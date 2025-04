「ALWAYS OUT OF STOCK（オールウェイズ アウト オブ ストック）」がGINZA SIXにて4月21日（月）より 1ヶ月のPOP UP STORE開催

HI-LIFE-SB株式会社

この度、2016年に「Luxury & Street」 をコンセプトに、KING-MASAによって設立されたブランド「ALWAYS OUT OF STOCK(https://alwaysoutofstock.com/?srsltid=AfmBOop92wVe88DOM-pxRE_CnR1mRPo1TXAol-VWXvClmQ0uylyoy6ZC)(オールウェイズ アウト オブ ストック)」は、4月21(月)~5月20(火)の一ヶ月間にわたり、GINZA SIXにてPOP UP STOREを開催いたします。

“GIVE AND GIVE”をコンセプトに生きるKING-MASAが「ALWAYS OUT OF STOCK」を中心に、彼にまつわる人々とのコラボレーションアイテムを展開していく一ヶ月限定のPOP UP STOREです。“GIVE AND GIVE STORE BY ALWAYS OUT OF STOCK”をコンセプトに、ライフスタイルセレクトショップスタイルのLIMITED SHOPとなります。

今回、ゴールデンウィークの時期に合わせて、アパレルだけでなくライフスタイルを楽しむためのコンテンツが盛り込まれており、ALWAYS OUT OF STOCKからは春夏の新作や限定アイテム、コラボレーションアイテムを多数リリースいたします。中でも目玉となるのは、滋賀県の洋菓子店CLUB HARIE(https://shop.taneya.co.jp/)との3度目となるコラボレーション。4月25日 (金)より「ALWAYS OUT OF STOCK」とコラボレーションしたバームショコラ ド ヴォヤージュを発売します。また、日頃から馴染みのあるメガネブランドRe:See(https://resee.jp/)がSHOP IN SHOPで常設され新作を発表。

ビジュアル担当は注目を集めているアーティストの小野川直樹(https://naoki-onogawa.com/)氏。折り鶴をイメージしたブース作りを通じて、日本のカルチャーを日本人のみならず、世界の方々に知っていいただくことを目的としています。ディレクターである、KING MASA氏の好きな人達、好きな物が集まり、ALWAYS OUT OF STOCKのフィロソフィーと重ね合わせ、親和性からこそ実現したPOP UP STORE。心躍る、一ヶ月限定のイベントをぜひ、お愉しみください。

ALWAYS OUT OF STOCK GINZA SIX STORE

会期:2025年4月21日(月)~5月20日(火)

場所:〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F

営業時間:10:30-20:30

※GIVE AND GIVE STORE BY ALWAYS OUT OF STOCK詳細はこちら(https://alwaysoutofstock.com/blogs/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/ginza-six-pop-up-store%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B-4-21-5-20)をご覧くください。

GINZA SIX 限定、先行発売アイテム

ALWAYS OUT OF STOCK x NAOKI ONOGAWA

\13,200 (tax included)

ALWAYS OUT OF STOCK x CLUB HARIE x KAOYORINAKAMI

バームショコラドヴォヤージュ(6個入)

\2,376 (tax included)

ALWAYS OUT OF STOCK X KAOYORINAKAMI

T- shirt\13,200 (tax included)

ALWAYS OUT OF STOCK X KAOYORINAKAMI

Mug Cup \1,980 (tax included)

ALWAYS OUT OF STOCK X KAOYORINAKAMI

Tote Bag \2,420 (tax included)

ALWAYS OUT OF STOCK X Re:See(Stock 2)

\33,000~

※GINZA SIXではレンズを好きな色にカスタム可

ALWAYS OUT OF STOCK x KISUI KATAKANA TEE

T- shirt\13,200 (tax included)

※NEW COLOR

About : ALWAYS OUT OF STOCK(オールウェイズ アウト オブ ストック)

HP:http://alwaysoutofstock.com/(http://alwaysoutofstock.com/)

Instagram:https://www.instagram.com/alwaysoutofstock(https://www.instagram.com/alwaysoutofstock)

「ALWAYS OUT OF STOCK」は2016年にKING-MASA氏によって設立され、「Luxury & Street」をコンセプトに、厳選した素材のみを用いてモノづくりに邁進するファッションブランド。KING-MASA氏のライフワークとも言える“デザイン性に優れ、希少性の高いスニーカー”(色合いや素材等)から受けたインスピレーションを背景に、独創的でユーモアを活かしたプロダクトの数々は多くのファンを持つ。2018年には、海外では初となるPOP UPをComplexConにて実現。これまで、BARNEYS NEW YORKやHankyu MEN’S、GINZA SIX、URBAN RESEARCH、ATMOS等で精力的にPOP UP STOREを実施してきた。ブランド名は文字通り、常に完売しているようなブランドにしたいという想いが込められている。

About : KING-MASA(キングマサ)

HP:http://kingmasajp.com/portfolio/(http://kingmasajp.com/portfolio/)

Instagram:https://instagram.com/kingmasa2014(https://instagram.com/kingmasa2014)

高校の時に海外に渡る。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)を卒業後、アメリカに貿易会社、日本にアパレル会社を設立。会社経営の傍ら、ストリートファッション、スニーカー情報をコレクターの目線から配信するブログ「HI-LIFE-SB」を2005年にスタート。日本人のみならず、海外のスニーカーヘッズからも絶大な支持を誇る。自身が著者の『OUT OF STOCK SNEAKERS 2015-2016』を2016年5月に発売。同時期に自身のアパレルブランド「ALWAYS OUT OF STOCK」を立ち上げる。

About:CLUB HARIE(クラブ ハリエ)

Official HP:https://shop.taneya.co.jp/(https://shop.taneya.co.jp/)

クラブハリエの洋菓子づくりのきっかけは、和菓子舗たねやの近くに住み、数々の名建築を遺したウィリアム・メレル・ヴォーリズ氏との出会いにさかのぼります。ヴォーリズ氏との親しい交流のなかで西洋文化に夢と憧れを抱き、1951年(昭和26年)、パンや洋菓子づくりの第一歩をふみだしました。その後、地元の方々に愛されるバームクーヘンが百貨店への出店をとおして全国的に話題となり、多くの方々にご好評いただけるようになりました。

近年では、パティシエとして多くの職人が切磋琢磨しながら技術や感性を育み、滋賀県の洋菓子店、ブーランジェリー、キッズ向けショップなど、多彩なブランド展開しています。クラブハリエは、パティシエたちの個性あふれる“色”で、「玻璃絵=ハリエ」というひとつの絵を描いています。

About:Re:See

Official HP:https://resee.jp/(https://resee.jp/)

アイウェアの価値観をRe (もう一度) : See (見る) = 見直す

アイウェアを通して自身の姿だけでなくマインドにも変化を生み、これまでとは違う景色が見え、女性がさらに美しくなるお手伝いをしたいというグラスフィッターISSEI の想いからRe:Seeは生まれました。様々な先端をいく原宿を拠点に、アイウェア業界という小さな世界に留まらず様々なジャンルや人々と化学反応によって生み出される未知なる世界や空間を展開しアイウェアの価値観をアップデートさせ続けています。

About:小野川直樹

Official HP:https://naoki-onogawa.com/(https://naoki-onogawa.com/)

小野川直樹は1991年生まれの日本のアーティストです。小野川先生についての情報はWEBやTV、

書籍など様々なメディアにて公開されており、その中でも特に小さな折り鶴の樹はとてもインパクト

があり印象深いものです。現代の工芸を含むアートの世界でその超絶技巧は特殊な存在感を魅せます。

折り鶴という「祈り」や「願い」は勿論のこと、工芸のような伝統的生活品が技法の主軸ではないからこその小野川先生らしい建築的な造形美が、他とは違う確かなオリジナルの空気を親しみやすい作品に纏っています。