BAPE(R) CAMOで彩られたHONDA NSXのPOP RACEモデルカーが登場！

A BATHING APE(R)︎ (以下、BAPE(R)︎) とPOP RACEは、モータースポーツとアイコニックなストリートウェアを融合させた最新のコラボレーションのモデルカーを発表。

アストンマーティンGT3、30周年記念スカイラインC210街道レーサーのリリースに続き、今回はHONDA NSX GT3 EVO22をBAPE(R)︎のシグネチャーであるABC CAMOデザインでラッピングしました。

2023年のスーパー耐久シリーズでKCMGが実際に走らせたマシンをベースに、BAPE(R)︎の大胆な美学とモータースポーツの精度を表現しています。車体にはBAPE STA(TM)︎ロゴやタイポグラフィーデザインなど、BAPE(R)︎を象徴する様々なデザインが随所にあしらわれています。

高品質の素材で作られたこの限定モデルカーは、細部まで作り込まれたエンジンや複雑なディテールが特徴です。エッチング加工が施された台座と洗練されたブランドボックスが付属した透明なディスプレイケースに収められており、その特別感をさらに高めています。

A BATHING APE(R)︎正規取り扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて2025年4月19日(土)発売開始。

コレクターにとってもファンにとってもマストアイテムです。

BAPE(R)︎ X POPRACE HONDA NSX GT3 / \7,700- (税込)

商品詳細はBAPE.COM 特設ページをご覧ください。

BAPE.COM 特設ページ:https://jp.bape.com/blogs/news/poprace-honda-nsx-gt3

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ)

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

