みです。

多用途に長く愛用できるデザインと設計で、THULEは環境負荷低減に挑み続けています。

Thule Chasm Duffel 30L

フルオープンな開口でパッキングが簡単。日常や短期旅行・冒険に最適なスタイリッシュで丈夫なダッフルバッグ。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/474_1_5da689ab5589364745008b77b027452a.jpg ]

パッキングしやすい超大型開口と、メッシュのジップポケット。例え他の荷物が積み重なっても、側面を開けてクイックアクセス。バックパックに変換できる脱着式パッド入りショルダーストラップ。シューズなども入り整理にも使える、ダッフルバッグ保管用ポーチ。

Bring your life

Quality / Safety / Design / Easy to use

【THULE】(スーリー)

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

・THULE BAG 公式サイト

https://zett-bag.jp/thule/

・@zett_thule公式インスタグラム

https://www.instagram.com/zett_thule/

・消費者・読者からのお問い合わせ先

ゼット株式会社お客様相談センター

フリータ゛イヤル︓0120-276-010

E-MAIL︓custinfo@zett.co.jp

WEB︓https://zett-bag.jp/thule/

・お貸出し・取材に関するお問い合わせ先

spinlab inc. PR担当︓市川、野口、荻原

TEL:03-6721-0671

E-MAIL: info@spinlab.co.jp

WEB : https://spinlab.co.jp/