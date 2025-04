テミン、WayV、KISS OF LIFE、ZEROBASEONEら豪華K-POPアーティストが大集結！『SBS MEGA CONCERT』のステージ映像を「Music K」で日本独占配信

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、昨年2024年5月19日(日)に世界的K-POPアーティストが集結し開催されたことで話題を呼んだ『SBS MEGA CONCERT』のステージ映像を、Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」(ミュージックK)にて、本日4月18日(金)よりMusic Kの会員を対象に日本独占配信いたします。

(C) SBS

昨年5月19日(日)に韓国・仁川文鶴競技場メインスタジアムにて開催された、韓国で絶対的な人気を誇る国民的音楽番組「SBS人気歌謡」と韓国の巨大カフェチェーン店<MEGA COFFEE>がおくる『SBS MEGA CONCERT』。確かな実力で魅せる完璧なパフォーマンスや独自の音楽スタイルで、世界から熱狂的な支持を得ているK-POPスター達が集結したことでも話題を呼んだ公演の様子をなんと本日より“Music K”にて日本独占配信いたします。

(C) SBS

コンサートは人気オーディション番組「UNIVERSE TICKET」から誕生した8人組グローバルガールズグループ“UNIS”がデビュー曲 <SUPERWOMAN>でエネルギッシュなステージを披露。そして確かな実力と共に日本人メンバーがリーダーを務めることでも話題となった“n.SSign”やガールクラッシュの魅力を兼ね備える“KISS OF LIFE”など注目のアーティストが登場します。

(C) SBS(C) SBS

その後も“BOYNEXTDOOR”の一度聴いたら頭から離れないキャッチーな楽曲<Earth, Wind & Fire>や“CRAVITY”、“ZEROBASEONE”など今大注目のグループが迫力のあるステージを披露。

(C) SBS

さらには“ウェンディ(Red Velvet)”、“WayV(威神V)”、“OH MY GIRL”、“テン(WayV(威神V))”、 “イ・チャンウォン”、“BTOB”、“THE BOYZ”など名だたるアーティストが続々と出演。そして最後にはあの世界的スター“テミン (SHINee)”が登場し、<Guilty>、<Criminal>で圧巻のソロステージを披露しました。

(C) SBS

また、コンサートの途中では“ZEROBASEONE”のパク・ゴヌクとソク・マシュー、さらには“WayV(威神V)”のヤンヤンとテンなどがスペシャルMCとして登場する場面も。

そんな超豪華ラインナップでお届けする『SBS MEGA CONCERT』の映像を“Music K”にて独占配信。新規ご登録につき14日間無料でお試しいただけますので、ぜひこの機会にお楽しみください。

≪出演者≫

BTOB、ウェンディ(Red Velvet)、OH MY GIRL、THE BOYZ、イ・チャンウォン、CRAVITY、BOYNEXTDOOR、KISS OF LIFE、ZEROBASEONE、n.SSign、UNIS、WayV、テン(WayV)、テミン (SHINee)

■『SBS MEGA CONCERT』

視聴はこちら(https://amzn.to/44x4Hcu)

その他にも“Music K”では、レジェンド級K-POPアイドル“SUPER JUNIOR”のリーダー・イトゥクが日本の名所や穴場スポットを1人で旅するバラエティ番組「SUPER JUNIOR-イトゥクのひとり旅~長崎編~」や“少女時代”のテヨン、“SHINee”のキーが人生観や音楽についてなど、ファンから届いた様々な質問に答えていく「テヨン&KEYのテンキーボックス」といったバラエティ番組など新作が続々と登場。ぜひ“Music K”で自分だけの推し活をお楽しみください。

(C)Stream Media Corporation

■「SUPER JUNIOR-イトゥクのひとり旅~長崎編~」

視聴はこちら(https://amzn.to/4ifEZMN)

(C)2021 wavve, SM Culture & Contents Co., Ltd. All Rights Reserved.

■「テヨン&KEYのテンキーボックス」

視聴はこちら(https://amzn.to/3GsLkXZ)

●概要

Prime Video内で、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約100タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』や、“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』、デビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ!』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金:550円(税込)

※別途Amazonプライム(600円(税込)/月 or 5900円(税込)/年)への加入が必要です

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能



・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・ご登録はこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/ref=atv_3p_mus_c_KbWX4r_HS01a5a8_1_1?benefitId=musickjp&node=2351649051)

・公式X:@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok:musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)