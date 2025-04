「adiClub」で、アディダスをもっと楽しもう｜アディクラブ会員に贈るスペシャルキャンペーン｜この春も「adiClub Days」がスタート

アディダス ジャ パン 株式会社

https://www.adidas.jp/adiclubdays(https://www.adidas.jp/adiclubdays)

アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:萩尾 孝平)は、全世界で3億人以上が利用するアディダスの会員プログラム「adiClub(アディクラブ)」のためのスペシャルキャンペーン「adiClub Days(アディクラブ デイズ)」を、2025年4月18日(金)から5月6日(火)まで開催いたします。新規ご登録いただく方でも楽しめる特典を数多くご用意しています。

アディダスならではの特別な体験や特典を提供する「adiClub Days」に、今回限定のプライズとして、ファッションEC「ZOZOTOWN」による超パーソナルスタイリングサービス「niaulab by ZOZO(似合うラボ)」でのアディダス コーディネート体験が登場します。自分だけの「似合う」を見つける完全予約制サービスとして話題の「似合うラボ」が、adiClub Days限定のアディダス仕様でオープン。自分らしいアディダス コーディネートが見つかる、特別なスタイリング体験を提供します。また、アディダスのスニーカー・ストリートウェアファン向けアプリ「CONFIRMED アプリ」で一定期間中に限り抽選販売アイテムが必ず当たる「ゴールデンチケット」も、今回久々に登場。新しい季節を、フレッシュなスタイルで迎えるための嬉しいスペシャルプライズが揃いました。

その他にも、南野 拓実選手や渋野 日向子選手など、第一線で活躍するアディダス アスリートによる貴重な直筆サイン入りグッズやアルバルク東京のミート&グリート付きチケットなど、アディダスならではのスポーツ特典はもちろん、アディダスを代表するアイコニックモデル「SUPERSTAR(スーパースター)」のピンバッジや、特製マルシェバッグ、特製マルチケースなど、ここでしか手に入らないアイテムもご用意しました。

そしてアディダス直営店では、レアアイテムを指定店舗で購入できる抽選や、一定額以上のご購入で特別なノベルティが貰えるキャンペーンなども展開します。その他、期間中に登場するスペシャルオファーもお見逃しなく。

adiClub Days概要

キャンペーン名 :adiClub Days(アディクラブ デイズ)

開催期間 :2025年4月18日(金)~5月6日(火)

参加条件 :無料で登録できるアディダスの会員プログラム「adiClub」に会員登録のうえ、アディダス オンラインショップおよびアディダス アプリにて抽選や限定オファーの詳細をご確認ください。新規でご登録いただいた方でも楽しめる特典を多数ご用意しています。

キャンペーンページ: https://www.adidas.jp/adiclubdays

adiClub Daysスペシャル ラインナップ(一部抜粋)

■ 「adidas Originals meets niaulab by ZOZO」アディダス スタイリング特別体験

ZOZOの超パーソナルスタイリングサービス「niaulab by ZOZO」in 表参道で、自分に似合うアディダスのコーディネートが見つかるadiClub Days限定の特別体験を、抽選で18名様にプレゼントします。

応募期間:2025年4月18日(金)12:00 ~4月25日(金)12:00

【阿部 詩選手が「niaulab by ZOZO」で実際にスタイリングを体験】

今回の企画に合わせて、アディダス アスリートの阿部 詩選手(柔道)に、「niaulab by ZOZO」でのパーソナルスタイリングを一足早く体験いただきました。阿部 詩選手の「似合う」スタイリングは、ご本人のSNSなどでも紹介されていますので、ぜひご覧ください。

阿部 詩 選手のコメント:バンダナを使ったり、パンツにスカートをレイヤードするスタイルに憧れていたので、挑戦出来て嬉しかったです。普段はSNSなどでファッションの情報を集めているので、今回のようなプロとAIに「似合う」スタイリングを提案してもらえる体験は新鮮でした。

■ CONFIRMED アプリの「ゴールデンチケット」

チケット有効期間中に限り、同アプリ内で抽選販売されるアイテムの購入権利が必ず当たるプレミアムチケット「ゴールデンチケット」を、抽選3名様にプレゼント。

応募期間:2025年4月18日(金)10:00 ~5月6日(火)23:59

■南野 拓実選手直筆サイン入りサッカー日本代表ユニフォーム

南野 拓実選手の直筆サイン入りサッカー日本代表 突破記念ユニフォームを、抽選で3名様にプレゼント。4年に1度の大舞台へと向かうサムライブルーを応援しよう。

応募期間:2025年4月18日(金)10:00 ~5月6日(火)23:59

■渋野 日向子選手直筆サイン入りゴルフシューズバッグ

プロゴルファー・渋野 日向子選手の直筆サイン入りゴルフシューズバッグを抽選で3名様にプレゼント。第一線で活躍を続ける渋野選手のサイングッズが当たるチャンスです。

応募期間:2025年4月18日(金)10:00 ~5月6日(火)23:59

■アルバルク東京 HOME GAME ADIDAS SPECIAL DAYご招待

2025年4月26日(土)、国立代々木競技場にて開催されるアルバルク東京ホームゲーム「ADIDAS SPECIAL DAY」での選手ミート&グリートとユニフォーム付きペアチケットを抽選で3組6名様にプレゼント。

応募期間:現在受付中 ~2025年4月20日(日)23:59

■ アディダスSUPERSTARピンバッジ

アディダスを代表するアイコニックモデル「SUPERSTAR」をかたどったピンバッジを抽選で333名様にプレゼント。

応募期間:2025年4月18日(金)10:00 ~5月6日(火)23:59

■ アディダス特製マルシェバッグ・マルチケース

抽選で各333名様に、アディダスロゴをあしらった「特製マルシェバッグ」・「特製マルチケース」をプレゼント。

応募期間:2025年4月18日(金)10:00 ~5月6日(火)23:59

adiClubについて

「adiClub(アディクラブ)」は、全世界で3億人以上が利用するアディダスの会員プログラムです。会員登録(無料)をするとアディダスの最新情報にいち早くアクセスでき、貯めたポイントに応じた特典のご用意も。ポイント交換プログラムは、アディダス直営店、アディダス オンラインショップ、アディダス アプリ、CONFIRMED アプリでの商品購入などで貯めたポイントを、様々な特典やクーポンと交換できるアディダス独自のプログラムです。「adiClub Days」ではポイントを使って応募できる特別体験やプレゼント抽選など、アディダスならではの会員限定サプライズ特典をご用意しています。ぜひこの機会にご登録いただき、アディダスへの「好き」でポイントを貯めて、アディダスを「もっと好きになる」特典を手に入れてください。

URL:https://www.adidas.jp/adiclub

(C) 2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar Logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas.