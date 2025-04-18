RSアセットアドバイザーズ株式会社

三井住友信託銀行株式会社（本店：東京都千代田区、代表取締役社長：大山 一也、以下「三井住友信託銀行」）とRSアセットアドバイザーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平林 裕二、以下「RSアセットアドバイザーズ」）は、系統用蓄電池事業でアセットマネジメント業務を行う新会社「RSBM株式会社」（以下「本AM会社」）を共同で設立しましたのでお知らせします。

日本政府の新たなエネルギー基本計画では、2040年度までに電源構成の再生可能エネルギー比率を最大５割に引き上げる目標が掲げられており、電力の安定供給を支える系統用蓄電池（大規模蓄電池）の役割は急速な拡大が見込まれます。

RSアセットアドバイザーズが用地選定・開発、三井住友信託銀行が金融知見を提供し、国内大型蓄電池にかかるアセットマネジメント事業を展開する予定です。両社は、それぞれの知見、ノウハウを融合させ、再生可能エネルギーの主力電源化に貢献してまいります。

■三井住友信託銀行株式会社 概要

所在地：東京都千代田区丸の内１-４-１ 三井住友信託銀行本店ビル

代表者：代表取締役社長 大山 一也

設立年月：1925年7月

事業内容：信託業及び銀行業

■RSアセットアドバイザーズ株式会社 概要

所在地：東京都港区六本木6-3-１ 六本木ヒルズクロスポイント6階

代表者：代表取締役社長 平林裕二

設立年月：2022年8月

事業内容：蓄電所・再生可能エネルギーファンドに対するアレンジメント業務、インベストメント業務、上記に付随する関連業務

【この件に関するお問い合わせ先】

■ 三井住友信託銀行株式会社(https://www.smtb.jp/)

業務部 広報室

MAIL：kohoa@smtb.jp

■ RSアセットアドバイザーズ株式会社(https://rs-advisors.co.jp/)

MAIL：rsaa@rs-holdings.co.jp