Dolby Atmos空間オーディオ対応のワイヤレスゲーミングヘッドセットCORSAIR「VOID WIRELESS v2」を販売開始

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社は、ハイパフォーマンスなギアで世界中のゲーマーや配信者を先導するグローバル企業CORSAIR Inc.(本社:米国カリフォルニア州、CEO:Andy Paul)が展開するCORSAIR(コルセア)ブランドから、50mmドライバーを搭載し、Dolby Atmos空間オーディオに対応したワイヤレスゲーミングヘッドセット「VOID WIRELESS v2(ヴォイド ワイヤレス ブイ ツー)」を2025年4月18日から、トレテク!ソフトバンクセレクション、Yahoo!ショッピング、楽天市場、全国の大手家電量販店(一部店舗を除く)で販売を開始します。

「VOID WIRELESS v2」は、カスタムチューニングされた50mmドライバーと、Dolby Atmos空間オーディオによる高精細で没入感あふれるサウンドが楽しめるワイヤレスゲーミングヘッドセットです。低遅延の2.4GHz無線接続によってハイパフォーマンスなプレイを安定して楽しめる他、汎用性に優れたBluetoothも利用でき、それぞれの接続はボタン一つで瞬時に切り替えることが可能です。また、最大130時間使用可能※1な大容量バッテリーを内蔵しており、数日間充電を気にすることなくゲームを楽しめます。さらに、15分間の充電で最大6時間使用可能な高速充電機能も搭載しています。高機能な無指向性マイクにはNVIDIA Broadcastテクノロジー※2を採用し、周囲の雑音を遮断したクリアな音声を届ける他、オンイヤーコントロールでミュートや音量調整、モード切り替えが素早く実行可能です。CORSAIR iCUEソフトウエアを使用すればEQ設定やプリセットプロファイルの読み込み、RGBライティングのパーソナライズなど多くのカスタマイズが可能です。また、イヤーパッドには通気性の良いメモリーフォームクッションを採用しており、長時間のプレイでも涼しく快適な装着感を実現しています。

※1 Bluetooth接続、RGBオフ設定時。

※2 互換性のあるNVIDIA GeForce RTXグラフィックカードが必要。

【主な特長】

・50mmドライバーによるクリアで高品質なサウンド

・Dolby Atmos空間オーディオに対応した立体的な音声による臨場感あふれるゲーム体験

・低遅延な2.4GHzワイヤレス接続、汎用性に優れたBluetooth接続を使用可能

・1回の充電で最長130時間使用可能な大容量バッテリーを搭載(使用状況により異なる)

・周囲の雑音を遮断したクリアな音声を届ける高性能な無指向性マイク

・CORSAIR iCUEソフトウエアでEQ設定やRGBライティングのカスタマイズが可能

・長時間でも快適に使用できるメモリーフォームクッションを採用したイヤーパッド

・カラー:カーボン、ホワイト

【製品概要】

【価格】

オープン価格

(SB C&S希望小売価格:税込み1万7,980円)

【製品の詳細】

https://shop.softbankselection.jp/item/0840440484196.html

【製品に関するお問い合わせ】

SB C&S株式会社グローバル製品のお問い合わせ

https://gp.supportweb.jp/

CORSAIRについて

優れたパフォーマンスと最先端のテクノロジーを搭載するCORSAIR製品は、さまざまな賞を獲得し、時代を象徴するゲーマーやコンテンツクリエイターにも愛されるグローバルブランドのパイオニアとして、常に一歩先を進んでいます。パソコンの周辺機器だけでなく高品質なストリーミングギアも手掛けるCORSAIRは、カジュアルなユーザーからプロとして活躍するゲーマーまでがベストな状態でプレイできる環境を支えています。

●Copyright (C) 2024 Corsair Memory, Inc. All rights reserved. CORSAIR、セイルロゴおよびVengeanceは、米国およびその他の国におけるCORSAIRの登録商標です。

●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

●その他、このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。