¡Ö¶äºÂ¥Æー¥éー¡×¥³¥é¥Ü¡¢¿··¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¡ÖBILLY business¡×4·î18ÆüÈ¯Çä
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFUMIKODA¡Ê¥Õ¥ß¥³¥À¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFUMIKODA¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹¬ÅÄ¥Õ¥ß¡Ë¤Ï¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¡ÖBILLY business¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¡ÖBILLY¡×¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÅÙ¡¹´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤éºÇ¤âÍ×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¥¥ã¥êー¥ª¥ó¡×µ¡Ç½¤ä¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖBILLY¡×¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÁÏ¶È90Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÏ·ÊÞ¥Æー¥éー¡Ö¶äºÂ¥Æー¥éー¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.makuake.com/project/fumikoda-billybusiness/
¢£¡ÖBILLY business¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö·Ú¤¯¤Æ¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢±«¤ÎÆü¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥°¤¬Íß¤·¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤¿FUMIKODA¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó»ä¤¿¤Á¤Ï¹¹¤Ë°ìÊâÀè¤Î¡ÈËÜÅö¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤È¥ê¥¢¥ë½Ð¼Ò¤¬º®ºß¤¹¤ëº£¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÍÏ¤±¹þ¤àÀ½ÉÊ¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¤´°Õ¸«
¡Ö¥¹ー¥Ä¤Ë¹ç¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Íß¤·¤¤¡×
¡Ö¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤Ë¸ÇÄê¤µ¤»¤¿¤¤¡×
¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬Íß¤·¤¤¡×
¤³¤ì¤é¤ÎÀ¼¤ò°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿¦¿Í¤È¤È¤â¤Ë²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÅÁÅý¤¢¤ë¶äºÂ¥Æー¥éー¤â¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿»ÅÍÍ¤¬´°À®¡£
ÄÌ¶Ð¡¦½ÐÄ¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¦ÃÌ¤ä¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡¢¸½Âå¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¡ÖBILLY business¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶äºÂ¥Æー¥éー¤Î¤´¾Ò²ð
1935Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¶äºÂ¥Æー¥éー¤ÏÆüËÜ¤Î¥ªー¥Àー¥¹ー¥ÄÊ¸²½¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞ¤Î¿Â»ÎÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Îµ»½Ñ¤È¡¢Ãå¤ë¿Í¤ÎÉÊ³Ê¤ò°ú¤½Ð¤¹Èþ°Õ¼±¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÉü¶½´ü¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤ÎÍ×¿Í¤äºâ³¦¥êー¥Àー¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎòÂåÁíÍýÂç¿Ã¤ä¹Ä¼¼´Ø·¸¼Ô¡¢À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁõ¤¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤Î¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÆüËÜ¤òÇØÉé¤¦¥¹ー¥Ä¡É¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¡£1mmÃ±°Ì¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢°ìÎ®¤Î¾Ú¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖBILLY business¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶äºÂ¥Æー¥éー¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£
¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤Î¤è¤¤¥¹ー¥Ä¤Î¤è¤¦¤ÊÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£BILLY business¤ÎÆÃÄ§
BILLY business¤Ë¤Ï¡¢¹âµé¼Ö¤ÎÆâÁõ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÆüËÜÀ½¿Í¹©Èé³×¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°ÍÑ¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿FUMIKODA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁÇºà¡ÖFUMITEX(R)(https://fumikoda.jp/blogs/journal/fumitex)¡×¤òºÎÍÑ¡£
M¥µ¥¤¥º¤ÇÌó680g¤È·ÚÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹âµé´¶¤ÈÂÑµ×À¡¦ÂÑ¿åÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1935Ç¯ÁÏ¶È¤Î¡Ö¶äºÂ¥Æー¥éー¡×¤È¥³¥é¥Ü¡£
¥¹ー¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ë¤âº¹¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò°ú¤Ã¤Ñ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬½Ö»þ¤Ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤Ø¡£º®»¨¤·¤¿ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÇØÌÌ¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Î¥¥ã¥êー¥ª¥ó¥¹¥êー¥Ö¤òÅëºÜ¡£¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ÎÉéÃ´¤òÂç¤¤¯·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äÌ¾»É¥±ー¥¹¤Ê¤É¤Î¾®ÊªÎà¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£ÇØÌÌ¤Ë¤â¥Õ¥¡¥¹¥Êー¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¡£
»ý¤ÁÊª¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë3¥µ¥¤¥º¡£M¡¢L¤Î¤Û¤«¡¢Makuake¸ÂÄê¤ÎXL¥µ¥¤¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥éー¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê5¿§¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãM¥µ¥¤¥º¡ä
¥µ¥¤¥º¡Ê³°À£¡Ë¡§W26cm x D12cm x H37cm (57～82cm)
¥µ¥¤¥º¡ÊÆâÀ£¡Ë¡§W25cm x H34cm
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§57～82cm¡ÊÄ¹¤µÄ´À°²Ä¡Ë
PC»ÅÀÚ¤êÂÐ±þ¥µ¥¤¥º¡§13.6¥¤¥ó¥Á¡ÊW21.5cm x D1.13cm x H30.41cm¡Ë
½ÅÎÌ¡§Ìó675g
¡ãL¥µ¥¤¥º¡ä
¥µ¥¤¥º¡Ê³°À£¡Ë¡§W30cm x H42cm x D13cm¡Ê57～82cm¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÆâÀ£¡Ë¡§W28cm x H36.5cm
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§57～82cm¡ÊÄ¹¤µÄ´À°²Ä¡Ë
PC»ÅÀÚ¤êÂÐ±þ¥µ¥¤¥º¡§15.3¥¤¥ó¥Á¡ÊW23.76cm x D1.15cm xH34.04cm¡Ë
½ÅÎÌ¡§Ìó850g
¡ãXL¥µ¥¤¥º¡ä
¥µ¥¤¥º¡Ê³°À£¡Ë¡§W30cm x H42cm x D13cm¡Ê57～82cm¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÆâÀ£¡Ë¡§W28cm x H36.5cm
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§57～82cm¡ÊÄ¹¤µÄ´À°²Ä¡Ë
PC»ÅÀÚ¤êÂÐ±þ¥µ¥¤¥º¡§17.3¥¤¥ó¥Á¡ÊW28.0cm x D2.53cm xH42.4cm¡Ë
¢£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¦4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë11:30 ³«»Ï
¡¦6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë22:00 ½ªÎ»
¡¦8·î½é½Ü ¾¦ÉÊÇÛÁ÷³«»ÏÍ½Äê
¢£¥ê¥¿ー¥ó
1. Ä¶Áá³ä¡§25%0FF¡Ô¸ÂÄê30ÅÀ¡Õ
¡¦ÂÐ¾Ý¡§5¿§ ¡ß 3¥µ¥¤¥º ³Æ2Ì¾ÍÍ¡Ê·×30ÅÀ¡Ë
¡¦BILLY businessËÜÂÎ + ÀìÍÑ¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ñ¥Ã¥É
¡¦²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§
M¥µ¥¤¥º¡§Äê²Á \66,000 + \8,800 ¢ª \55,500
L¥µ¥¤¥º¡§Äê²Á \77,000 + \8,800 ¢ª \59,500
XL¥µ¥¤¥º¡§Äê²Á \83,600 + \8,800 ¢ª \64,120
2. Áá³ä¡§15¡óOFF¡Ô¸ÂÄê30ÅÀ¡Õ
¡¦ÂÐ¾Ý¡§³Æ¥«¥éー ¡ß ³Æ¥µ¥¤¥º ³Æ2Ì¾ÍÍ¡Ê·×30ÅÀ¡Ë
¡¦BILLY businessËÜÂÎ¡Ê¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ñ¥Ã¥ÉÊÌÇä¡Ë
¡¦²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§
M¥µ¥¤¥º¡§Äê²Á \66,000¢ª \56,100
L¥µ¥¤¥º¡§Äê²Á \77,000¢ª \61,600
XL¥µ¥¤¥º¡§Äê²Á \83,600¢ª \66,880
3. Áá³ä¡§10¡óOFF¡Ô¸ÂÄê150ÅÀ¡Õ
¡¦ÂÐ¾Ý¡§5¿§ ¡ß 3¥µ¥¤¥º ³Æ10Ì¾ÍÍ¡Ê·×150ÅÀ¡Ë
¡¦BILLY businessËÜÂÎ¡Ê¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ñ¥Ã¥ÉÊÌÇä¡Ë
¡¦²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§
M¥µ¥¤¥º¡§Äê²Á \66,000¢ª \59,400
L¥µ¥¤¥º¡§Äê²Á \77,000¢ª \69,300
XL¥µ¥¤¥º¡§Äê²Á \83,600¢ª \75,240
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.makuake.com/project/fumikoda-billybusiness/
¢£FUMIKODA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FUMIKODA¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¥·ー¥ó¤Ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢IT´ØÏ¢´ë¶È¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¹¬ÅÄ¥Õ¥ß¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Æ°ÊªÍ³ÍèÁÇºà¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¹âµé¼Ö¤ÎÆâÁõ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ëÆüËÜÀ½¤Î¿Í¹©Èé³×¤ä¡¢ÇÑ´þÍ½Äê¤Î»ñºà¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Ï¹ñÆâ¤Î½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÀ½ÉÊ¤Î°ìÉô¤Ï¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¤ËÀ½ºî¤ò°ÑÂ÷¡£2016Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÇºàÁª¤Ó¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾å¼Á¤ÇÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµ¡Ç½À¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://fumikoda.jp/)
¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/fumikoda.official/)