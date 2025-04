不破湊の新作MV『ディストーションと抱擁』公開決定！ また、初となるソロライブのBlu-rayが2025年6月25日(水)発売決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、所属ライバー「不破湊」新作MVの公開、ならびに「不破湊 1st LIVE “Cheers with you”」Blu-ray情報をお伝えいたします。

不破湊 1st Mini Album『Persona』に収録された「ディストーションと抱擁」のミュージックビデオが不破湊 YouTubeチャンネルにて公開!

「ディストーションと抱擁」

公開日時:4月18日(金)20:00

作詞・作曲:Deu(PEOPLE 1)

編曲:knoak

Movie:山下RIRI

MVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s40wweiFOXw ]

各音楽配信サイトはこちら

https://nex-tone.link/A00160994

にじさんじオフィシャルストアはこちら

https://shop.nijisanji.jp/TAG_417

不破湊 1st LIVE “Cheers with you”Blu-rayが2025年6月25日(水)に発売決定!

2024年12月8日(日)に武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナで開催された『不破湊 1st LIVE “Cheers with you”』がBlu-rayになって登場!

ライブ本編はもちろん、豪華版に同梱される特典ディスクには不破湊を追いかけ続けるライバーカメラから厳選した3曲と、ゲストに葛葉、エクス・アルビオを迎えてライブのダイジェスト映像を見ながら当時を振り返る撮り下ろし映像「Club Personaへようこそ」を収録。

更に豪華版特典としてチェキ風カード&アクリルフレームも付属いたします。

また、にじさんじオフィシャルストアで購入の場合は「ディスティニーボトル入りバブルバス【有償特典】」「ぷわぷわフレークシールセット(全5種)【無償特典】」が付属!その他各取扱店舗限定特典もご用意しております。

特典には数に限りがありますので、早めのご予約がおすすめです!

不破湊が魅せる初のワンマンライブを余すところなくお楽しみください。

※ 商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます

【商品詳細情報】

不破湊 1st LIVE “Cheers with you” 豪華版 [Blu-ray]

■発売日:2025年6月25日(水)

■価格:14,300 円(税込)

■品番:ACN-30005

⚫︎商品仕様

・ライブ本編映像

・特典映像

1.ライバーカメラ映像

「愛して愛して愛して」「栞」「一旦ステイ TONIGHT」

2.撮り下ろし映像「Club Personaへようこそ」

ゲストを迎えてライブダイジェスト映像を見ながら振り返り!

ゲスト:葛葉、エクス・アルビオ

・特製収納ボックス

・チェキ風カード&アクリルフレーム



⚫︎DISC収録内容

1. ディストーションと抱擁

2. ミラージュ

3. Violet!?

4. MC

5. Mr.Sweetest

6. Rapport

7. ロウワー

8. MC

9. フライデー・ナイト

10. ド屑

11. 愛して愛して愛して

12. HONEY

13. 栞

14. MC

15. 人マニア

16. エンデバー

17. Same as you are

18. 黄昏ラビリンス

19. 4Count

20. MC

21. 一旦ステイ TONIGHT

22. LOVEドッきゅん

23. MC

24. シャンパンナイトフィーバー

25. ラストソング

特典映像:

1.ライバーカメラ映像

「愛して愛して愛して」「栞」「一旦ステイ TONIGHT」

2.撮り下ろし映像「Club Personaへようこそ」

※ 商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます

※ ライブ本編の映像は通常版と同様です

※ 本商品には字幕が設定されていませんので、あらかじめご了承ください



不破湊 1st LIVE “Cheers with you” 通常版 [Blu-ray]

■発売日:2025年6月25日(水)

■価格: 9,680円(税込)

■品番:ACN-30004

⚫︎商品仕様

・ライブ本編映像

・ブックレット



■ DISC収録内容

※ 本商品には字幕が設定されていませんので、あらかじめご了承ください

【取扱店舗】

にじさんじオフィシャルストア

・無償特典:ぷわぷわフレークシールセット(全5種)

・有償特典:ディスティニーボトル入りバブルバス

https://shop.nijisanji.jp/TAG_635

「ぷわぷわフレークシールセット(全5種)」 イラストレーター

たま様(https://x.com/tamak0)

・Amazon.co.jp

コットン巾着

■豪華版

▼特典あり

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CTYQSP/

▼特典なし

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CY3G15/

■通常版

▼特典あり

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CVCSFV/

▼特典なし

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CWTSM2/

・楽天ブックス

クリアポーチ

■豪華版

▼特典あり

https://books.rakuten.co.jp/rb/18185543/

▼特典なし

https://books.rakuten.co.jp/rb/18185539/

■通常版

▼特典あり

https://books.rakuten.co.jp/rb/18185542/

▼特典なし

https://books.rakuten.co.jp/rb/18185538/

・全国アニメイト(通販含む)

バックパス風ステッカー

■豪華版

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3081673/

■通常版

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3081674/



・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

マルチクロス

■豪華版

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10788105/

■通常版

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10788104/



・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く

2L判ブロマイド

■豪華版

https://tower.jp/item/6806396

■通常版

https://tower.jp/item/6806395

・HMV/HMV&BOOKS online ※一部店舗を除く

スマホサイズホログラムステッカー

■豪華版

https://www.hmv.co.jp/product/detail/15799313

■通常版

https://www.hmv.co.jp/product/detail/15799312

・Sony Music Shop

B5ポスター

■豪華版

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000030004&cd=ACN0000030005(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000030004&cd=ACN0000030005)

■通常版

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000030004&cd=ACN0000030004(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000030004&cd=ACN0000030004)

・ソフマップ・アニメガ

アクリルコースター

・セブンネットショッピング

アンブレラマーカー

■豪華版

▼特典あり

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=FuwaMinato20250625&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=FuwaMinato20250625&searchKeywordFlg=1)

▼特典なし

https://7net.omni7.jp/detail/1400948085

■通常版

▼特典あり

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=FuwaMinato20250625&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=FuwaMinato20250625&searchKeywordFlg=1)

▼特典なし

https://7net.omni7.jp/detail/1400948089



※商品の取り扱いに関しては店舗様にお問い合わせください

アニメイトにてBlu-ray発売記念キャンペーン開催決定!

Blu-rayの発売を記念して、2025年6月24日(火)~6月30日(月)の期間、アニメイトにて様々なキャンペーンの実施が決定!

1.不破湊 1st LIVE “Cheers with you” Blu-ray発売記念パネル展

不破湊 1st LIVE “Cheers with you” Blu-rayの発売を記念し、公演写真を使用したパネル展の開催が決定!!この機会にぜひ店舗にお立ち寄りください!

■実施店舗:池袋本店・渋谷店・名古屋店・天王寺店・三宮店・広島店・横浜ビブレ店・梅田店・新宿店・仙台店

■注意事項

※パネルにはお手を触れないようお願いいたします。

※パネルは写真撮影可能となります。

2.「スペシャルメッセージレシート」キャンペーン

期間中、対象商品をご購入(予約引取り含む)のお客様に、不破湊 1st LIVE “Cheers with you” Blu-ray発売記念スペシャルメッセージレシートをプレゼント!

■実装店舗:全国アニメイト(通販除く)

■注意事項

※対象商品を複数同時にご購入いただきましても、レシートのお渡しは1枚となります。また、再発行はできませんので予めご了承ください。

※通販でのご予約またはご購入は、対象店舗での商品受取り(店舗受取り)をご希望されましても、本施策は対象外となります。

※施策に関わる景品・特典・サイン本他・応募用紙・引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。

※スペシャルメッセージは複製直筆です。

3.限定コメント動画放映:

期間中、対象店舗にて不破湊による限定コメント動画を放映!



■実施店舗:全国アニメイト(通販除く)

■注意事項

※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※録音・録画はご遠慮ください。

4.応援メッセージ募集!!

期間中、対象店舗にて不破湊への応援メッセージを募集!

■実施店舗:池袋本店・渋谷店・名古屋店・天王寺店・三宮店・広島店・横浜ビブレ店・梅田店・新宿店・仙台店

■注意事項

※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※メッセージのご記入場所は店舗ごとで異なりますので、各店にご確認ください。

※公序良俗に反するコメントはご遠慮ください。



5.出張ホストinアニメイト支店

期間中、対象店舗にて不破湊の特別展開(スタンデイ展示やシャンパンタワー)を実施!

■実施店舗:池袋本店

■注意事項

※展示物にはお手を触れない様お願いいたします。

※展示物の写真撮影は可となります。

詳細はアニメイトのキャンペーンページをご覧ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112988

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X:https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ:#不破湊_1stLIVE

「一旦ステイ TONIGHT」のMVに登場したトラックを再現した特別仕様のアドトラックが東京・大阪を走行!

日程:2025年4月14日(月)~2025年4月20日(日)

走行場所:新宿・渋谷周辺(東京)

梅田・心斎橋周辺(大阪)



※アドトラックをご覧の際は、安全に注意し交通の妨げにならないようご配慮ください。

※日程、走行場所は予告なく変更される場合がございます。 あらかじめご了承ください。

不破湊 プロフィール

不破湊(ふわみなと / Fuwa Minato)

歌とゲームが大好きなバーチャルホスト。

三度の飯より貴女の笑顔。

No.1にしてください。

■主なリンク先一覧

不破湊 YouTube CH:https://www.youtube.com/@FuwaMinato

ROF-MAO YouTube CH:https://www.youtube.com/@ROFMAO

不破湊 X:https://x.com/Fuwa_Minato

にじさんじ公式HP 不破湊(TALENTSページ):https://www.nijisanji.jp/talents/l/minato-fuwa

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



<リンク一覧(にじさんじプロジェクト)>

公式サイト:https://www.nijisanji.jp

X:https://x.com/nijisanji_app

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram:https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili:https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア:https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB:https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン:https://magazine.anycolor.co.jp

X:https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸