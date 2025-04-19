¤â¤·¤«¤·¤Æ¤½¤ÎÉÔÄ´¤Ï¡Ö²ÖÊ´¡×¤Î¤»¤¤¡©²ÖÊ´¤Î±Æ¶Á¤ÏÈ±¤äÆ¬Èé¤Ë¤â¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÎÆ¬Èé¤æ¤é¤®¤Ë¤ÏVITALISM¡ª2025Ç¯4·î21Æü(·î)～4·î23Æü(¿å)¤Þ¤Ç¸ø¼°LINEÄ¹´üÅÐÏ¿¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥¢¥¸¥Ë¥¢¥¹¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÅÅÄÃÎÌÀ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÅìµþ¡¦É½»²Æ»¤ÎÆ¬Èé¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Èー¥¿¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVITALISM¡×¤Ï¡¢2025Ç¯4·î21Æü(·î)～4·î23Æü(¿å)¤Þ¤Ç¸ø¼°LINEÄ¹´üÅÐÏ¿¼Ô¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¡¢Æ¬Èé¤ÎÉÔÄ´´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©´¥Áç¤Î·ã¤·¤¤Åß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Æ¬Èé¤Ï¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤«¤æ¤ß¤ä¥Õ¥±¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÆ¬Èé¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¡£
¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÆ¬Èé¤Ø¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Àö¾ôÎÏ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ¬Èé¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤ÊÈé»é¤Þ¤Ç¤â¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´¥Áç¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
VITALISM¤Î¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÏÍ¥¤·¤¤Àö¾ôÎÏ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÍ×¤Ê±ø¤ì¤äÈé»é¤À¤±¤ò¥ª¥Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æü¡¹¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¸å¤Ë¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥¹¥«¥ë¥×¥È¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤ÊÆ¬Èé´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«À®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£Æ¬Èé¤Î½á¤¤¤òÊÝ¤Á¡¢¿¢ÊªÀ®Ê¬¤¬¥Õ¥±¡¦¤«¤æ¤ß¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Î»þ´ü¤ÎÆ¬Èé¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ï¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇVITALISM¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òGET¤·¤Æ²ÖÊ´¤Î»É·ã¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÆ¬Èé´Ä¶¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¸ø¼°LINEÍ§¤À¤ÁÄ¹´ü·ÑÂ³¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËVITALISM¤è¤ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤´²óÅú¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¹ë²Ú·ÊÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÆ¬Èé¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー(500ml)¡¢¥¹¥«¥ë¥×¥È¥Ë¥Ã¥¯(150ml)¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ï¥º¥ì¤Ï¤Ê¤·¡ªVITALISM OFFICIAL SHOP¤Ç»È¤¨¤ë10¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ê¤´¹ØÆþ¶â³Û¹ç·×¡§2,980±ß°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î21Æü(·î)～4·î23Æü(¿å)
±þÊçÊýË¡¡§
£±.¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú
£².ÃêÁª·ë²ÌÉ½¼¨
¢¨¤´±þÊç¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì²ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§
1Åù¡§¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¡Ê500ml¡Ë¡Ê1Ì¾ÍÍ¡Ë
2Åù¡§¥¹¥«¥ë¥×¥È¥Ë¥Ã¥¯¡Ê150ml¡Ë¡Ê1Ì¾ÍÍ¡Ë
3Åù¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ê3Ì¾ÍÍ¡Ë
4Åù¡§VITALISM OFFICIAL SHOP¤Ç»È¤¨¤ë10%OFF¥¯ー¥Ý¥ó¡Ê¤´¹ØÆþ¶â³Û¹ç·×¡§2,980±ß°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー(500ml)
¡ÊÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏÃËÀÍÑ¡¦½÷ÀÍÑ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
È±¤Ë¤âÆ¬Èé¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤Àö¾ôÀ®Ê¬¤Ç¡¢´À¤â¥Ë¥ª¥¤¤â¤¹¤Ã¤¤ê¥ª¥Õ¡£
¥Ø¥¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¡Ö²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¡×¤òÇÛ¹ç¡£
Æ¬Èé¤Î´Ä¶¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢È±¤Î¥À¥áー¥¸ÉôÊ¬¤ò¥±¥¢¤·¡¢¥µ¥é¥Ä¥ä´¶¤ä¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ëÈ±¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¥ë¥×¥È¥Ë¥Ã¥¯(150ml)
17¼ï¤Î¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¤¬¡¢(*¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬) É¬Í×¤Ê½á¤¤¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
Å·Á³À®Ê¬¡Ö¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥¥È¥µ¥ó¡×¤¬¡¢È±¤Ë¥Ï¥ê¥³¥·¤òÍ¿¤¨¡¢¥¢¥í¥¨¥Ù¥éÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥¥Ï¥À¼ù»é¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤¬Æ¬Èé¤Î½á¤¤¤òÊÝ¤Á¡¢¿¢ÊªÀ®Ê¬¤¬¥Õ¥±¡¦¤«¤æ¤ß¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
VITALISM
VITALISM¤Ï2023Ç¯10·î¸½ºß¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï258ËüËÜ¤òÆÍÇË¡£¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ ¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ーÉôÌç 2Ç¯Ï¢Â³Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ê¥á¥ó¥º¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ー 2022Ç¯ÅÙ¡¦2023Ç¯ÅÙ Ã±ÉÊÇä¾å¼ÂÀÓ¡Ë
¥Ø¥¢¡õ¥¹¥«¥ë¥×¥±¥¢¤«¤é¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Þ¤Ç¤¬Â·¤¦¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤ÎÆ¬Èé¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿VITALISM¡£¡Ö·ò¹¯¤ÊÈ±¤Ï·ò¹¯¤ÊÆ¬Èé´Ä¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤½¤ó¤Ê³«È¯»×ÁÛ¤Î¤â¤È¤ËÃÂÀ¸¡£È±¤âÆ¬Èé¤â¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¤â¥Ü¥Ç¥£¤â¡¢¤è¤ê·ò¤ä¤«¤ËÈþ¤·¤¯¡£À®Ê¬¤Ë¤â½èÊý¤Ë¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢º£¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥¢¥¸¥Ë¥¢¥¹¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥¢¥¸¥Ë¥¢¥¹¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º
Hair Genius Laboratories, Inc.
ÂåÉ½¼Ô¡§ÄÅÅÄÃÎÌÀ
ËÜ¼Ò¡§¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4ÃúÌÜ30-3 ÅìµÞ¥×¥é¥¶É½»²Æ»502¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¡¢°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä
TEL¡§0120-620-680
¸ø¼°HP¡§https://vitalism.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/vitalism_official/
X¡§https://twitter.com/VITALISM_PR
LINE¡§https://lstep.app/a04Hio4
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@vitalism_official