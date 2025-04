【日焼け止めスティックランキング】春夏のカンタンUVケアはこれで決まり！ ベタつきが苦手なメンズも使いやすいレジャー必携の1本を調査

株式会社晋遊舎春夏の日焼け対策にぴったりな最強の日焼け止めスティックを調査

「LDK the Beauty Men」(『MONOQLO』×『LDK the Beauty』合同企画)では、手を汚さずにUVケアができてベタつきナシの日焼け止めスティックを探すべく、10製品を徹底テスト! 数々のコスメをテストしまくってきた『LDK the Beauty』と『MONOQLO』が選んだ優秀アイテムで、男の魅力を磨きましょう!

PR TIMESでは高評価を得たアイテム8選を紹介します。

評価項目はこちら▼

手を汚さずにUVケア可能なメンズ必携の「日焼け止めスティック」TOP8

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/320_1_d03e64ca3cf3112fd7c6bea2bad0e85f.jpg ]鉄壁ガードのUV力! スルスル塗れて使いやすさも◎【同率1位/87.7点】ベストバイ:DISM ディズム マルチスキンケア UVスティック

実勢価格:2100円

厳しい紫外線にもしっかり対応できます。モニターによる使用感の評価も今回のラインナップでは最高得点で、塗布後のサラリとした感覚や肌に引っかからずにスルスル塗り広げられる点が人気でした。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/320_2_029e63f2a5852baac663d132bea3031f.jpg ]

塗りやすさ抜群! 塗布面が曲線状で肌にフィット【同率1位/87.7点】アンレーベル ラボ V スムース UVスティックC クリアホワイト

実勢価格:1485円

コスパの高さに加えて、摩擦を感じずに塗ることができるのが大きな魅力です。湾曲した塗布面が顔や腕などの凹凸にフィットしてストレスなく塗り広げることができました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/320_3_5ca5a25bec19f94b0a11df083c6fa726.jpg ]

圧倒的なUVカット率とムラなく肌に塗布できるのが魅力【3位/85.3点】VIVO アウトドアUV ナチュラルカラー

実勢価格:3300円

軽くスライドさせるだけで肌によく塗れます。色付きなので人を選びますが、優秀な日焼け止めです。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/320_4_72631da26a714b735995dadf23d7a691.jpg ]

紫外線をきちんと防ぎつつベタつきなしの使用感がイイ【4位/85.0点】ロドミス ロドミス UVスティック

実勢価格:1650円

メンズライクな黒い容器が特徴的。保湿効果があるとされる成分や肌荒れ防止が期待できる成分など、肌を思いやった設計の製品です。また、使用感評価も高評価でした。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/320_5_d554ded7f034c7d126e79f0be220ca6e.jpg ]

余計な力を入れずともスルッと肌に塗れる日焼け止めスティックです【5位/83.2点】SHISEIDO パーフェクト サン プロテクタースティック

実勢価格:4180円

ひと塗りで最も肌にムラなく塗れます。また、モニターから伸びやなじみのよさを讃えるコメントが集まりました。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/320_6_3fea03cc5900abb7574bc09f707b77d1.jpg ]

塗布面の面積が大きいのに肌に引っかかりナシ【6位/81.7点】FMGMISSION サンプロテクト UVスティック

実勢価格:1650円

肌に当たる面積が大きい上に伸びやなじみがいいので、ラクにUVケアできたと答えるモニターが多くいました。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/320_7_16083c081bdfd8738c3c5fa85a7703e9.jpg ]

肌荒れ防止を期待できる成分が複数配合されています【7位/79.3点】LUWONT ルオント UVスティック

実勢価格:4730円

今回のラインナップでは唯一の丸い形状。コンパクトなので細部までしっかりと塗ることができます。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/320_8_13df690a3317926a88580ffa9cf711e3.jpg ]

ベタつき・ヌルつき・白浮きは特に気にならず【8位/78.7点】VIR TOKYO メンズ サンスティックUV

実勢価格:2200円

強烈な紫外線をもカットできる焼けにくさが魅力。白浮きしない点やベタつきが少ないのがポイントです。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/320_9_301849d4880069adda27db1a35778539.jpg ]

各製品の詳しい検証結果は、発売中の『MONOQLO』2025年6月号をチェック! 今後も『MONOQLO』最新号で掲載したランキングをいち早く発信していきます。お楽しみに!

「認証」マークは編集部が認めた製品の証!

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

『MONOQLO』とは…

2025年で16周年を迎えました! 日用品やファッション、保険、クレカなど、あらゆる商品・サービスを使う人目線でテストする男性向けのオールジャンル批評誌。ユーザーのことだけを考えた「正直な評価」を伝えています。



【媒体概要】

媒体名:MONOQLO

発行日:毎月19日

発行元:株式会社晋遊舎

(東京都千代田区神田神保町1-12)

晋遊舎公式サイト:https://www.shinyusha.co.jp/

※リリース内に掲載の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。高評価認証マークについてのお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部までお願いいたします。

【MONOQLOの公式アカウント】

SNS公式アカウントでも本音を公開中! ぜひフォローを!!

Instagram :https://www.instagram.com/ldk_the_beauty_men/LINE :https://page.line.me/?accountId=oa-monoqloX(旧Twitter) :https://twitter.com/monoqlo_info

本音でテストする商品評価サイト「360LiFE(サンロクマルライフ)」でも

MONOQLOのコンテンツを公開中!

https://360life.shinyusha.co.jp/list/monoqlo

【本件に関するお問合せ先】

株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

電話:03-3518-6625

Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp