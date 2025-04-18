¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢ÉÙ»³¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¤ÇÉÂÍý¡¦ºÙË¦¿Ç¸¡ºº¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖEXpath¡×¤È¼þÊÕµ¡´ï¤òÏ¢·È¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥½¥í¥¸ー±¿ÍÑ³«»Ï¤ò»Ù±ç
¡¡TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§É¥ÅÄ¡¡½¨»°¡¢°Ê²¼¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤¬ÉÙ»³¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¤ËÆ³Æþ¤·¤¿ÉÂÍý¡¦ºÙË¦¿Ç¸¡ºº¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖEXpath¡×¤È¡¢ÉÍ¾¾¥Û¥È¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎWSI¡Ê¥Ûー¥ë¥¹¥é¥¤¥É¥¤¥áー¥¸¡Ë¥¹¥¥ã¥Ê¡¢aetherAI Co., Ltd.¡ÊÆüËÜ»Ò²ñ¼Ò¡§¥¤ー¥µー¥¨ー¥¢¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°Ê²¼¡§aetherAI¼Ò¡Ë¤Î²èÁü´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖaetherSlide¡×¤òÏ¢·È¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥½¥í¥¸ー¢¨1¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÙ»³¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¤Ç¤Ïº£¸åÆ³Æþ¤¬¿Ê¤à¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÉÂÍýÊ¬Ìî¤Ç¤ÎAIµ»½Ñ³èÍÑ¤Î´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥½¥í¥¸ー¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÉÂÍý¥¬¥é¥¹É¸ËÜ¤Î¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢AI³èÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÃæ¤Ç¤âÀè¶îÅª¤Ê»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥½¥í¥¸ー¡§ÉÂÍý¥¬¥é¥¹É¸ËÜ¡Ê¥×¥ì¥Ñ¥éー¥È¡Ë¤òÀìÍÑ¥¹¥¥ã¥Ê¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤ËÉ½¼¨¤·¤ÆÉÂÍý¿ÇÃÇ¤ò¤¹¤ëÊýË¡
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥½¥í¥¸ー¤Î³µÍ×
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥½¥í¥¸ー¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ
ÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢Á´¹ñÅª¤Ë°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÉÙ»³¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¤ÎÉÂÍýÉôÌç¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¿ÇÃÇ¢¨2¤Ê¤É¤Î¸¡ºº¼ïÎà¤¬Áý¤¨¡¢¿ÇÃÇ¤¹¤ë¸¡ÂÎ¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÉÂÍý°å¤äµ»»Õ¤Îºî¶ÈÉé²Ù¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢WSI¥¹¥¥ã¥Ê¤Î¹¹¿·¤òµ¡¤Ë¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¿ÇÃÇ¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¤è¤ë´µ¼Ô¤Ø¤ÎÍø±×¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥½¥í¥¸ー¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢2007Ç¯4·î¤«¤éÉÙ»³¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¤Ø¡ÖEXpath¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂÍý¥ªー¥À¤Î¼õÉÕ¤«¤éÊó¹ð½ñºîÀ®¤Þ¤Ç¡¢ÉÂÍýÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ËÜÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2 ¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¿ÇÃÇ¡§ÆÃÄê¤Î¼£ÎÅÌô¤Î¸ú²Ì¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¸¡ºº¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´µ¼Ô¤ËºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅË¡¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥½¥í¥¸ーÆ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
1. ¥â¥Ë¥¿ー¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤ëÉÂÍý°å¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¡¢Æ¯¤Êý²þ³×
¡¡¸²Èù¶À¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥â¥Ë¥¿ー¾å¤Ç¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤À¤±¤Ç»ëÌî¤ÎÄ´Àá¡¢³ÈÂç¡¢½Ì¾®¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ñ»¡¡¢¿ÇÃÇ¤¬²ÄÇ½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÉÂÍý°å¤Î¶ÈÌ³¤¬¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸²Èù¶À¤ò»È¤Ã¤¿¿ÇÃÇ·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤«ÈÝ¤«¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º´Ñ»¡¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤Î´Ä¶¤¬À°¤¦¤³¤È¤Ç¼«Âð¤ä±ó³ÖÃÏ¤«¤é¤Î¿ÇÃÇ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂÍý°å¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
2. WSI¥¹¥¥ã¥Ê¤È¡ÖaetherSlide¡×¤Ë¤è¤ê¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥ÀーÂÐ±þ
¡¡WSI¥¹¥¥ã¥Ê¤Ç¼è¤ê¹þ¤ó¤À²èÁü¤Ï¡¢¡ÖaetherSlide¡×¡¢¡ÖEXpath¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥â¥Ë¥¿ー¾å¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡£¡ÖaetherSlide¡×¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥ÀーÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¡¢°Û¤Ê¤ë¥áー¥«ー¤Î¥¹¥¥ã¥Ê¤Ç¼è¤ê¹þ¤ó¤À²èÁü¤â°ì¤Ä¤Î¥Ó¥åー¥¢¤Ç´Ñ»¡²ÄÇ½¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥¥ã¥Ê¤Î¹¹¿·¤Ç¥áー¥«ー¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤â¡¢¿·µì¤Î²èÁü¥Çー¥¿¤òÊÂ¤Ù¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥Çー¥¿¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
3. AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÉÂÍý°å¤Îºî¶È¸úÎ¨²½
¡¡ÉÂÍý¿ÇÃÇ»þ¤ËAI¥Äー¥ë¤Ë¤è¤ë¿ÇÃÇ»Ù±ç¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂÍý¿ÇÃÇ¤Î¾ÊÎÏ²½¡¢¿ÇÃÇÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡£·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤ÉÂÍý°å¤Ç¤âAI¤Î²òÀÏ·ë²Ì¤Ç¸«Íî¤È¤·¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢¶µ°éÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
ÉÙ»³¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¡¡ÉÂÍý¿ÇÃÇ²Ê¡¡ÀÐß· ¿ »á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Åö±¡¤Ç¤Ï2017Ç¯¤è¤ê¡¢WSI¥¹¥¥ã¥Ê¡¦²èÁü´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÉÂÍýÉ¸ËÜ±ÜÍ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢´û±ýÉÂÍý¤Î³ÎÇ§¡¢Ki67²òÀÏ¢¨3¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¹¹¿·¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÇÃÇ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢AIµ»½Ñ¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÉÂÍý°å¶ÐÌ³¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤äAIµ»½Ñ³èÍÑ¤Î´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÌÜ»Ø¤·Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢µì¥Çー¥¿¤Î°Ü¹Ô¤ÏÆ±°ì¥Ù¥ó¥Àー´Ö¤Ç¤â¿·µì¶¦Â¸´ü´Ö¤¬É¬¿Ü¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ÈaetherAI¼Ò¤Î½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ü¹Ô´ü´Ö¤Ê¤¯´°Á´¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢·Á¼°¤Î°Û¤Ê¤ëµì¥Çー¥¿¤È¿·¥Çー¥¿¤¬Æ±°ì¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¤Ç¤·¤¿¡£º£¸åAI¥Äー¥ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«Æ³ÆþÍ½Äê¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3 Ki67²òÀÏ¡§¼ðáç¤ÎÁÈ¿¥ÀÚÊÒ¤òÌÈ±ÖÀ÷¿§¤·¤Æ¡¢ºÙË¦¤ÎÁý¿£Ç½¤ò¼¨¤¹Ki-67¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÈ¯¸½¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ðáç¤ÎÁý¿£Â®ÅÙ¤ä°ÀÅÙ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¸¡ºº¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢º£¸å¤âAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¦µæ¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢¼«Âð¤ä±ó³ÖÃÏ¤«¤é¤Î¿ÇÃÇ¤ò´Þ¤á¤¿Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅµ¡´Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ä¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ø¤Î»²²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂÍý¡¦ºÙË¦¿Ç¸¡ºº¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖEXpath¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖEXpath¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤¬1996Ç¯¤«¤éÁ´¹ñ120¤ÎÉÂ±¡»ÜÀß¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂÍý¡¦ºÙË¦¿Ç¸¡ºº¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¸¡ºº¼õÉÕ¤«¤éÊó¹ð½ñºîÀ®¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢ÉÂÍý¸¡ºº¤ËÉ¬Í×¤ÊËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤ò°ì³ç´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ä¥ªー¥À¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÂÍý¥Çー¥¿¤òÉÂ±¡Á´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Î×¾²ÉôÌç¤Ç¤ÎÉÂÍý¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼URL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.intec.co.jp/service/detail/expath/
¢¨¡¡µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.intec.co.jp/¡Ë
¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë±è¤Ã¤¿¾ðÊó²½ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¡¢±¿ÍÑÊÝ¼é¤Þ¤Ç¡¢ITÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢1964Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AI¡¢RPAÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¥ªー¥×¥ó¤Ê»ÑÀª¤Ç¡¢¿Í¡¢´ë¶È¡¢¼Ò²ñ¤òµ»½Ñ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢¼«¤é¤âÊÑ³×¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖË¤«¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¡×´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¥°¥ëー¥×2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ò°÷¤¬¡ØIT¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î´ê¤¤³ð¤¨¤è¤¦¡£¡Ù¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö¶âÍ»ÊñÀÝ¡×¡ÖÅÔ»Ô½¸Ãæ¡¦ÃÏÊý¿êÂà¡×¡ÖÄã¡¦Ã¦ÃºÁÇ²½¡×¡Ö·ò¹¯ÌäÂê¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆIT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥àー¥Ðー¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¡
°åÎÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô °åÎÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó±Ä¶ÈÉô¡¡ÀÐ¹õ¡¢ÀéÍÕ
E-Mail¡§expath@intec.co.jp