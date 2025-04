株式会社第一興商

株式会社第一興商は、ビッグエコーと日本を代表するロックバンドであるGLAYとのコラボ企画を2025年4月23日より実施します。2店舗ではコラボルームを設置、25店舗では貴重な歴代ライブのロゴをデザインしたアクリルキーホルダーがもらえるコラボドリンクを販売します。株式会社第一興商は、ビッグエコーと日本を代表するロックバンドであるGLAYとのコラボ企画を2025年4月23日より実施します。2店舗ではコラボルームを設置、25店舗では貴重な歴代ライブのロゴをデザインしたアクリルキーホルダーがもらえるコラボドリンクを販売します。

昨年デビュー30周年を迎えたGLAYは、記念ツアー「GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO」を開催中です。加えて、新たなドームツアー「GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE」の開催が決定し,4月23日にはベストアルバム「DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST」と「DRIVE 2010~2026 -GLAY complete BEST」を発売するなど精力的に活動を続けています。

当社は、GLAYとのコラボレーションによりビッグエコーの集客アップとカラオケ利用促進を目指します。

■ビッグエコー×GLAYコラボ企画 概要

1.コラボルーム設置

実施期間 :2025年4月23日(水)~7月21日(月・祝)

実施店舗 :銀座数寄屋橋店(東京都中央区)、天六店(大阪府大阪市)/各店舗1ルーム

※ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください/

1回のご利用時間に制限があります/4月18日11:00 ウェブ予約開始

内容 :●壁、テーブル、廊下(銀座数寄屋橋店のみ)などを歴代ライブのビジュアルやジャ

ケット写真をモチーフにデザイン

●ここでしか見ることができないウェルカムコメントを映写

2.コラボメニュー販売

実施期間 :2025年4月23日(水)~7月21日(月・祝)

実施店舗 :25店舗

※ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください

メニュー :4種類のコラボソフトドリンク 各690円(税込)

1.GLAYコラボレッドソーダ 2.GLAYコラボブルーソーダ

3.GLAYコラボグリーンソーダ 4.GLAYコラボパープルソーダ

1種類のコラボオリジナルサワー(アルコール)750円(税込)

ノベルティ:周年ライブのロゴをモチーフにしたアクリルキーホルダー(全5種)

コラボドリンク1杯の注文ごとにランダムで1個プレゼント

※なくなり次第終了します/ノベルティはランダムで配布するため絵柄は選べません/

欠品時には、コラボメニューの販売を休止する場合があります

通信カラオケDAMでは、ドームツアーチケットが当たる歌唱キャンペーンを実施

実施期間 :2025年4月23日(水)~7月21日(月・祝)

実施店舗 :全国の通信カラオケDAM設置店

対応機種 :LIVE DAM WAO!、LIVE DAM Aiシリーズ、LIVE DAM STADIUMシリーズおよび

LIVE DAMシリーズ

課題曲 :ベストアルバム「DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST」、

「DRIVE 2010~2026 -GLAY complete BEST」収録曲 全60曲

「みんなが選ぶ!GLAYカラオケベストメドレー」 構成全7曲

※DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください/「みんなが選ぶ!GLAYカラオケベス

トメドレー」は、2025年1月17日~2月28日実施のGLAY歌唱キャンペーンで楽曲予約回数の多かった楽

曲をメドレーとしたものです

応募方法 :1.実施店舗のSmartDAMでキャンペーンバナーをタッチキャンペーンページ内の課題曲

を選曲し、DAMに転送して歌唱

2.SmartDAMに表示されたQRコードより応募フォームにアクセス

3.必要情報を入力して応募

賞品 :【A賞】 GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE

ペアチケット 3公演 各5組10名 30名様

【B賞】 DAMオリジナルアクリルブロック 30名様

【参加賞】DAMオリジナルスマホ壁紙 応募者全員

※【A賞】ペアチケットは 5月11日応募締切です

■関連サイト

・ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページ:https://big-echo.jp/campaign/glay/(https://big-echo.jp/campaign/glay/)

・DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページ:

https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202504_glay30.html(https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202504_glay30.html)

・GLAY公式サイト: https://www.glay.co.jp/(https://www.glay.co.jp/)