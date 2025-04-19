¡Úµ¨Àá¸ÂÄê¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡§ÂèÆóÃÊ¡ÛÇß±«¥·ー¥º¥ó¤Ë¤·¤«°û¤á¤Ê¤¤±âÈþ¤ÎÀÄ¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡ØAMAMI BLUE season II¡Ù¤ò±âÈþ¥Ö¥ê¥å¥ï¥êー¤¬2025Ç¯4·î19ÆüÈÎÇä³«»Ï
±âÈþÂçÅç¤Ç¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¥Û¥·¥¾¥é¥Õ¥°¤È³¤Äì¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥¯¥ë¤¬¥é¥Ù¥ë¤Ë
¼¯»ùÅç¸©¡¦±âÈþÂçÅç¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ëÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë±âÈþ¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¯»ùÅç¸©ÂçÅç·´°ËÀçÄ®°ËÀç2288-3 £²F¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿ÂÙÂ¤¡¡°Ê²¼¡¢±âÈþ¥Óー¥ë¡Ë¤Ï¡¢±âÈþÂçÅç¤Ç¥¹¥¥åー¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¤òÄó¶¡¤¹¤ë±âÈþÂçÅç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ¡Ù¡Ê»öÌ³½ê¡§¼¯»ùÅç¸©ÂçÅç·´Î¶¶¿Ä®°²ÆÁ423¡¡¥Û¥Æ¥ë¡§¼¯»ùÅç¸©ÂçÅç·´Î¶¶¿Ä®°²ÆÁ835¡¡¥×¥Á¥ê¥¾ー¥È¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ¡¢°Ê²¼¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ¡Ë¤ÈÀ±¶õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊÂåÉ½¼Ô¡§ËôµÈ¸¾»¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
Çß±«¥·ー¥º¥ó¤Î¸ÂÄê¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ò²¼µ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§4·î19Æü～6·îËö¡ÊÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¤³¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤ÇÍèÅç¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ò¼ç¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢AMAMI BLUE¤ÎÈÎÇä´ü´ÖÃæ¡¢Çß±«¤Î±âÈþ¸ÇÍ¤ÎÆ°¿¢Êª¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÁê¸ß¤ËÈ¯¿®¤·¡¢Çß±«¥·ー¥º¥ó¤Î±âÈþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢ÍèÅç¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AMAMI BLUE seasonIIÈ¯Çä¤ÎÇØ·Ê
±âÈþ¥Óー¥ë¤Ï¡¢±âÈþ¤ÎÄ¹¤¤Çß±«¤Î¥·ー¥º¥ó¤Î´Ñ¸÷¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍèÅç¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ¤È¥Û¥·¥¾¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢AMAMI BLUE season II¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
±âÈþÂçÅç¤ÏÆÁÇ·Åç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤êÎ¥¤ì¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÇÍ¤ÎÆ°¿¢Êª¤ÎÊõ¸Ë¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢²ÆìËÌÉô¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë2022Ç¯¤ËÀ¤³¦¼«Á³°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±âÈþ¤ÎÇß±«¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢Íè¤¿¤ë¡Ö²Æ¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢Æ°¿¢Êª¤¿¤Á¤¬Â©¿á¤¯µ¨Àá¡£
¼«Á³¡¢À¸Ì¿¤Î¥Ñ¥ïー¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºÇ¹â¤Î¥·ー¥º¥ó¡£¡×
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ¤Ï±âÈþ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¤òÃæ¿´¤Ë±âÈþ¤Î¼«Á³¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢±âÈþ¥Óー¥ë¤È¤È¤â¤ËSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇß±«¥·ー¥º¥ó¤Ë¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Æ°¿¢Êª¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃ¤Ë±âÈþÂçÅç¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö°¦¤Î¥¢ー¥È¡×³¤Äì¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥¯¥ë¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¥Û¥·¥¾¥é¥Õ¥°¤ò¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¡¢±âÈþ¥Óー¥ë¤ÎÊ¿¤¬À±¶õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ëËôµÈ»á¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢ËôµÈ»á¤¬²÷¤¯Î»¾µ¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¥Û¥·¥¾¥é¥Õ¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎAMAMI BLUE season II¤ÎÈ¯Çä¤¬¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±âÈþ¥Óー¥ë¤È¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Û¥·¥¾¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢AMAMI BLUE season II¤ÎÈÎÇä¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Çß±«¥·ー¥º¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍèÅç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
AMAMI BLUE season II¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AMAMI BLUE season II
¥Û¥ï¥¤¥È¥Óー¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë½é²Æ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤²Æ¤ÎÀÄ¿§¤òÅ·Á³¤Î¿§ÁÇ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°û¤ß¸ý¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Óー¥ë¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Ò¤È¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¸åÌ£¤Ë¤ÏÎ¶¶¿Ä®¤Î³¤±ö¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥Ó¥°¥Ó¡×¤¤¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¥Û¥·¥¾¥é¥Õ¥°¤Ä¤¬¤¤¤Î±£¤ì¥¥ã¥é¤âÇÛÃÖ¡¢°û¤ó¤À¸å¤Ï¡¢±âÈþ¤ÎÍ¾±¤¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯4·î19Æü¤«¤é³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ°ìÈÌÈÎÇä¡£
¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï50ËÜ¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥× :
https://amamibeer.shop-pro.jp/?pid=186019807
¥Û¥·¥¾¥é¥Õ¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Þ¥ß¥Û¥·¥¾¥é¥Õ¥°¤Ï¡¢±âÈþÂçÅç¤Ç2011Ç¯¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¿·¼ï¤Î¥Õ¥°¤Ç¤¹¡£
±âÈþÂçÅç°Ê³°¤Ç´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿Êó¹ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢±âÈþÂçÅç¸ÇÍ¼ï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤Äì¤ËÄ¾·Â2m¤Û¤É¤Î±ß·Á¤Î´ö²¿³ØÅª¤ÊÌÏÍÍ¤ÎÁã¤òºî¤ê¡¢»ºÍñ¾²¤È¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸ÂÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Þ¥ß¥Û¥·¥¾¥é¥Õ¥°
À±¶õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤ÉÆæ¤¬¿¼¤Þ¤ë¥Û¥·¥¾¥é¥Õ¥°¡£¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸ÂÖ¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¥Û¥·¥¾¥é¥Õ¥°¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À±¶õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È :
https://amamihosizorafugu.com/
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ¤ÏË¤«¤Ê±âÈþ¤Î¼«Á³¤È³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Àä·Ê¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥×¥Á¥ê¥¾ー¥È¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ¡×¤ä¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖForest¡×¤Î¤Û¤«¡¢±âÈþÂçÅç¤Ç¤ÎÂÎ¸³¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢¥·¥å¥Îー¥±¥ë¡¢¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö±âÈþÂçÅç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥×¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ¡×¤ò±âÈþÂçÅç¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±âÈþ¤Î¼«Á³¤È³¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ :
https://www.native-sea.com/
¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥× ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ :
https://amami-diving.com/
±âÈþ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AMAMI BLUE Äó¶¡Å¹ÊÞ
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×(https://www.native-sea.com/restaurant/)¡Ê±âÈþÂçÅçËÌÉô¡Ë
¥ì¥¹¥È¡õ¥í¥Ã¥¸æÆ(https://syou.synapse.kagoshima.jp/)¡Ê±âÈþÂçÅçËÌÉô¡Ë
Åç¿ÍMART³ÞÍøÅ¹(https://thrive-group.net/convenience-stores/)¡Ê±âÈþÂçÅçËÌÉô¡Ë
123¥Þー¥È(https://www.google.com/maps/place/123MART/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x369589c8a249af8?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111)¡Ê±âÈþ»Ô³¹ÃÏ¡Ë
¥Ó¥Ã¥¯¥Äー(https://www.big2.co.jp/)¡Ê±âÈþÂçÅçËÌÉô¡Ë
¥Æ¥£¥À¥àー¥ó(https://thidamoon.com/)¡Ê±âÈþÂçÅçËÌÉô¡Ë
ÆîÀ¾¾¦»ö¶õ¹ÁÇäÅ¹(https://www.google.com/maps/place/%E5%8D%97%E8%A5%BF%E5%95%86%E4%BA%8B/@28.4312771,129.7081978,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x351f9ec5e7a8f90b:0x12fec7e027468c69!8m2!3d28.4312771!4d129.7081978!16s%2Fg%2F1tgz36yj?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQwMi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)¡Ê±âÈþ¶õ¹Á2³¬¡Ë
±âÈþ¶õ¹Á¥·ー¥È¥Ô¥¢(https://amami-airport.co.jp/facilities/shops)¡Ê¶õ¹ÁÂÔ¹ç¼¼Æþ¤Ã¤Æº¸¼ê¡Ë
ÀçÂÀ¿¥Êª¡Ê³ô¡ËÆÁÇ·Åç¶õ¹ÁÊª»º´Û(https://www.google.com/maps/place/%E4%BB%99%E5%A4%AA%E7%B9%94%E7%89%A9%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E5%BE%B3%E4%B9%8B%E5%B3%B6%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%89%A9%E7%94%A3%E9%A4%A8/@27.8323299,128.8833409,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x34e193362f190ae5:0xa23e3ed0a6675ce7!8m2!3d27.8323299!4d128.8833409!16s%2Fg%2F1tjkcjt0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQwMi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)¡ÊÆÁÇ·Åç¶õ¹Á¡Ë
¤ª½É¤Í¤×¤¹(https://nepusu.com/)¡Ê±âÈþÂçÅçÆîÉô¡Ë
AMAMI BEER HALL(https://amamibrewpub.jp/)¡Ê±âÈþ»Ô³¹ÃÏ¡Ë
±âÈþÂçÅçÎÁÍý¤«¤á(https://munkame.jp/)¡Ê±âÈþ»Ô³¹ÃÏ¡Ë
±âÈþ¥Óー¥ëÄó¶¡Å¹ÊÞÊç½¸Ãæ :
https://amamibeer.com/?page_id=453
º£¸å¤ÎÅ¸³«
±âÈþ¥Óー¥ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÎÄó¶¡¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¡¢³×¿·Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±âÈþ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÃç´Ö¡Ê±âÈþ¥Óー¥ëÄó¶¡Å¹ÊÞÍÍ¡¢¥³¥é¥ÜÀèÍÍ¡¢½¾¶È°÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤âÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì½ï¤Ë±âÈþ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë´¶Æ°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤» :
https://amamibeer.com/?page_id=453
¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¹ÊÞÍÍ¡¢¥³¥é¥ÜÀèÍÍ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤¡£
¥³¥á¥ó¥È
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ¡¡ÎëÌÚµ®Âç
[¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー±âÈþ¡¡ÎëÌÚµ®Âç]
ÅÁÅýÅª¤Ê»º¶È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê"ÂçÅçÄÝ¡É¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤ÎÅç¤Î³¤¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸Êª¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤ò¤âËÂ¤°À¸Ì¿¤ÎÏ¢º¿¤Ë°î¤ì¤¿³¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½Õ¤«¤é½é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥¶¥È¥¦¥¯¥¸¥é¡¢¥³¥Ö¥·¥á¤Î»ºÍñ¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥¯¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ¸Êª¤Î¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¥É¥é¥Þ¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥¯¥ë¤Ï¡¢Ä¬¼®¤ò¤â¤È¤Ë·ÁÀ®¼þ´ü¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³Æ¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅç¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±âÈþ¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
[±âÈþ¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ê¿ÂÙÂ¤]
¡ÖAMAMI BLUE season2¤ÎÈ¯Çä¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤ËÆÏ¤¡¢±âÈþ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ÍèÅç¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö±âÈþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍèÅç¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËËþÂ¤È´¶Æ°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¤´ÍèÅç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±âÈþ¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
2019Ç¯10·î±âÈþÂçÅç¡¦²°¿ÎÀî¤Ë¤Æ¶¿ÅÚÎÁÍýµï¼ò²°¡Ö±âÈþÂçÅçÎÁÍý¤«¤á¡×¤ò³«¶È¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥í¥Ê¤ò¸«±Û¤·¡¢2022Ç¯7·î¤Ë±âÈþ·²ÅçÍ£°ì¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¾úÂ¤½ê¡ÖAMAMI BREWERY¡Ã±âÈþÇþ¼ò¾úÂ¤½ê¡×¤ò³«¶È¡£Ê»Àß¤¹¤ëAMAMI BEER HALL¡¢±âÈþÂçÅçÎÁÍý¤«¤á¤Ë¤Æ¡¢¹©¾ìÄ¾¤Î¡ÖÀ¸¡×¥Óー¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¡¢ÅÚ»ºÉÊÅ¹¤Ë²·ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï¢ÍíÀè¡§info@amamibeer.com
¼¯»ùÅç¸©ÂçÅç·´°ËÀçÄ®°ËÀç2288-3
¼¯»ùÅç¸©±âÈþ»ÔÌ¾À¥¹ÁÄ®1-2