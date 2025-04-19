RED¡ë TOKYO TOWER¤¬3¼þÇ¯¤Ç¿·¾Ï¤Ø¡£¡Èºù¡¦ÃåÊª¡É¤ËÂ³¤¡¢¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ØVS¿¿ÅÄ¹¬Â¼¡Ù¤¬4·î19Æü¿·ÅÐ¾ì¡ª¡ØÁêËÐ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ËÜÆü»ÏÆ°¡ª
Åìµþ¥¿¥ïー¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢Ì¡²è¡¢¥²ー¥à¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤ÉIP¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëRED MAKER³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ ¹¯Íº °Ê²¼¡¢RED MAKER¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¡ÖRED¡ë TOKYO TOWER¡×¤Ï2025Ç¯4·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«¶È3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
3¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎºùÂ¤·Á¥¢ー¥È¡×¤È¡¢¡Ö¸½ÂåÃåÊª¥¢ー¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ËÜ³ÊVR¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ØVS¿¿ÅÄ¹¬Â¼¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡¢CAMPFIRE¤Ë¤Æ³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡ØÁêËÐ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ËÜ³ÊVR¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ØVS¿¿ÅÄ¹¬Â¼¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎºùÂ¤·Á¥¢ー¥È¡×¤È¡Ö¸½ÂåÃåÊª¥¢ー¥È¡×¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ØVS¿¿ÅÄ¹¬Â¼¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØVS¿¿ÅÄ¹¬Â¼¡Ù¤Ï¡¢Ç÷¤êÍè¤ë¿¿ÅÄÂâ¡¦¿¿ÅÄ¹¬Â¼¤ÈÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÀï¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤ÎVR¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÁ´¿È¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãSTORY¡ä
»þ¤Ï1615Ç¯Âçºä²Æ¤Î¿Ø¡£Ë¿ÃÊý¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿ÆÁÀî²È¹¯¤Î´ãÁ°¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÀÖÈ÷¤¨¤Î°ìÂâ¤¬²È¹¯ËÜ¿Ø¤òµÞ½±¡¢ìúí¸¡£°ìµ¤ÒêÀ®¤Ë²È¹¯¤Î¼ó¤òÁÀ¤¦ÀÖ¤¤µ³ÇÏÉð¼Ô¡£¤½¤¦¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¿¿ÅÄ¹¬Â¼¡£
ËÜÆü¡¢¡ØÁêËÐ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
ËÜÆü¤è¤ê¡¢¡ØÁêËÐ¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêËÐ¤Ï1,000Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¥µ»¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢RED¡ë TOKYO TOWER¤Ï¡¢¡ÖÁêËÐ¡×¡ß¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤ÇÂÎ¸³·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ©ºî¤·¡¢ÁêËÐ¤ò¿È¶á¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¼«Á³¤È¿Æ¤·¤ß¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¢£ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§RED¡ë TOKYO TOWER¤Ë¡ØÁêËÐ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤òºî¤í¤¦¡ª
¢£ ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë～5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£ URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://camp-fire.jp/projects/835221/view
¢£ ÌÜÉ¸¶â³Û¡¡¡¡¡¡¡§100Ëü±ß¡Ê1st¥´ー¥ë¡Ë
¢£ ¥ê¥¿ー¥ó°ìÎã¡ÊÊÖÎéÉÊ¡Ë¡§
£±.¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Íß¤·¤¤Êý¡¿±óÊý¤ÎÊý¡×¸þ¤±
2024Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢RED¡ë TOKYO TOWER ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ì¤Ã¤É¤ó¡×¡£¼Â¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¤ì¤Ã¤É¤ó¡×¤Îµ®½Å¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£
£².¡ÖRED¡ë TOKYO TOWER¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤¤Êý¡×¸þ¤±
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´ÛÆâ¤Î15m¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë»Ù±ç¼ÔÍÍ¤Î¤ªÌ¾Á°¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
£³.¡ÖRED¡ë TOKYO TOWER¤ÎÇ¯¥Ñ¥¹¤¬Íß¤·¤¤Êý¡×¸þ¤±
ÄÌ¾ïÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢µ®½Å¤ÊÇ¯¥Ñ¥¹¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¤´¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
£´.¡Ö¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤È¤È¤Î¤¤¤¿¤¤Êý¡×¸þ¤±
RED¡ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¾åÌî¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¡ÖRED¡ë E-SAUNA¡×¡£1¼¼120Ê¬¤ÎÍøÍÑ·ô¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
£µ.¡ÖÁêËÐ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤Êý¡¿´ë¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òPR¤·¤¿¤¤Êý¡×¸þ¤±
¤´¼«¿È¤ÎÀ¼¤¬¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´¿À¼¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥ó¡¢·ü¾Þ´ú¤ä²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ë´ë¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¹¹ð¤ò·Ç½Ð²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥ó¤Ê¤É¡¢ÁêËÐ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÍí¤á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£¶.¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤¤Êý¡×¸þ¤±
RED¡ë TOKYO TOWER¤ÎÀ©Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ò¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î¿¦¾ìÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
£·.¡ÖRED¡ë TOKYO TOWER¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡×¸þ¤±
RED¡ë TOKYO TOWER ¤Î°ìÉô¥¹¥Úー¥¹¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÔRED¡ë TOKYO TOWER¤È¤Ï¡Õ
¡ÖRED¡ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢TOKYO/JAPAN¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥¿¥ïーÆâ¤ËÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿¥á¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ò2022Ç¯4·î¤Ë³«¶È¡£ºÇ¿·¤Î¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤ê¡¢À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤ÎXRµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂç²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ÇÍ·¤Ó¤òµÍ¤á¤³¤ó¤À¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶õ´Ö¤òÄÉµá¡£Åìµþ¥¿¥ïー¤«¤éÆüËÜÁ´¹ñ¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ØRED¡ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tokyotower.red-brand.jp/
¡ÔRED MAKER³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
RED MAKER¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤¬ÆüËÜ¤ËÇ®¶¸¤¹¤ë¡¢RED¡ë·ÐºÑ·÷¤Îºî¤ê¼ê¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ò¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤È¾º²Ú¤·¡¢À¤³¦¤ØÆÏ¤±¤ë¡ÖÊ¸²½ÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖRED¡ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤È¡¢¥ê¥¢¥ë»ÜÀß¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢È¯¸«¤ÈÇ®¶¸¤¬¸òº¹¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÁÏ¤ë¡É¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë·Ç¤²¤ë¤¿¤á¡¢¿·¼ÒÌ¾¤ò¡ÖRED MAKER³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ì¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://red-maker.com