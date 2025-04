【期間限定：5月7日（水）までWEB優先】東京フィルハーモニー交響楽団の2025シーズン下半期（6・7・9・10月）定期演奏会の1回券を優先/WEB優先販売中

公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団

公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団(以下、東京フィル/所在地:東京都新宿区、理事長:三木谷浩史)は、2025シーズン下半期(6・7・9・10月)の定期演奏会 1回券の優先/WEB優先販売を一般発売日の5月8日(木)に先駆けて期間限定で販売中です。

◆東京フィル2025シーズン定期演奏会 1回券について

【一般発売中】

尾高忠明指揮/舘野泉ピアノ 4月定期演奏会(4/24,25,27)

4月24日(木)19:00 サントリーホール

4月25日(金)19:00 東京オペラシティ コンサートホール

4月27日(日)15:00 Bunkamuraオーチャードホール

特設ページ:https://www.tpo.or.jp/information/detail-20250424.php(https://www.tpo.or.jp/information/detail-20250424.php)

ミハイル・プレトニョフ指揮/松田華音ピアノ 5月定期演奏会(5/11,13,19)

5月11日(日)15:00 Bunkamuraオーチャードホール

5月13日(火)19:00 サントリーホール

5月19日(月)19:00 東京オペラシティ コンサートホール

特設ページ:https://www.tpo.or.jp/information/detail-20250511.php(https://www.tpo.or.jp/information/detail-20250511.php)

【6月・7月・9月・10月定期演奏会1回券 5月7日(水)までWEB優先発売中】

♪最優先発売(賛助会員・定期会員)/優先発売(東京フィルフレンズ会員):発売中

♪WEB優先発売=発売中(5月7日(水)23:59まで)※期間限定:東京フィルWEBチケットサービスからの購入でどなたでも10%割引

♪一般発売=5月8日(火)10:00~ 東京フィルチケットサービス、各種プレイガイド

◆チケットの申込・問合せ

・東京フィルWEBチケットサービス https://www.tpo.or.jp/(https://www.tpo.or.jp/)

・東京フィルチケットサービス 03-5353-9522(平日10:00~18:00/発売日の土日のみ10:00~16:00/土日祝休)

*東京フィルフレンズへの入会方法など詳細はこちらをご参照ください。

https://www.tpo.or.jp/tickets/friends.php

6月定期演奏会(6月22・23・24日) ピンカス・ズーカーマン指揮・ヴァイオリン

世界に轟く名ヴァイオリニスト、ピンカス・ズーカーマンが弾き振りで登場。2023年の「午後のコンサート」に続いての共演となる。指揮者としてのズーカーマンは、作品への共感と作曲家への尊敬を込めた温かい音楽を作り上げる。ハイドンのヴァイオリン協奏曲第1番では、ソリストとして美音を響かせながら、オーケストラに寄り添った演奏を聴かせてくれるだろう。エルガー「弦楽セレナード」では、オーケストラの弦楽器セクションから全幅の信頼を寄せられるマエストロのもと、味わい深い旋律を歌い上げるとともに、高密度のアンサンブルが期待される。モーツァルトの交響曲第41番『ジュピター』はまさに至福の時。「崇高無比」な交響曲は、まばゆい光を放つに違いない。(柴辻純子)

◆公演日時・会場

6月22日(日)15:00 Bunkamuraオーチャードホール

6月23日(月)19:00 サントリーホール

6月24日(火)19:00 東京オペラシティ コンサートホール

指揮・ヴァイオリン*:ピンカス・ズーカーマン

エルガー/弦楽セレナード

ハイドン/ヴァイオリン協奏曲第1番*

モーツァルト/交響曲第41番『ジュピター』

チケット購入:https://www.e-tix.jp/tophill/ticket.html

7月定期演奏会(7月17・18・20日) チョン・ミン指揮&神尾真由子ヴァイオリン

アソシエイト・コンダクターのチョン・ミンは、韓国・江陵市交響楽団音楽監督を務めるなど、近年活躍の幅を大きく広げている。東京フィルの定期は3回目。過去の2回(2019年6月、2020年10月)は、「急遽の交代」によるため、今回が満を持しての登場となる。曲目は、チャイコフスキーの名曲2曲が並ぶ。ヴァイオリン協奏曲のソリストは、2007年第13回チャイコフスキー国際コンクール優勝の神尾真由子。音楽家としてのキャリアを着実に重ね、ますます好調の神尾が「一番の得意曲」とする協奏曲。哀愁を帯びた旋律を心に語りかけるように歌い、超絶技巧を輝かせながらオーケストラと火花を散らす演奏になろう。交響曲第6番『悲愴』は、東京フィルの実力が存分に発揮されるはずである。(柴辻純子)

◆公演日時・会場

7月17日(木)19:00 サントリーホール

7月18日(金)19:00 東京オペラシティ コンサートホール

7月20日(日)15:00 Bunkamuraオーチャードホール

指揮: チョン・ミン(アソシエイト・コンダクター)

ヴァイオリン: 神尾真由子*

チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲*

チャイコフスキー/交響曲第6番『悲愴』

チケット購入:https://www.e-tix.jp/tophill/ticket.html

9月定期演奏会(9月11・12・14日) アンドレア・バッティストーニ指揮

首席指揮者アンドレア・バッティストーニが待望のリヒャルト・シュトラウスの『アルプス交響曲』を取り上げる。大編成になるほどその実力を発揮するバッティストーニ。オーケストラを存分に鳴らし、オペラ指揮者として磨かれた表現力で作り上げる標題音楽に期待したい。マエストロがレスピーギ、カゼッラに続いて紹介するのは、イタリアのいわゆる「80年世代」のピツェッティ。かつてカラヤンもその才能に注目していた作曲家。「夏の協奏曲」(1928)は、東京フィルが日本初演した、所縁のある作品。管弦楽のための3楽章の協奏曲だが、ピツェッティの田園交響曲と言われることも。自然をキーワードにした2作品のカップリングはバッティストーニならではのこだわりだ。(柴辻純子)

◆公演日時・会場

9月11日(木)19:00 サントリーホール

9月12日(金)19:00 東京オペラシティ コンサートホール

9月14日(日)15:00 Bunkamuraオーチャードホール

指揮:アンドレア・バッティストーニ(首席指揮者)

ピツェッティ/夏の協奏曲

R. シュトラウス/『アルプス交響曲』

チケット購入:https://www.e-tix.jp/tophill/ticket.html

10月定期演奏会(10月5・16・20日) チョン・ミョンフン指揮/小曽根真ピアノ

シーズンを締めくくるのは名誉音楽監督チョン・ミョンフン。近年、演奏会形式によるヴェルディのオペラで取り組んできたシェイクスピアの戯曲から「ロミオとジュリエット」に基づく2作品の間に、小曽根真がソリストを務める、ガーシュウィン「ラプソディー・イン・ブルー」をはさむ華やかなプログラム。バーンスタインの『ウエスト・サイド物語』より「シンフォニック・ダンス」は、リズムが躍動し、エネルギーが爆発する。プロコフィエフのバレエ音楽『ロメオとジュリエット』は、東京フィルと過去にも取り上げて絶賛を博した。20世紀に誕生したバレエとミュージカルの2つの名曲。そのドラマティックな世界をどのように描くのか楽しみだ。(柴辻純子)

◆公演日時・会場

10月5日(日)15:00 Bunkamuraオーチャードホール

10月16日(木)19:00 サントリーホール

10月20日(月)19:00 東京オペラシティ コンサートホール

指揮:チョン・ミョンフン(名誉音楽監督)

ピアノ:小曽根 真*

バーンスタイン/『ウエスト・サイド物語』より シンフォニック・ダンス

ガーシュウィン/ラプソディー・イン・ブルー*

プロコフィエフ/バレエ音楽『ロメオとジュリエット』より

チケット購入:https://www.e-tix.jp/tophill/ticket.html

◆10月定期演奏会の後、東京フィルはマエストロ チョン・ミョンフンとともにヨーロッパツアーへ

https://www.tpo.or.jp/information/detail-20241218-01.php

チケット情報(全公演共通)

◆1回券料金(全席指定・税込)

SS\15,000・S\10,000(\9,000)・A\8,500(\7,650)・B\7,000(\6,300)・C\5,500(\4,950)

※( )内は10%割引価格 ※4月12日(土)10:00~5月7日(水)23:59の期間限定でインターネットからの購入で定価の10%割引となります(SS席を除く)。※東京フィルフレンズ(年会費無料・随時入会可)会員様は、4月12日(土)10:00より定価の10%割引でご購入いただけます(お電話のみの受付)



◆チケット申込・問合せ

東京フィルチケットサービス03-5353-9522(平日10:00~18:00/発売日の土日のみ10:00~16:00/土日祝休)

東京フィルWEBチケットサービス https://www.tpo.or.jp/(https://www.tpo.or.jp/)

東京フィルフレンズへの入会方法など詳細はこちらをご参照ください。

https://www.tpo.or.jp/tickets/friends.php

主催:公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団

助成:文化庁文化芸術振興費補助金(舞台芸術等総合支援事業(公演創造活動))| 独立行政法人日本芸術文化振興会(全公演)、アフィニス文化財団(9月定期演奏会)

協力:Bunkamura(6/22, 7/20, 9/14, 10/5)

東京フィルハーモニー交響楽団について Tokyo Philharmonic Orchestra

東京フィルハーモニー交響楽団 (C)上野隆文

1911年創立。日本で最も古い歴史と伝統を誇るオーケストラ。約160名のメンバーをもち、シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督にチョン・ミョンフン、首席指揮者にアンドレア・バッティストーニ、桂冠指揮者に尾高忠明、大野和士、ダン・エッティンガー、特別客演指揮者にミハイル・プレトニョフ、アソシエイト・コンダクターにチョン・ミンを擁する。

Bunkamuraオーチャードホール、東京オペラシティ コンサートホール、サントリーホールでの定期演奏会や「渋谷/平日/休日の午後のコンサート」「ハートフルコンサート」「ニューイヤーコンサート」「第九特別演奏会」など、クラシック音楽を広く普及させる自主公演の他、新国立劇場のレギュラーオーケストラとしてオペラ・バレエ演奏、『NHKニューイヤーオペラコンサート』『ブラボー!オーケストラ』『名曲アルバム』『クラシックTV』『題名のない音楽会』『東急ジルベスターコンサート』『NHK紅白歌合戦』『いないいないばあっ!』などの放送演奏により、全国の音楽ファンに親しまれる存在として高水準の演奏活動と様々な教育的活動を展開している。2020~21年のコロナ禍における取り組みはMBS『情熱大陸』、NHK BS1『BS1スペシャル 必ずよみがえる~魂のオーケストラ 1年半の闘い』などのドキュメンタリー番組で取り上げられ、2024年にはNHK『突撃!カネオくん』などのバラエティ番組でも取り上げられた。

1989年にBunkamuraオーチャードホールとプロのオーケストラとして日本で初めてフランチャイズ契約を締結。また、東京都文京区、千葉県千葉市、長野県軽井沢町、新潟県長岡市と事業提携を、愛知県刈谷市と連携協定を結び、各地域との教育的、創造的な文化交流を行っている。

海外公演も積極的に行い、2014年3月には創立100周年記念事業としてアジア・欧米6か国を巡るワールド・ツアーを開催。2015年12月に日韓国交正常化50周年を記念してソウルと東京の2都市で「日韓友情『歓喜の第九』」演奏会(指揮:チョン・ミョンフン)を、2017年12月には上海における日中国交正常化45周年記念演奏会、チョン・ミョンフン指揮のもと2024年5月に韓国3都市4公演でのツアー、2025年3月に日韓国交正常化60周年を記念した日韓合同オーケストラ公演を東京とソウルの2都市で開催、また同年4月にはUAEドバイ首長国を日本のオーケストラとして初めて訪問し、2週間にわたりInClassica国際音楽祭ホストオーケストラとして出演するなど、国内外の注目を集めた。

昭和62年度芸術祭賞、平成7年度芸術祭大賞、平成16年度芸術祭優秀賞、また三善晃管弦楽作品シリーズ「音楽の未来遺産」3公演のライヴCD「三善晃の音楽」(カメラータ・トウキョウ/平成20年10月)が平成20年度芸術祭優秀賞を受賞した。他に、昭和59年度に第8回音楽之友社賞と第8回ゆとりすと賞(味の素社)、平成13年度ミュージック・ペンクラブ賞(クラシック部門/日本人アーティスト)、2021年「OPUS KLASSIK 2021」交響曲部門(20-21世紀)(指揮:アンドレア・バッティストーニ)、2022年「第20回三菱UFJ信託音楽賞 奨励賞」(指揮:チョン・ミョンフン/2022年10月定期演奏会におけるヴェルディ歌劇『ファルスタッフ』演奏会形式上演)などを受賞している。

2024年6月定期演奏会をもって「第1000回定期演奏会」を迎えた。

In 2025, the Tokyo Philharmonic Orchestra celebrated its 114th anniversary as Japan’s first symphony orchestra. With about 160 musicians, Tokyo Phil regularly performs both symphonies and operas. Tokyo Phil is proud to have appointed Maestro Myung-Whun Chung, who has been conducting the orchestra since 2001, as Honorary Music Director, Maestro Andrea Battistoni as Chief Conductor, and Maestro Mikhail Pletnev as Special Guest Conductor.

Tokyo Phil has established its world-class reputation through its subscription concert series, regular opera and ballet assignments at the New National Theatre, and a full, ever in-demand musical agenda around Japan and the world, including broadcasting with NHK Broadcasting Corporation, various educational programs, and tours abroad.

While Tokyo Phil is a frequent recipient of the ACA National Arts Festival Award in Japan, its recordings have been highly acclaimed internationally, winning the "OPUS KLASSIK 2021" award in the symphonic category (20th-21st century).

Tokyo Phil has partnerships with Bunkamura Orchard Hall, the Bunkyo Ward in Tokyo, Chiba City, Karuizawa Cho in Nagano, and Nagaoka City in Niigata, and also cooperation agreement with Kariya City in Aichi.



