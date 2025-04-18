ECOMMITºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ÖÅìµþ¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¡×³«Àß¡£DX¡¦¼«Æ°²½¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢½Û´Ä·¿¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë
½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿ÉÔÍ×ÉÊ¤Î²ó¼ý¡¦ÁªÊÌ¡¦ºÆÎ®ÄÌ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒECOMMIT¡ÊËÜ¼Ò¡§ ¼¯»ùÅç¸©»§ËàÀîÆâ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀîÌî µ±Ç·¡¢°Ê²¼¡ÖECOMMIT¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢°áÎà¡¦»¨²ß¤Ê¤É¤Î½Û´Ä¡Ê¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¤ò¹Ô¤¦¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤ÆECOMMITºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÊªÎÌ¤ò°·¤¦Åìµþ¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¤ò4·î14Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¤µ¤é¤ËÃæÉô¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¤âËÜÇ¯¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢DX¡¦¼«Æ°²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µòÅÀ¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê½Û´Ä¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤¢¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÅì·÷¤Î°áÎà¡¦»¨²ß¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡¢ECOMMIT Åìµþ¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー
ECOMMIT¤Ï¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÔÍ×ÉÊ¤Î²ó¼ý¡¦ÁªÊÌ¡¦ºÆÎ®ÄÌ¡Ê¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë½Û´Ä¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£»ñ¸»½Û´Ä¥µー¥Ó¥¹¡ÖPASSTO¡Ê¥Ñ¥¹¥È¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢ Êë¤é¤·¤Î°ìÈÖ¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤ÇÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡È¼Î¤Æ¤ë¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡È¥Ñ¥¹¥È¤¹¤ë¡ÉÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥»ー¥ë¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿°áÎà¤Î²ó¼ý¡¦ÁªÊÌÅù¤Î½Û´Ä¥¹¥ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ECOMMIT¤Î²ó¼ýµòÅÀ¤Ï¸½ºßÌó4,000µòÅÀ¡¢Ç¯´Ö²ó¼ýÎÌ¤¬Ìó13,000t¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÇ¯¡¹²ó¼ýÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Åìµþ¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢´ØÅì·÷¤Î½Û´Ä¡Ê²ó¼ý¡¦ÁªÊÌ¡¦ºÆÎ®ÄÌ¡Ë¤òÂçµ¬ÌÏ¤ËÃ´¤¤¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯À¸»ºÀ¤Î²Ä»ë²½¤ò¿Ê¤á¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÁªÊÌ¤ÎDX¡¦¼«Æ°²½¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿½Û´Ä¥Çー¥¿¤ò¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤Ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Û´Ä¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¥»¥ó¥¿ー¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ECOMMIT¤¬17Ç¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥×¥í¥Ô¥Ã¥«ー¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÉ¸½à²½¡¦¥Çー¥¿²½¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÎÁªÊÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢·ÐºÑ¤È´Ä¶¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹
ECOMMIT¤Î¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é17Ç¯´ÖÇÝ¤Ã¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¼¡ÁªÊÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Ô¥Ã¥«ー¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÉ¸½à²½¡¦¥Çー¥¿²½¡£Æó¼¡ÁªÊÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Çー¥¿¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ä¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¡×¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿ÁªÊÌ¡¦¥Ô¥Ã¥¯¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ECOMMIT¤Ï¡¢¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÈÎÏ©¤äºÆÎ®ÄÌÀè¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤ÈÁªÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬Ì©ÀÜ¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½ÅÁØÅª¤ÊÈÎÏ©¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÑ´þ¤ò¸º¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Î¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¼¡¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2025Ç¯¤Ë¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢½é¤ÎECOMMIT¿·µòÅÀ¡ÖÃæÉô¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò¥ªー¥×¥ó
¤Þ¤¿¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î²ó¼ýÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢ECOMMIT¤ÎÃæÉô¥¨¥ê¥¢½é¤Î¡ÖÃæÉô¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò2025Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç²ó¼ý¤·¤¿¤â¤Î¤òÃÏ°è¤Ç½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÃÏ°è¤ÎÇÑ´þÊªÎÌ¤Îºï¸º¤È»ñ¸»½Û´Ä·¿¤ÎÃÏ°èºî¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒECOMMIT ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¡ÀîÌî µ±Ç· ¥³¥á¥ó¥È
ECOMMIT¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¼Ò²ñ¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2011Ç¯¤Ë¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»º¶È¤Î³¹¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñ¥°¥¤¥æ¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Îô°¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÆüËÜÀ½¤Î²ÈÅÅ¤´¤ß¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¶âÂ°¤ò¼è¤ê½Ð¤¹»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤ÇÃ¯¤«¤¬ÇüÂç¤ÊÉÙ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«²á¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ECOMMIT¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼è°ú¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤¿¤È¤¨¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÃúÇ«¤ËÁªÊÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ä¡Ö¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½Û´Ä¤ÎÆ©ÌÀÀ¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢²ó¼ýµòÅÀ¤ÎÁý²Ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ØÅì·÷¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê½Û´Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÅìµþ¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¡×¤È¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç½é¤Î¡ÖÃæÉô¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î³«Àß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÇÑ´þ¤ò¸º¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Åìµþ¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¤ò¡¢DX¡¦¼«Æ°²½¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê½Û´Ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½Û´Ä¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Û´Ä¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö´Ä¶¤È·ÐºÑ¤ÎÎ¾Î©¡×¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡È¼Î¤Æ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡É¤Î¼Â¸½¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
ECOMMIT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ECOMMIT¤Ï¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Î¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë½Û´Ä¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ7²Õ½ê¤Ë¼«¼Ò¤Î½Û´Ä¥»¥ó¥¿ー¤ò»ý¤Á¡¢ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò²ó¼ý¡¦ÁªÊÌ¡¦ºÆÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢"¤â¤Î¤ÎÎ®¤ì"¤ò¥Çー¥¿²½¤¹¤ë¼«¼Ò³«È¯¤Î¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤Î»»½Ð¤ä¡¢CO2ºï¸ºÎÌ¤Î¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë²ñ¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼ÒECOMMIT
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô ÀîÌî µ±Ç·
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ ¼¯»ùÅç¸©»§ËàÀîÆâ»Ô¿å°úÄ®2803
¡Ê£´¡ËURL https://www.ecommit.jp/
¡Ê£µ¡ËÀßÎ© 2008Ç¯10·î1Æü
¡Ê£¶¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ª¤è¤Ó¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È
¡ÖPASSTO¡Ê¥Ñ¥¹¥È¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼Î¤Æ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡ÖPASSTO¡Ê¥Ñ¥¹¥È¡Ë¡×～ ¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Î½Û´Ä¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó ～
¡ÖPASSTO¡Ê¥Ñ¥¹¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢ PASS TO¤òÃ»½Ì¤·¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤Î¿Í¤ËÅÏ¤¹¡¢Ì¤Íè¤ËÅÏ¤¹¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖPASSTO¡Ê¥Ñ¥¹¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Î¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤Ç»ñ¸»½Û´Ä¤ÎÆþ¸ý¤È¤Ê¤ê¡¢»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉÔÍ×ÉÊ¤ò¡Ö²ó¼ý¡×¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê»È¤¤Æ»¤Î¡ÖÁªÊÌ¡×¡¢ºÆ³èÌö¤µ¤»¤ë¡Ö¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Î½Û´Ä¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£PASSTO¤Ç¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿°áÎà¤Î¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤ÏÌó98¡ó¡£Ã±½ã¾ÆµÑ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPASSTO¡Ê¥Ñ¥¹¥È¡Ë¡× official website : https://www.passto.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/passto.jp
¡ÖPASSTO¡Ê¥Ñ¥¹¥È¡Ë¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¡§https://www.youtube.com/watch?v=seu_1WqX1fA