【無料ウェビナー開催】たった2文字で成約率1.2倍！75%の企業が見逃すGoogleマップ集客＆マイクロコピーの秘訣

株式会社WeBridge申し込む :https://us06web.zoom.us/webinar/register/9816977701451/WN_EEU-5QOrRFaoEAqFWtQZlQ#/registration

【セミナー概要】

このセミナーでは、「地域ビジネスの成功に不可欠なGoogleマップ集客戦略」と、「わずか2文字の変更で成約率を劇的に向上させるマイクロコピーの効果的な活用法」を学ぶことができます。

多くの企業が見逃している上位表示のアルゴリズムの仕組みや検索順位を決める要素を理解し、簡潔で効果的なコピーライティング技術を組み合わせることで、新規顧客の獲得やリピーターの増加につながる集客戦略を提供します。

今回は、株式会社オレコン ブランドマネージャー マイクロコピーライティング協会会長の野津様をお招きし、指導実績190社以上の豊富な経験と実績に基づいた、実践的かつ効果的な戦略をお伝えします。地域ビジネスの成長に真剣に取り組む経営者の方々にとって、必ず価値ある内容となっています。

セミナー参加後アンケートにご回答いただくと特典もご用意しておりますので、ご自宅や会社から、ぜひお気軽にご参加ください！

日程

2025年4月2２日（火）01:00 PM

無料セミナーのお申し込みはこちら

https://us06web.zoom.us/webinar/register/9816977701451/WN_EEU-5QOrRFaoEAqFWtQZlQ#/registration

【こんな方におすすめ】

・Googleを活用した集客方法を知りたい

・新規集客を促進したい

・効果的な集客方法がわからない

【セミナー内容】

・第 1 部 13：00～13：25

株式会社WeBridge

WEBマーケティング事業部

岡 佳生

今から出来るGoogleMAP対策！

新規集客に繋げるためのMEO対策術を徹底解説！

・第 2 部 13：25～13：50

株式会社オレコン

ブランドマネージャー マイクロコピーライティング協会 会長

野津 瑛司

5分で売上を1.5倍にする、ダイナミックな事業戦略

・第 ３ 部 13：50～14：00 質疑応答

【参加方法】

こちら(https://us06web.zoom.us/webinar/register/9816977701451/WN_EEU-5QOrRFaoEAqFWtQZlQ#/registration)のフォームから事前登録をお願いします。

※ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。

【★参加者特典★】

アンケートにご回答いただくと、「Google MEO対策の専門家」によるマンツーマンでのGoogleビジネスプロフィールの無料診断を受けることが可能です。貴社のアカウント状況や対策できる箇所、どの点を改善すれば上位表示が見込めるか、キーワードのご相談、その他のご質問やご相談などお時間が許す限りご活用いただけます。

※録画、録音、撮影、スクリーンショットやダウンロード、資料の無断転用はご遠慮いただいております。

※セミナー終了後にアンケートのご案内もさせて頂きます。

■主催・共催

株式会社WeBridge WEBマーケティング事業部 岡 佳生

ブランドマネージャー マイクロコピーライティング協会 会長 野津 瑛司

〈会社概要〉

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒163-0649 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階

事業内容：1. デジタルマーケティング事業

2. WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3. 採用コンサルティング事業

4. 広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイトURL: https://webridge.co.jp/

MEOサービスサイトURL: https://webridge.co.jp/meo-genius/

SEOサービスサイトURL: https://webridge.co.jp/seo-genius/