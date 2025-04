eスポーツ選手がショベルカーを遠隔操作！？ゲームのテクニックが建設現場を変える！！産学連携で新たな職業の形を探求「KONAMI eスポーツ学院」が建設業界とのパートナーシップを締結

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントが運営する「KONAMI eスポーツ学院」が、「一般社団法人 運輸デジタルビジネス協議会(TDBC)」との産学連携(※1)による相互協力の協定を締結したことをお知らせします。

運輸デジタルビジネス協議会(TDBC)は様々な課題解決の一環として建設業界への新しい人材の創出に向けて取り組んでおり、建設機械の遠隔操作技術の人材適正を図るために「e建機(R)チャンレンジ大会」(※2)を実施しています。eスポーツ人材を育てるKONAMI eスポーツ学院と組むことで、遠隔操作に対するゲームプレーヤー視点のフィードバックをし、新たな世代の人材獲得を期待します。

eスポーツのゲーム操作技術がドローン操作や建設機械の遠隔操作技術として活かせるようになれば、将来的には自宅や事務所からeスポーツプレーヤーが建設機械を操作する未来がやってくるかもしれません。

KONAMI eスポーツ学院はいよいよ2025年度より、3年制度で開講します。プロゲーマーを目指す学びはそのままに、高校卒業、進学や就職にも重きをおいていく方針としています。

建機の遠隔操作技術は将来的に、学生が身につけたスキルを活用する進路の一つになることを期待しています。

■産学連携プロジェクトの内容

・建設業界オートメーション化の意義と課題を理解する特別講義。

・建機の遠隔操作システムの体験や「e建機(R)チャレンジ大会」への参加・見学。

・eスポーツプレーヤー視点でのフィードバックを行うことで遠隔操作方法の研究開発協力します。

※1 産学連携:企業と教育機関が協力し合い、研究開発や人材育成を行う取り組みのこと。

※2 e建機(R)チャレンジ大会:TDBCのワーキングループの活動により、建設機械の遠隔操作技術の社会実装、建設業界への新しい人材の機会創出、遠隔操作による災害救助、災害復旧支援体制の構築と社会貢献を目的として開催。 最新の遠隔システムによる競技形式で、業界への新たな人材の機会創出の可能性を図る。2024年の大会では学生、プロゲーマーなど様々な参加者が、六本木グランドタワー36階の会場から約50km離れた現場の建設機械を遠隔で操作し、eスポーツのようなゲーム感覚でタイムと正確性を競った。イベントを通じて社会の理解を深め、新たな人材の建設業界へのチャレンジを期待している。関西万博では、安全・健康・ウェルビーイングによる建設業界の未来に向けてe建機(R)チャレンジイベントを実施。

KONAMI eスポーツ学院 校長 梅村 成樹のコメント

KONAMI eスポーツ学院では高卒資格を目指すだけではなく、真剣にプロのeスポーツ選手を目指す方へ向けた仕組みをご用意しています。しかし、eスポーツの学びの出口は「プロゲーマー」だけではありません。

在学中に学ぶ、動画編集・配信技術・SNSなどのデジタルスキルはゲーム業界だけでなく一般社会でも通用するものですが、建機の遠隔操作にeスポーツのノウハウが寄与できるのは、従来のeスポーツの出口として考えられていたものの外にあり、eスポーツ産業としても画期的な取り組みで、将来的に現場に実装された際にはeスポーツを学んだ学生の進路の選択肢が広がることに繋がります。eスポーツの新たなポテンシャルを発見できた事を大変嬉しく思います。

一般社団法人 運輸デジタルビジネス協議会(TDBC)代表理事 小島 薫 氏のコメント

TDBCは会員企業を中心に建設現場の安心・安全・ウェルビーイングの実現によって、業界最大の課題である高齢化と人材不足の解消を目指し建設機械遠隔操作の社会実装に取り組んでまいりました。課題解決においてこれまでにない新たな業界や人材との連携が必要不可欠です。

現役のプロeスポーツプレーヤーやeスポーツプレーヤーを目指す若者がそのスキルを発揮できる世界がやってきます。

10代の若者のデジタルスキルによって、デジタルテクノロジーが大きく活用した社会の持続的な発展を期待しています。

この度、KONAMI eスポーツ学院様と連携することにより、TDBCが目指す社会基盤の変革が促進できることを大変うれしく、大きな期待をいただいています。

一般社団法人 運輸デジタルビジネス協議会(TDBC)について

TDBCは運輸業界とICTなど多様な業種のサポート企業が連携し、デジタルテクノロジーを利用することで運輸業界を安心・安全・エコロジーな社会基盤に変革し、業界・社会に貢献するため活動しています。

KONAMI eスポーツ学院 生徒募集開始

5/11(日)はeスポーツの教育がわかる「スペシャルオープンスクール」

生徒様向けFORTNITE体験授業

通常のゲーム実技の体験授業に加えて講師と先輩に挑戦するミニ大会を開催!プロにどこまで通用する!?

保護者様向けeスポーツ×教育講座

学校説明会に加え、スペシャリストからの

お話を聞くことができます

オープンスクール参加申し込みはこちら

https://konami.jp/4kBEPlm

2024年度は「DetonatioN FocusMe」・「IGZIST」へ計2名が合格

目指せ高校生プロゲーマー! スクールからプロへの扉「合同トライアウト」

KONAMI eスポーツ学院ではプロのeスポーツ選手を目指すカリキュラムとして「合同トライアウト」を実施しています。

学びの集大成である合同トライアウトに合格した生徒は、1年間プロチームに練習生として所属し、指導を受けることができます。今年度、合同トライアウトに挑戦した生徒の中から最終的に2名がプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」と「IGZIST」の練習生に合格しました。合格した2名は学生生活と並行してチームの指導を受けプロデビューを目指します。

DetonatioN FocusMe 合同トライアウト担当者のコメント

合同トライアウトには毎年参加させていただき、学生の気持ちや考え方にふれることができるのはチームにとっても刺激になります。今回の挑戦者は全員、自己プロデュースの能力も高く、資料の完成度も素晴らしく選考に悩みましたが良い出会いができたと思います。

まずは1年間頑張りましょう。新たな挑戦者もお待ちしております。

IGZIST 合同トライアウト担当者のコメント

昨年から合同トライアウトに参加しておりますが、IGZISTとしては今回が初めての練習生採用となります。私たちは次世代プレーヤーの育成を重要なテーマの一つとして掲げており、練習生制度の導入はチームとして次のステップへ進む貴重な機会となりました。しかし、練習生としての採用がゴールではなく、IGZISTの持つノウハウを最大限に活用し、世界に誇れるプレーヤーへと育成することが私たちの目標です。来年の合同トライアウトにも引き続き期待しております。

2022年修了生 TEQWING e-SportsのLoid選手も継続契約

2022年度に合同トライアウトで練習生となり、2024年にプロ契約を勝ち取ったTEQWING e-Sports FORTNITE部門所属のLoid選手も継続してプロ活動いたします。応援の程よろしくお願いいたします。

TEQWING e-Sports FORTNITE部門所属 Loid

【経歴】

2023年3月 KONAMI eスポーツ学院 eスポーツコース 修了

2023年4月 TEQWING e-Sports 練習生となる

2024年4月 TEQWING e-Sports とプロ契約、正式加入

【主な実績】

Coca-Cola STAGE:0 2023 全国大会出場

FNCS Semi-Finals Upper進出

FORTNITE アジアパワーランキング 300位

2025年度オープンスクール KONAMI本社ビルで開催中!

KONAMI eスポーツ学院は、入校予定の方に向けてKONAMI本社ビルでオープンスクールを開催しています。オープンスクールではカリキュラムや当学院の特徴についてご案内する他、高校の学習についても説明します。加えて、プロ講師による「FORTNITE」や人気FPS、動画編集の無料体験授業も実施しています。新入生だけでなく、転校生も積極的に歓迎していますので、eスポーツに興味のある中学生、高校生の方は、ぜひ一度お越しください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50711/table/1129_1_aadafa2353f905a8fbbafe0d9eb6dfb5.jpg ]

※体験授業の内容は変更となる可能性があります。詳細は公式サイトでご確認ください。

※上記日程以降の開催日は公式サイトで随時お知らせします。

オープンスクール参加申し込みはこちら

https://konami.jp/4kBEPlm

KONAMI eスポーツ学院 公式サイト

https://konami.jp/3XFuX01

公式X アカウント

https://konami.jp/3xdwbFp

KONAMI eスポーツ学院(第一学院高等学校 eスポーツコース)とは

KONAMI eスポーツ学院は第一学院高等学校eスポーツコースとしての学びを3年間提供します。

現在、教育分野におけるeスポーツの活用については世界的に注目が高まっており、プロ選手だけでなく、ストリーマー(配信者)や、ゲーム実況解説、eスポーツライターなど、関わる職業の選択肢も増えてきています。

また、3年間のスクールライフにおいてeスポーツだけでなく、さまざまな座学を通して多彩なスキルを時間をかけてみがくことで、eスポーツ業界にとどまらず幅広い分野に対応できる人材を育てていきます。

さらに、提携している第一学院高等学校の先生から直接、学習についてのサポートや、大学・専門学校への進学といった卒業後の様々な進路相談を受けることができます。

※KONAMI eスポーツ学院は、第一学院高等学校で高等学校通信教育を受けている生徒などに対して、学習に対する支援などを行うサポート校です。

プロeスポーツチームについて

DetonatioN FocusMe

世界大会出場経験のある国内トップレベルのプロeスポーツチーム。MOBA、FPS、サッカーゲームなど計11部門で50名を超える選手が所属。現在のプロeスポーツチームモデルの基盤となる「プロゲーミング専業・フルタイム制」を国内で最初に確立し、外国人選手に対し「アスリートビザ」を取得するなど、日本におけるプロeスポーツチームのパイオニアとしても注目を集めています。

IGZIST

夢を持ち、本気で挑戦する人の活動を多面的に支えられる存在になりたいという想いで発足し、現在は5対5で対戦する競技性の高いFPSの「VALORANT」などで活動。チームとして初参戦となった大会「2022 VALORANT CHAMPIONS TOUR - Challengers JAPAN Stage1」では国内3位を記録した。

TEQWING e‐Sports

競技シーンでの活躍だけでなく、eスポーツの大会やイベントの主催、コーチングや講師等のeスポーツの教育分野にも力を入れています。子供向けのeスポーツのスクールを運営しており「eスポーツを習う」という文化を定着させるために、子供達への教育としてeスポーツに取り組む企業のパイオニアとして活動しています。

