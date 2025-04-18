2025年3月度ダウンロード認定～nobodyknows+「ココロオドル -original version-」がダブル・プラチナ認定
一般社団法人日本レコード協会
nobodyknows+「ココロオドル -original version-」
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-596-fb22e819ec9a7fafcecbef0d3a3906e1.pdf
日本レコード協会は、2025年3月度ダウンロード認定作品を公表いたしました。
▶ダウンロード認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html
・ダブル・プラチナ認定作品
nobodyknows+「ココロオドル -original version-」
・プラチナ認定作品
岩崎 良美「タッチ」
・ゴールド認定作品
米津玄師「Plazma」
詳細は、下記URLまたは添付資料をご覧ください。
▼2025年3月度ダウンロード認定一覧（PDF）
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-596-fb22e819ec9a7fafcecbef0d3a3906e1.pdf
▼日本レコード協会 ダウンロード認定月次認定作品
https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html
＜認定基準（シングルトラック、アルバム）＞
ゴールド：10万DL以上
プラチナ：25万DL以上
ダブル・プラチナ：50万DL以上
トリプル・プラチナ：75万DL以上
ミリオン：100万DL以上
（以降100万毎に賞を設定）