¡ÖÂè£¸²ó À¾¼þ¾Þ¡×Êç½¸¡ÚÅçº¬¸©Î©Âç³Ø¡Û
À¾¡¡¼þ¡Ê¤Ë¤·¡¡¤¢¤Þ¤Í¡Ë
¢¡À¾¼þ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËëËö¤«¤éÌÀ¼£½é´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿À¾¼þ¡Ê¤Ë¤·¡¦¤¢¤Þ¤Í¡§1829-1897Ç¯¡Ë¤ÏÄÅÏÂÌîÄ®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢Å¯³Ø¤ä¹ñºÝË¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¾ÍÎ½ô³Ø¤ÎÆüËÜ¤Ø¤Î¼õÍÆ¤Ë´óÍ¿¤·¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î³Ø½Ñ³¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅÏÂÌîÄ®¤Ç¤Ï¡¢À¾¼þ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¶ÈÀÓ¤ò»¾¤¨¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·150¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ëÊ¿À®30Ç¯¤Ë¡¢¤½¤ÎÃÎÅªÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô°éÀ®¤È¤½¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÀ¾¼þ¾Þ¡×¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ªËÜ¾Þ¤Ï¡¢Ê¿À®29Ç¯12·î£²Æü¤ËÅçº¬¸©Î©Âç³Ø¤ÈÄÅÏÂÌîÄ®¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¾¼þ¸¦µæ¤Ë¤«¤«¤ëÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×´ØÏ¢»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±¶¨Äê¤Î¿·Á´½¸ÊÔ»¼»ö¶È¤ÈÊ¿¹Ô¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤ÇÅöÌÌ¤Î5Ç¯´Ö¤òÂè°ì¼¡Êç½¸¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤â·ÑÂ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É½¾´¤ª¤è¤Ó¾Þ¶â¼øÍ¿¤Ï¡¢ËèÇ¯ÄÅÏÂÌîÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¾¼þ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎºÝ¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¤´¼«¿È¤Î¸¦
µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£À¾¼þ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢Ä®Æâ¤ä¶á¹Ù¤Î½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤ò¹¤¯°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤Ë¸øÉ½¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡Êç½¸¥Æー¥Þ¡¡¡Ö¤Ò¤í¤¯À¾¼þ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë³Ø½ÑÏÀÊ¸¡×
¡¦À¾¼þ¤òÏÀ¤¸¤¿¤â¤Î
¡¦À¾¼þ¤È´ØÏ¢¤¹¤ëËëËö¤«¤éÌÀ¼£°Ý¿·´ü¤Î¿ÍÊª¤ä½ÐÍè»ö¤òÏÀ¤¸¤¿¤â¤Î
¡¦ËëËö¤«¤éÌÀ¼£´ü¤Ë¤ª¤±¤ë»×ÁÛ¡¦¸À¸ì¡¦À¯¼£¡¦Ë¡Î§¤ò°·¤Ã¤¿¤â¤Î
ËÜ¾Þ¤Ï¡¢Å¯³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡³Ø¡¢ÆüËÜ¸ì³Ø¡¢¿´Íý³Ø¡¢·³»öÏÀ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤Ç³èÌö¤·¤¿À¾¼þ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¾ÍÎÅ¯³Ø¤Î¼õÍÆ¤äÈ¯Å¸¤Ë¤«¤ó¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢¹ñ¸ì¡¦¹ñ»úÏÀÁè¤ò¼çÂê¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢ËëËö¤«¤éÌÀ¼£½é´ü¤Ë¤ª¤±¤ë»×ÁÛ¤ä¸À¸ì¡¢À¯¼£Åù¤ò°·¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£
¢¡±þÊç»ñ³Ê
¡¦¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡¢±þÊç»þ¤Ë40ºÐ°Ê²¼¤Î¼Ô¡£
¡¦ÎáÏÂ£·¡Ê2025¡ËÇ¯11·îËö～12·î½éº¢¤ËÅçº¬¸©ÄÅÏÂÌîÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¾¼þ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¹Ö±é¤Ç¤¤ë¼Ô¡£
¢¡±þÊçµ¬Äê
¡¦8,000»ú°Ê¾å20,000»ú°ÊÆâ¡£¼ê½ñ¤¤ÏÉÔ²Ä¡£
¡¦½Ä½ñ¤¡¦²£½ñ¤¤Ê¤É½ñ¼°¤Ï¼«Í³¡£
¡¦Ì¤È¯É½¤ÎÏÀ¹Í¤«ÎáÏÂ£¶¡Ê2024¡ËÇ¯£±·î£±Æü°Ê¹ß¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¡£
¡¦´û½Ð¤ÎÏÀÊ¸¤òÄó½Ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î½ÐÅµ¤òÌÀµ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Åê¹ÆÃæ¤äÅê¹ÆÍ½Äê¤ÎÏÀÊ¸¤òÄó½Ð¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Åê¹ÆÀè¤Ë¤â³ÎÇ§¤ò¼è¤ë¤³¤È¡£
¡¦±þÊçÍÑ»æ¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¾å¡¢¸¶¹Æ£·Éô¤È¤È¤â¤ËÍ¹Á÷¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡¢¨±þÊçÍÑ»æ¤ÏÄÅÏÂÌîÄ®HP¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡https://www.town.tsuwano.lg.jp/www/contents/1744088341265/index.html
¡¦Æ±°ì¤ÎÏÀÊ¸¤ÇÊ£¿ô²ó±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢¡¾Þ¶â
¡¦À¾¼þ¾Þ¡Ê£±Ì¾¡Ë¡§¾Þ¾õ¤ª¤è¤Ó¾Þ¶â10Ëü±ß¤ÈÄÅÏÂÌîÄ®¤Ø¤ÎÎ¹Èñ¡Ê¾å¸Â£¸Ëü±ß¡Ë
¢¡±þÊçÊýË¡
¡¦¸¶¹Æ£·Éô¤È±þÊçÍÑ»æ£±Éô¤òÆ±Éõ¤·¤ÆÍ¹Á÷¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦Äù¤áÀÚ¤êÆü¡§ÎáÏÂ£·¡Ê2025¡ËÇ¯£¸·î18Æü¡ÊÉ¬Ãå¡Ë
¢¡±þÊçÀè
¢©699-5604¡¡Åçº¬¸©¼¯Â·´ÄÅÏÂÌîÄ®¿¹Â¼¥í127
ÄÅÏÂÌîÄ®¶¿ÅÚ´ÛÆâ ÄÅÏÂÌîÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ À¾¼þ¸²¾´»ö¶ÈÃ´Åö
¢¡Áª¹Í·ë²Ì
Á°¤â¤Ã¤ÆÆþÁª¼Ô¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä®¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¢¡Â£Äè¼°¤ª¤è¤Ó¹Ö±é
ÎáÏÂ£·¡Ê2025¡ËÇ¯11·îËö～12·î½éº¢¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¾¼þ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ê±÷¡§ÄÅÏÂÌîÄ®¡Ë¤Ë¤Æ¹Ô¤¦¡£
¢¡Áª¹Í°Ñ°÷
³ò»³¹É°ì¡Ê°Ñ°÷Ä¹¡Ë¡¡ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø
¾å¸¶ËãÍ»Ò¡¡µþÅÔÂç³Ø¶µ¼ø
Àîºê¾¡¡¡Æî»³Âç³Ø¸µ¶µ¼ø¡¿ÉðÂ¢ÌîÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø
¼êÅçË®É×¡¡ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¸µ¶µ¼ø
ÉþÉôÎ´¡¡¾åÃÒÂç³Ø¶µ¼ø
ÇÅËÜ¿ò»Ë¡¡Åçº¬¸©Î©Âç³Ø½Ú¶µ¼ø
¢¡¤½¤ÎÂ¾
¡¦¼õÍý¤µ¤ì¤¿±þÊçºîÉÊ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÊÖµÑ¤·¤Ê¤¤¡£
¡¦Áª¹Í²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï±þ¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡¼çºÅ
ÄÅÏÂÌîÄ®¡¦ÄÅÏÂÌîÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¢¡¸å±ç
Åçº¬¸©Î©Âç³Ø
¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÄÅÏÂÌîÄ®¶¿ÅÚ´ÛÆâ¡¡ÄÅÏÂÌîÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¡À¾¼þ¸²¾´»ö¶ÈÃ´Åö¡¡
¢©699-5604¡¡Åçº¬¸©¼¯Â·´ÄÅÏÂÌîÄ®¿¹Â¼¥í127¡¡TEL: 0856-72-0300