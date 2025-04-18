まるで学園祭！サイエンスイベント湘南アイパークフェスタ2025開催　-最先端研究施設で学ぶ・楽しむ・やってみる

アイパークインスティチュート株式会社

・湘南アイパークに拠点を置く計18の企業・大学・団体がサイエンスの体験プログラムや展示を企画

・新企画！高校生・大学生による「湘南アイパーク学生研究発表会」で未来の研究者育成に貢献

・子どもから大人まで楽しめるサイエンス体験ブース、トークショー、セミナーなど、計25の企画

アイパークインスティチュート株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：藤本利夫、以下「アイパークインスティチュート」）は、2025年5月24日（土）、湘南ヘルスイノベーションパーク（以下「湘南アイパーク」）において「湘南アイパークフェスタ2025」を開催します。

イベント特設サイト https://www.shonan-ipark.com/iparkfesta2025/

湘南アイパークでは、約130の企業や大学がライフサイエンスのイノベーション創出を目指し、日々研究や事業に取り組んでいます。本イベントでは、湘南アイパークで働く研究者たちが直接地域の方々にサイエンスの魅力をお伝えいたします。今年で３回目となるイベントで、昨年は地域の方々を中心に約3,500名の方が来場しました。

毎回大人気の入居企業によるサイエンス体験コーナーでは、「ぬりぐすり」クリーム作り体験（マルホ）、オリジナル香水づくり（横浜国立大学 x CurioSeeds）、電子顕微鏡を用いた観察（日本電子）など、計18の企業や大学などが、自社のサイエンスの魅力を伝えます。今年は新企画「湘南アイパーク学生研究発表会～集まれ未来の研究者！」も開催。全国から公募した高校生・大学生が研究発表を行います。湘南アイパークの研究者がアドバイスをし、未来の研究者育成に貢献します。

湘南アイパークの運営企業であるアイパークインスティチュートは、本イベントを通じて地域の方々に最先端のサイエンスに触れていただき、また、未来を担う子供たちがライフサイエンスに携わる仕事に興味を持つきっかけとなることを期待しています。

※イベント参加には事前登録が必要です。参加登録はこちらのイベント特設サイトから：

https://www.shonan-ipark.com/iparkfesta2025/

-昨年の様子-

-実施概要-

■日時 : 2025年5月24日(土) 10:00～17:00

■場所 : 湘南ヘルスイノベーションパーク（湘南アイパーク）

神奈川藤沢市村岡東二丁目26番地１（大船駅または藤沢駅よりバスで約15分）

アクセスはこちら（ https://www.shonan-ipark.com/about/access/ ）

※駐車スペースはこざいません。徒歩、自転車、バスでお越しください。

■主催：アイパークインスティチュート株式会社

■参加形態：事前申込制

申込サイト（一般の方）: https://www.shonan-ipark.com/iparkfesta2025/

※取材をご希望のメディアの方は、下記までお問い合わせください。

iPi.PR@shonan-ipark.com

■参加費：無料

■イベント内容：

・湘南アイパーク入居企業によるサイエンス体験プログラムおよびサイエンス展示

・湘南アイパーク学生研究発表会

・湘南アイパークで働く研究者による薬のトリビアにまつわるトークイベント

・プロのパフォーマーによるサイエンスショー（「ジュニア空想科学読本」著者・柳田理科雄）

・湘南アイパーク入居者や地域の団体によるパフォーマンス（音楽、ダンス）

■出展企業・団体

あすか製薬株式会社、株式会社BioAid、株式会社HIROTSUバイオサイエンス、イノベーションゲートウェイ湘南ロータリークラブ、神奈川県、キリンホールディングス株式会社、共立製薬株式会社、ラビックス株式会社、マルホ株式会社、株式会社ニコンソリューションズ、日本電子株式会社、株式会社レナテック、サイエンスメンター、島津サイエンス株式会社、湘南鎌倉総合病院湘南先端医学研究所 再生医療開発研究部、武田薬品工業株式会社、田辺三菱製薬株式会社、横浜国立大学×CurioSeedsなど

※企業・団体名アルファベット順に掲載しています。

アイパークインスティチュート株式会社について

アイパークインスティチュート株式会社は、産業ファンド投資法人（IIF）、武田薬品工業株式会社、三菱商事株式会社を主要株主として、2023年4月に事業を開始しました。2018年より武田薬品が担っていた湘南ヘルスイノベーションパーク（神奈川県藤沢市、略称：湘南アイパーク）の運営事業を2023年に承継し、施設の運営・管理のほか、イノベーション創出促進、技術交流・研究連携促進など、ライフサイエンスエコシステムの構築・活性化のための事業を行っています。当社に関する詳しい説明はこちら（ https://www.shonan-ipark.com/company/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click(https://www.shonan-ipark.com/company/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click) ）をご覧ください。

湘南ヘルスイノベーションパーク（湘南アイパーク）について

湘南アイパークは、2018年4月に武田薬品工業株式会社が自社研究所を外部に開放して誕生した、日本初の製薬企業発サイエンスパークです。現在は武田薬品から独立したアイパークインスティチュート株式会社が運営を行っており、幅広い業種や規模の産官学が結集してヘルスイノベーションを加速する場となることを目指しています。現在、製薬企業のみならず、次世代医療、細胞農業、AI、行政などの企業・団体が集積し、約190社、約2500人（2025年４月現在）のエコシステムを形成しています。

公式HP: https://www.shonan-ipark.com/?utm_source=media-pressrelease

湘南アイパーク最新の入居/メンバー企業・団体はこちら（ https://www.shonan-ipark.com/membership/list/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click(https://www.shonan-ipark.com/membership/list/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click) ）

公式SNS:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCeJgWczMHXzRxISvHzSOTOQ/

Facebook: https://www.facebook.com/Shonan.iPark/

X (旧Twitter) : https://twitter.com/Shonan_iPark/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/shonan-health-innovation-park/