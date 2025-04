【イベントレポート】合計5万人以上来場！ 3つの音楽フェスでプレミアムウォーターのウォーターステーション開催～約3,900本分のペットボトル削減効果～

プレミアムウォーター株式会社

良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:金本 彰彦)は、2025年3月に開催された「Vポイント presents ツタロックフェス2025 Supported by ZOZOTOWN」、「EIGHT BALL FESTIVAL 2025 supported by GROP」および4月開催の「ロックアンセム- BY ROCK LOVERS , FOR ROCK LOVERS -」の各フェス会場にて、プレミアムウォーターの天然水が無料で飲めるウォーターステーションを実施いたしました。

■3つの音楽フェスにウォーターステーションを設置!

2025年3月22 日(土)・23日(日)開催「Vポイント presents ツタロックフェス2025 Supported by ZOZOTOWN」、3月29日(土)・30(日)開催「EIGHT BALL FESTIVAL 2025 supported by GROP」、4月5日(土)・6日(日)開催「ロックアンセム- BY ROCK LOVERS , FOR ROCK LOVERS -」の各フェス会場にて、来場者の水分補給やプラごみ削減をサポートするため、天然水を提供するウォーターステーションを実施しました。6日間で合計5万人以上の方にご来場いただいたフェスですが、当日は多くの方がウォーターステーションにお越しいただき、6日間のイベントで約3,900本分のペットボトル(500ml換算)を削減することができました。

※お水ボトル1本(12L)当たり、500mlペットボトル24本削減できる換算(自社調べ)

これからもプレミアムウォーターは、安心・安全の天然水をお客様にお届けしてまいります。

※ウォーターステーション開催イメージです。※写真はすべて「ツタロックフェス2025」での写真です。

■「Vポイント presents ツタロックフェス2025 Supported by ZOZOTOWN」詳細

・開催日程 :2025年3月22日(土) ・23日(日)

・会場 :幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

・詳細HP :https://cccmusiclab.com/tsutarock2025

■「EIGHT BALL FESTIVAL 2025 supported by GROP」詳細

・開催日程 :2025年3月29日(土) ・30日(日)

・会場 :CONVEX岡山

・詳細HP :https://eightballfestival.jp/

■「ロックアンセム- BY ROCK LOVERS , FOR ROCK LOVERS -」詳細

・開催日程 :2025年4月5日(土) ・6日(日)

・会場 :幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

・詳細HP :https://rock-anthem.jp/

■ウォーターステーションについて

詳細:https://premium-water.co.jp/water-station/

プレミアムウォーターが提供するウォーターステーションは、来場者の皆様に無料でおいしい天然水を飲んでいただける給水スポットになります。近年、熱中症予防やサステナビリティの取り組み、来場いただくファンに対する感謝として様々なアーティストのLIVEやイベント会場でウォーターステーションの実施が増えております。

■プレミアムウォーター株式会社のSDGsの取り組みについて

詳細:https://premiumwater-hd.co.jp/sdgs/

プレミアムウォーターホールディングスグループでは、「水を守り、人を育むこと」を掲げ、事業活動を通じた様々な社会課題に取り組み、私たちに関わる全ての人が豊かになることを目指しています。そして社会課題の解決と経済発展の両立を図ることによって、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

・プレミアムウォーターについて

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。

重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、

おいしい天然水をいつでも使うことができます。

天然水の賞味期限は未開封の状態で製造から約6か月なので、

消費しながら備蓄をおこなうローリングストックとしてもご利用いただけます。ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー等ライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。詳しくは公式Webサイト(https://premium-water.net/(https://premium-water.net/))をご覧ください。

