製品ライフサイクルマネジメント(PLM)ソリューションおよびデジタルスレッド・ソリューションのリーダーである Aras(本社:米国マサチューセッツ州、CEO:ロッキー・マーチン、日本法人:アラスジャパン合同会社、本社:東京都千代田区、日本法人社長:久次昌彦)は、本日、同社の主力製品である Aras Innovator(R) に新しい製品群としてローコード API 管理フレームワーク「Aras InnovatorEdge」を発表しました。新しい Aras InnovatorEdge は、API の構築と統合を簡素化し、コーディングや開発に伴う専門知識の必要性を軽減します。

Aras InnovatorEdge を活用することで、安全にアクセスできる製品関連データ範囲を拡大し、ビジネスプロセスを最適化することで、より高い品質、優れた業務効率、そして短期間での価値創造を図ることができます。また、PLM、デジタルスレッドのデータ、ワークフローへのアクセスを提供する強力な API サービスの構築・管理を簡素化することで、Aras InnovatorEdge は、以下の様なさまざまなユースケースをサポートします。

- PLM とエンタープライズプロセスの統合を簡素化

PLM とCRM、ERP、製造システム、サプライチェーンシステムなどの各種エンタープライズビジネスシステムとの統合を効率化。さらに、メカ CAD、電子 CAD、ソフトウェアのライフサイクル管理プラットフォームといった、デジタルエンジニアリング・エコシステムとの連携も可能にします。

- スレッド接続された安全なアプリ構築を実現

Aras のローコード開発ツールや、サードパーティーのアプリケーション開発フレームワークを活用し、モバイル対応のマイクロアプリの開発を容易に行えます。

- バリューチェーンのコラボレーションを強化

サプライヤー、サービスパートナー、設計パートナー、顧客など、バリューチェーン内の関係企業と安全にデータをやりとりできる環境を実現することで、円滑なコラボレーションを促進し、市場投入までの時間を短縮します。

- ガバナンスが確保された安全な双方向の連携を確立

運用データストアと企業のデータレイクとの間で、目的に応じたデータストリームの構築を可能にし、企業全体での制御されコンプライアンス対応型のデータ管理を支援します。

- 高度なデータサイエンスと AI サービスの統合

Aras はマイクロソフト社との連携し、Aras InnovatorEdge と Microsoft Fabric、Microsoft 365 Copilot、Microsoft Cloud for Manufacturing との統合。これにより、高度な分析と Aras Innovator SaaS(R) が管理する構造化データや非構造化データを迅速に検索できるようになります。関連するエンジニアリング文書や設計ファイル、その他の重要な製品情報にも、シームレスにアクセス可能です。

Aras の CEO であるロッキー・マーチンは次のように述べています。

「Aras InnovatorEdge は、製品データとデジタルスレッドの活用体験を再定義します。エンタープライズ全体にわたり、PLM データへの安全かつリアルタイムなアクセスを提供することで実現します。スケーラビリティと柔軟性を備えたこのソリューションは、ローコードかつ構成可能なアプローチにより、デジタル変革を加速し、コラボレーションを強化し、意思決定を高度化します。」

マイクロソフト社のマニュファクチャリング & モビリティ部門コーポレートバイスプレジデントであるダヤン・ロドリゲス氏は次のように述べています。

「Aras InnovatorEdge を活用することで、企業は従来よりも確実かつ効果的に、AI やアナリティクスを業務オペレーションに統合しつつ、安全でシームレスなデータ連携を維持できます。さらに、Aras InnovatorEdge を Microsoft Fabric と統合することで、より深いインサイトを得て意思決定を最適化し、デジタルエンジニアリング領域全体でさらなる効率向上を実現することが可能になります。」

Gartner『How to adapt your API strategy to succeed in the AI Era(AI 時代に成功する API 戦略を確立するには)』Shameen Pillai、Mark O'Neil 著 2025年2月24日

GARTNER は、米国とその他の国々における Gartner Inc. または関連会社の登録商標およびサービスマークであり、ここでは同社の許可に基づいて使用されています。無断複写・転載を禁じます。

