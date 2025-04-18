全国自治体の移住情報サイト、掲載数が880箇所に拡大しました
株式会社ネクストレベル
- 社 名 ： 株式会社ネクストレベル
- 代表者 ： 田中 大洋
- 設 立 ： 2008年3月
- 所在地 ： [本社]東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー [福岡]福岡県福岡市中央区今泉1-12-23 西鉄今泉ビル5F
- 事業内容： WEBマーケティング、Webメディア事業、SaaS事業
- 公式HP ： https://next-level.biz/
▼主な運営メディア
- - マッチングアプリ大学(https://next-level.biz/maripita/app/)
- - マリピタ(https://next-level.biz/maripita/)
- - 縁結び大学(https://next-level.biz/enmusubi/)
株式会社ネクストレベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中大洋）は、全国の自治体移住情報サイト 「縁結び大学移住情報」の掲載自治体数が、このたび880箇所に達しました。
縁結び大学移住サイト： https://next-level.biz/enmusubi/ijyu/(https://next-level.biz/enmusubi/ijyu/)
当サイトは、移住を検討される方々に正確で最新の情報をお届けするため、 全国の自治体への直接取材に基づいて情報を収集・編集しています。
各自治体の移住支援制度、住居情報、子育て・教育環境、医療・福祉サービス、 地域の特色ある産業など、移住を検討する上で重要となる様々な情報を網羅的に紹介しています。
また、情報の鮮度を保つため、年1回以上の頻度で全自治体への確認を行い、 支援制度や地域の最新情報へ更新を続けています。
移住を検討されている方々にとって、 地域選びの第一歩となる情報収集をより効率的に行っていただけるよう、 引き続きサイトの拡充と情報の質の向上に努めてまいります。
▪️無料掲載に関する自治体様からのお問合せ
株式会社ネクストレベル 縁結び大学編集部
TEL：03-5422-7482（連絡可能時間帯：平日10:00～18:00）
メールアドレス：info@jsbs2012.jp
縁結び大学 移住サイト：https://next-level.biz/enmusubi/ijyu/
【会社概要】
- 社 名 ： 株式会社ネクストレベル
- 代表者 ： 田中 大洋
- 設 立 ： 2008年3月
- 所在地 ： [本社]東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー [福岡]福岡県福岡市中央区今泉1-12-23 西鉄今泉ビル5F
- 事業内容： WEBマーケティング、Webメディア事業、SaaS事業
- 公式HP ： https://next-level.biz/
▼主な運営メディア
- - マッチングアプリ大学(https://next-level.biz/maripita/app/)
- - マリピタ(https://next-level.biz/maripita/)
- - 縁結び大学(https://next-level.biz/enmusubi/)