【4/18スタート】Amazonゴールデンウィークスマイルセール開催！KEIYOの人気カーエンタメアイテムのAPPCASTシリーズ、種類豊富なデジタルミラーや防災トイレなど、最大５０％OFF
株式会社慶洋エンジニアリング
APP HDMI IN
APPCAST for BMW
APPリアモニター
後方録画専用デジタルバックミラー
AmazonKEIYO公式ショプページ
社名：株式会社慶洋エンジニアリング
【KEIYOゴールデンウィークのお出かけにおすすめリスト５選】
APP HDMI IN
HDMI出力のTVstickや地デジチューナーを接続 有線AppleCarPlay搭載車両専用 AN-S134
※対応車種をお確かめの上ご購入ください。
APPCAST for BMW
【BMW専用AI BOX 】 YouTubeなどネット配信動画が視聴可能な車載エンターテイメントシステムAN-S133
※対応機種をお確かめの上ご購入ください。
APPリアモニター
【ヘッドレストリアモニター 】Android TV搭載 ネット動画対応 11.6インチAPP車載スマートリアモニター Google音声リモコン付き AN-M010
後方録画専用デジタルバックミラー
【デジタルミラードラレコ】 後方録画専用 10.66インチ 録画機能 付き STARVIS HDR/WDR搭載 バンド固定式 3年保証 雨ミエ付き AN-R126
【車載ベビーモニター】 業界初ワイヤレス接続 バッテリーレスで 取り付け簡単 AN-M017
その他豊富なラインナップが驚きの価格で揃います！
AmazonKEIYO公式ショプページ
https://www.amazon.co.jp/stores/page/C7C4193C-0BB4-4F21-82C4-613CE040E7E6
【会社概要】
社名：株式会社慶洋エンジニアリング
本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第三長谷川ビル 5F・6F
代表取締役：中井 利幸
事業内容： 車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売
設立： 1986年8月22日
HP：https://www.keiyoeng.co.jp/