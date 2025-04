『ブラックスター -Theater Starless-』、2025年夏開催の6周年記念イベント「BLACK PARTY」の出演キャスト、キービジュアルほか詳細情報を公開！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、ワルメン応援&リズムゲーム『ブラックスター -Theater Starless-』(略称:ブラスタ)の2025年8月16日(土)・17日(日)に開催される6周年記念イベント「BLACK PARTY」のキービジュアル、出演キャスト等の詳細情報を公開いたしました。

「感謝祭」をテーマに2日間2公演でお送りする本イベントでは、声優キャスト、シンガー/MC、ダンサーによる公演ごとに異なる朗読劇&ライブパフォーマンスをお届けします。

「BLACK PARTY」詳細ページ https://blackstar-ts.jp/blackparty/

<『ブラックスター -Theater Starless-』とは>

大都会の片隅にあるショーレストラン「Theater Starless」を舞台に、リアルタイムで進行する予測不能なストーリーが楽しめるワルメン応援&リズムゲーム。幅広いジャンルのオリジナル楽曲は150曲を超え、シンガーによる全国ライブツアー、声優による朗読劇、コラボレーションイベントや観光客誘致施策の展開など、アプリゲームの枠を超えてその活動を全国へ広げている。

▶︎アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/11c69iel (https://app.adjust.com/11c69iel)

■声優キャスト、シンガー/MC、ダンサーによる華やかなステージをお届け!

「感謝祭」をテーマにした本イベントでは、声優キャストが担当する朗読劇の進行に合わせ、シンガー、ダンサーによるライブパフォーマンスをお届けします。

「BLACK PARTY」詳細

■開催日・開演時間

2025年8月16日(土)、17日(日)

DAY1 16:00開場/17:00開演

DAY2 15:00開場/16:00開演

■会場

江戸川区総合文化センター 大ホール(東京都江戸川区)

■出演者

【DAY1(8月16日)】

〇声優キャスト

竹内良太(ソテツ役)、田丸篤志(吉野役)、沖野晃司(晶役)、秋谷啓斗(大牙役)、小笠原仁(リコ役)、斎賀みつき(モクレン役)、白井悠介(柘榴役)、福田賢二(羽瀬山役)、太田将熙(運営役)

〇シンガー

齋藤知輝(Academic BANANA)(吉野Singer)、松本明人(夜光Singer)、Takuya IDE(ヒースMC)、しゃけみー(柘榴Singe)、SHIN(青桐Singer)

〇ダンサー

巽imustat(銀星 Image Dancer)、Ryunosuke(ギィ Image Dancer)、J(ソテツ Image Dancer)、たぬき(ミズキ Image Dance)、SHIMa(リコ Image Dancer)、TAKAHIRO(金剛 Image Dancer)、琉豊(藍 Image Dancer)、理土(クー Image Dancer)、Takuto Yamazaki(玻璃 Image Dancer)、PASSION(カスミ Image Dancer)

【DAY2(8月17日)】

〇声優キャスト

沖野晃司(晶役)、村瀬歩(マイカ役)、逢坂良太(真珠役)、小笠原仁(リコ役)、井出卓也(ヒース役)、斎賀みつき(モクレン役)、福田賢二(羽瀬山役)、太田将熙(運営役)

〇シンガー

小林太郎(晶Singer)、あじっこ(リンドウSinger)、Kradness(マイカSinger)、スタンガン(真珠Singer)

〇ダンサー

泰智(黒曜 Image Dancer)、理土(鷹見 Image Dancer)、MITSU(シン Image Dance)、たぬき(大牙 Image Dancer)、choro(メノウ Image Dancer)、SHIMa(ネコメ Image Dancer)

■チケット

プラチナシート(最前列確約・特典付き)・・\88,000(税込)

SSシート・・\66,000(税込)

Sシート・・\22,000(税込)

Aシート・・\15,000(税込)

■チケット販売スケジュール

【ミクチャFC先行】※全公演共通

2025年4月18日(金)21:00 ~ 2025年4月27日(日)23:59

ミクチャ内のブラスタFC会員限定で、チケット最速先行申込受付を開始いたします。ぜひ、この機会にブラスタFC有料会員にご登録ください。

※プラチナシート、SSシートは、ミクチャFC会員先行のみでの販売となります。

※ミクチャFC会員先行抽選に当選された場合、ライブ当日までファンクラブから退会しないようお願いします。当日に会場でファンクラブ会員であることが確認できない場合、入場をお断りさせていただく場合がございます。

◆ゲームアプリ情報

タイトル ブラックスター -Theater Starless-

配信形式 スマートフォン(iOS/Android)

ジャンル ワルメン応援&リズムゲーム

配信開始 配信中

著作権表記 (C) 2019 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

公式サイト https://blackstar-ts.jp

公式X https://x.com/Blackstar_ts https://x.com/Bs_event_info

公式Instagram https://www.instagram.com/blackstar_starless/

■アプリのダウンロードはこちら

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1457688497

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.pds

■株式会社DONUTS 概要

所在地 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 代表取締役 西村啓成

設立 2007年2月5日

事業内容 クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト https://www.donuts.ne.jp/