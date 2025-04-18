奈良県職員社会人採用試験（行政分野・技術系分野）【春実施】申込受付中
奈良県
・第1次試験（口述）：6月21日（土）または6月22日（日）
【行政分野】
★SPI3（テストセンター方式）及び口述試験により実施します。
〈受験資格〉
・採用時年齢31歳～45歳（S55.4.2~H7.4.1に生まれた人）
〈スケジュール〉
・申込受付期間：4月18日（金）～5月19日（月）
・第1次試験（SPI3）：5月24日（土）～6月8日（日）の期間で選択
・第1次試験（口述）：6月21日（土）または6月22日（日）
・第2次試験（口述）：7月12日（土）または7月13日（日）
・最終合格者発表：7月30日（水）
〈URL〉
https://www3.pref.nara.jp/narakensaiyou/shiken/r7/shakaijingyouseispring/
【技術系分野】
★技術系分野：専門試験（択一式）及び口述試験により実施します。
★総合職（総合土木・造園・建築・総合電機（電気・機械））の募集を行っています。
〈受験資格〉
・採用時年齢31歳～45歳（S55.4.2~H7.4.1に生まれた人）
〈スケジュール〉
・申込受付期間：4月18日（金）～5月19日（月）
・第１次試験（専門）：6月15日（日）
・第２次試験（口述）：7月12日（土）または7月13日（日）
・最終合格者発表：7月30日（水）
〈URL〉
https://www3.pref.nara.jp/narakensaiyou/shiken/r7/shakaijingijutsuspring/