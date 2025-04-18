【4/18スタート】Amazonゴールデンウィークスマイルセール開催！KEIYOの人気カーエンタメアイテムのAPPCASTシリーズ、種類豊富なデジタルミラーや防災トイレなど、最大５０％OFF

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株式会社慶洋エンジニアリング






【KEIYOゴールデンウィークのお出かけにおすすめリスト５選】



APP HDMI IN

HDMI出力のTVstickや地デジチューナーを接続 有線AppleCarPlay搭載車両専用 AN-S134


※対応車種をお確かめの上ご購入ください。








APPCAST for BMW

【BMW専用AI BOX 】 YouTubeなどネット配信動画が視聴可能な車載エンターテイメントシステムAN-S133


※対応機種をお確かめの上ご購入ください。








APPリアモニター

【ヘッドレストリアモニター 】Android TV搭載 ネット動画対応 11.6インチAPP車載スマートリアモニター Google音声リモコン付き AN-M010








後方録画専用デジタルバックミラー

【デジタルミラードラレコ】 後方録画専用 10.66インチ 録画機能 付き STARVIS HDR/WDR搭載 バンド固定式 3年保証 雨ミエ付き AN-R126








【車載ベビーモニター】 業界初ワイヤレス接続 バッテリーレスで 取り付け簡単 AN-M017







その他豊富なラインナップが驚きの価格で揃います！


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【会社概要】


社名：株式会社慶洋エンジニアリング
本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1　第三長谷川ビル 5F・6F
代表取締役：中井　利幸
事業内容： 車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売
設立： 1986年8月22日
HP：https://www.keiyoeng.co.jp/