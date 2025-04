ÆüËÜ½é¤Î¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¤Îº×Åµ¤Ë¡¢³¤³°VC¡¦³¤³°¥²¥¹¥È¤¬Â³¡¹»²²è·èÄê¡ª

株式会社CoA Nexus

TECHNIUM Global Conference実行委員会は、共催のBeyond Next Ventures株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:伊藤毅)、株式会社博報堂(本社:東京都港区、代表取締役社長:名倉健司)、株式会社CoA Nexus(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:野崎 光太)、Corundum(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:山本寧)とともに、2025年5月7日(水)・8日(木)に、2000名規模の日本最大級のディープテックカンファレンス「TECHNIUM Global Conference」を帝国ホテル 東京(所在地:東京都千代田区)にて開催いたします。

第3弾リリースでは、「グローバルカンファレンス」と謳う本カンファレンスのポイントや見どころについてご紹介いたします。

1on1マッチングブースを50テーブル規模で設置

TECHNIUM Global Conferenceでは、スタートアップと投資家、事業会社との出会いを促進する「1on1マッチングブース」を、50テーブル規模で準備しています。

参加者は事前にオンライン上でマッチングリクエストを送信し、カンファレンス当日は会場に設置された専用ブースにて対面形式の個別面談が可能です。約500の技術シーズとの偶発的な出会いだけでなく、戦略的な出会いの機会を提供し、ディープテックエコシステムの促進に貢献いたします。



※マッチングにあたり、チケットサイトへのご登録が必要となります。

50社・100名以上の海外VCの参画が決定

海外ゲストによるスペシャルセッションも開催

TECHNIUM Global Conferenceは国内外から130社を超えるスポンサー・VC・アカデミア・メディア・ナレッジパートナーが集結します。特徴的なポイントは、米国を中心とした多数の海外VCが日本のディープテック市場に対して関心を高めており、参画の決定をしている点です。

メイン・サブセッションにも海外ゲストの登壇が多数決定しており、海外におけるディープテックトレンドや、日本のディープテック市場について、海外からの視点で語り尽くします。

<セッションの一部ご紹介>

米国のトップVCが登壇:

技術領域ごとの動向や、米国ディープテック・スタートアップ成功の要因を語ります。

インドにおけるディープテック市場:

急成長するインドのディープテック・スタートアップ事情と将来展望について、政策・資本・技術の観点から議論します。

TECHNIUM特別エピソード Podcast配信決定!

Beyond Next Ventures株式会社が配信するPodcast番組「DEEP TECH起業熱」にて、TECHNIUM Global Conference特別エピソードを配信中です。

本エピソードでは共催4社(Beyond Next Ventures/博報堂/CoA Nexus/Corundum)のキーパーソンが登場し、TECHNIUM Global Conferenceについて熱く語り合っており、TECHNIUM Global Conference当日がより楽しみになる内容となっています。

番組名:DEEP TECH起業熱 - Go Beyond, Be Brave.

エピソードタイトル:#22 ディープテックに熱くなる理由とは - TECHNIUM Global Conferenceの裏側に迫る-

配信先:Spotify(https://open.spotify.com/episode/7jaMW2dQ1SihuZxeh3G8im?si=Df9w2wtSRdi8jY-zgSUM2Q) / Apple Podcast(https://podcasts.apple.com/us/podcast/21-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E7%86%B1%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%A8%E3%81%AF-technium-global-conference%E3%81%AE%E8%A3%8F%E5%81%B4%E3%81%AB%E8%BF%AB%E3%82%8B/id1718756118?i=1000703666247)

トークテーマ:

・なぜ今、ディープテックに特化したカンファレンスが必要なのか

・海外と日本、そしてディープテックに着目している理由

・カンファレンス当日の見どころ

カンファレンス当日の会場は、日本から世界へ、そして世界から日本へと技術と情熱をつなぐ、次世代ディープテックの交差点のような場となることを想像しています。世界が変わっていく瞬間を想像しながら、Podcastもお楽しみいただけますと幸いです。

開催概要

日時 2025年5月7日(水)・8日(木)

場所 帝国ホテル 東京

主催 TECHNIUM Global Conference実行委員会

共催 Beyond Next Ventures株式会社/株式会社博報堂/株式会社CoA Nexus/ Corundum

ホームページ https://tcnm-gc.com/

お問い合わせ

本カンファレンスは完全招待制でございますが、本リリースをご覧いただきお問合せをいただいた方向けに特別な招待枠を準備しております。

数に限りがございますので参加をご検討いただける場合は、下記フォームよりお問合せをお願い申し上げます。

https://forms.gle/6g4qTap5Bz2ygCxw6

