¥¢¥¸¥¢¥Þ¥Íー»ïÆüËÜ³ôNo.1¥»ー¥ë¥¹¤¬½é¸ø³«¡ª¡ØÅê»ñ¤ÎÄ¶¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª ¥«¥ÖÀèÀ¸¤Î¡ÖÌÃÊÁÁª¤Ó¡×¤ÎË¡Â§¡Ù¤¬È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ã«¸ýÆà½ïÈþ¡Ë¤Ï2025Ç¯4·î18Æü¤Ë¡ØÅê»ñ¤ÎÄ¶¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª ¥«¥ÖÀèÀ¸¤Î¡ÖÌÃÊÁÁª¤Ó¡×¤ÎË¡Â§¡Ù¡ÊÅÄ¸ý¤ì¤óÂÀÃø¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ³ô¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¥»ー¥ë¥¹¤È¤·¤Æ25Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Á¡¢¥¢¥¸¥¢¥Þ¥Íー»ï¤Ë¤ÆÆüËÜ³ôNo.1¥»ー¥ë¥¹¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Â¤é¤ì¤¿¥×¥í¤Ë¤·¤«¶¦Í¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»ëÅÀ¡×¤ò¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±¤Ë½é¤á¤Æ³«¼¨¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£³ô¼°Åê»ñ¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë4¤Ä¤Î»ØÉ¸¤ò¼´¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î±Ê±ó¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤É¤ÎÌÃÊÁ¤ò¡¢¤¤¤ÄÇã¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·NISA»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ëÎÏ¡×¤òÍÜ¤¦
¡ÖROE¡×¡ÖÇÛÅöÍø²ó¤ê¡×¡Ö±×Íø²ó¤ê¡×¡ÖPBR¡×--¤³¤Î4¤Ä¤Î´ðËÜ»ØÉ¸¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ¤¬¤º¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢³ô²ÁÉ¾²ÁÊýË¡¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤ì¤é¤Î»ØÉ¸¤ò¼´¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÇÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÊýË¡¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ãø¼Ô¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢²¤ÊÆ¤Î±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤ä¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¡×¤ÎÅê»ñ²È¤¿¤Á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂè°ìÀþ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ò¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë·Á¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬ËÜ½ñ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Î³èÍÑË¡¡¢¡ÊÃø¼Ô¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡ËË½Íî²óÈòË¡¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥ì¥Ýー¥È¤ÎÆÉ¤ßÊý¡¢¿·NISA¹¶Î¬Ë¡¤Þ¤Ç¡¢¼ÂÁ©¤ËÂ¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÉý¹¤¯¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
- ¿·NISA¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³ô¼°Åê»ñ¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
- ÌÃÊÁÁª¤Ó¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤¤¿Í¤Î°Õ¸«¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý
- ROE¡¢PBR¤Ê¤É¤Î»ØÉ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
- ¹âÇÛÅö¡¦³ä°Â³ô¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¡¢Çã¤¤»þ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤Êý
¡Ö¼«Ê¬¤ÇÌÃÊÁ¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤Ï¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Î°ìÈÖ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤êÌÃÊÁ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë--¤½¤ó¤ÊÅê»ñ²È¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¡¢ËÜ½ñ¤È°ì½ï¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ý½ñÀÒ³µÍ×
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè£±¾Ï¡¡¤Ê¤¼¡¢¤¤¤Þ³ô¼°Åê»ñ¤«¡©
Âè£²¾Ï¡¡£´¤Ä¤Î»ØÉ¸¤ò³Ð¤¨¤è¤¦
Âè£³¾Ï¡¡ÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î´ðËÜ¡¡――»ä¤Ï²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«
Âè£´¾Ï¡¡¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥ì¥Ýー¥È¤ÎÆÉ¤ßÊý
Âè£µ¾Ï¡¡¥â¥Î¸À¤¦³ô¼ç¤Î»þÂå
Âè£¶¾Ï¡¡¼ÂÁ©¡ª »ä¤ÎÅê»ñ¥ëー¥ë
¡ÚÃø¼Ô¾ðÊó¡Û
ÅÄ¸ý¤ì¤óÂÀ (Renta Taguchi)
ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¸¡Äê²ñ°÷
µ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±ÆüËÜ³ô±Ä¶ÈÃ´Åö¤È¤·¤Æ25Ç¯Ä¶¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¡£1988Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¡£1990Ç¯¤è¤êÂçÏÂ¾Ú·ô¥¸¥å¥Íー¥Ö»ÙÅ¹¡¢UBS¾Ú·ô¡¢¥á¥ê¥ë¥ê¥ó¥Á¾Ú·ô¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ôÅù¤Ë½êÂ°¤·¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤ä¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¡£2006Ç¯¡¢¥¢¥¸¥¢¥Þ¥Íー»ï¤Ë¤ÆÆüËÜ³ô¥Ù¥¹¥È¥»ー¥ë¥¹1°Ì¤È¤Ê¤ë¡£2015Ç¯¤è¤ê¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±³ô¼°¹Ö±é¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë½Ð±éÅù¤Ë½¾»ö¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¹ÖµÁ¤¬¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤è¤ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£2023Ç¯¡¢ÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±¤Ë³ô¼°¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¡£¥«¥Ö¤ÎÈï¤ê¤â¤Î¤òÈï¤Ã¤Æ¹Ö±é¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2018Ç¯¤è¤êÆüËÜ¾Ú·ô¿·Ê¹¤Ë¤ÆÅê»ñ¥³¥é¥à¡Ö»ä¤Î¿¬ÇÏÅê»ñË¡¡×¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú½ñÀÒ¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØÅê»ñ¤ÎÄ¶¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª ¥«¥ÖÀèÀ¸¤Î¡ÖÌÃÊÁÁª¤Ó¡×¤ÎË¡Â§¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î18Æü
´©¹Ô¡§¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó
»ÅÍÍ¡§Ã±¹ÔËÜ¡Ê¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー¡Ë¡¿272¥Úー¥¸
ISBN¡§9784799331415
¡ÚËÜ½ñ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡ã»æ½ñÀÒ¡ä
Amazon
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799331418/d21_rs_pr-22
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331415&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331415&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)
¡ãÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ä
Amazon
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0F2SKBXYV/d21_rs_pr-22