YUIMA ENYA / J.A.K.A.M. / DJ KENSEI 入魂の作品『祝詞』発売！

東洋化成株式会社『祝詞 - Norito -』Side XYUIMA ENYA / J.A.K.A.M. / DJ KENSEI。年代もキャリアも多様なバックグラウンドをもつ稀代のアーティスト三人による、初めて一つのアルバムとして世に送り出す入魂の作品『祝詞 - Norito -』。矮大、謳歌、ひょっとこ、火男など全6曲収録。4月12日に全世界で同時発売!

ジャズやワールドミュージックを現代のビートへと昇華することを得意とし、モダンファンクバンド SUPER CATS のリードボーカル、そしてアフロソウルジャズバンド Thiiird Place のメンバーでもあるジャズ / ソウル / オルタナティブ女性シンガー YUIMA ENYA(https://linktr.ee/YuimaEnya) と、日本のアンダーグラウンドシーンから世界各国まで長年にわたり精力的に活動し、ZEN RYDAZ、MYSTICS など、自身のソロ作品以外にも領域を広げ続けている DJ / トラックメーカー / プロデューサーの重鎮 J.A.K.A.M.(https://linktr.ee/JAKAM) as JUZU a.k.a. MOOCHY(https://linktr.ee/JAKAM)、黎明期のジャパニーズヒップホップシーンの最深部から活躍し、多彩なセレクト / サウンドコントロールによってオリジナルな音空間を創り出し、それらを反映する音源を DJ KENSEI、Indopepsychics、Final Drop、KOKENSHOW など様々な名義 / プロジェクトのもと、レコードやCD、カセットテープで多数リリースしている、日本を代表するトップDJの一人である DJ KENSEI(https://djkensei.com)。

年代もキャリアも多様なバックグラウンドをもつ稀代のアーティスト三人による、初めて一つのアルバムとして世に送り出す入魂の作品『祝詞 - Norito -』が先日ついに発売された。

今年も大盛況となった4月12日に開催された Record Store Day 2025 の RSD Japan(https://recordstoreday.jp/item/dgr-004-koko-138-svma-001-rmr005/) オフィシャルラインナップ作品として全国各地のレコード店で発売されたことに加え、Record Store Day 発祥の地、アメリカの RSD USA(https://recordstoreday.com/SpecialRelease/18472)、さらに RSD UK(https://www.recordstoreday.co.uk/record/Norito)、RSD Canada(https://recordstoredaycanada.ca/blog/entry.php?id=3040&t=rsd_list_images&y=2025) のラインナップにも入り、そのほかドイツ、台湾、香港、シンガポールなど全世界で同時発売となった。

Side X : YUIMA ENYA + J.A.K.A.M.

1. 矮大 Waidai 4:18

2. 謳歌 Ouka 4:46

3. 矮大 Waidai (MaL RMX) 4:04

Side Y : YUIMA ENYA + DJ KENSEI

1. ひょっとこ Hyottoko (feat. Hon Da Q, YUKKO! and GoRo the Vibratian) 9:21

2. 火男 Hiotoko 3:37

3. Bliss 3:36

-「祝詞 - Norito -」について -

YUIMA ENYA は東京出身、18歳で渡米しNYのジャズの名門 The New School 大学を卒業。街のオープンマイクでの出会いや修練で得た “Jazz”、大学で没頭した即興音楽を自身の根幹とし、帰国後はラテン、レゲエ、アフロ、ソウル、ジャズなどの様々なプロジェクトに関わり、2022年にファーストアルバムをリリースした。2024年はそのリミックスEP、現在関わっているプロジェクト SUPER CATS、Thiiird Place のアルバム、井の頭レンジャーズでの Sade のカバー曲がレコードで発売され、おそらく今日本で一番数多くのレコードがリリースされている女性シンガーである。

2023年夏に J.A.K.A.M. as JUZU a.k.a. MOOCHY から YUIMA に、のちに「矮大」という楽曲になる共作の誘いの話があり、今回のアルバム作品『祝詞 - Norito -』の制作の始まりとなった。J.A.K.A.M. は15歳からバンドとDJの活動を並行して始め、2003年のキューバでのレコーディングを皮切りに世界各地で録音を重ねてきた。世界中を旅して文化、民族を横断、縦断して太古から脈々と続く音楽の奥深さを Hip-Hop やワールドミュージック、ハウス、ダブなどの手法を駆使し、現代のダンス/ストリート/トライバルミュージックとして再生させる稀代のビートメイカーである。

同時期、DJ KENSEI と YUIMA、ラッパーの YUKKO! による即興ライブを経て、YUIMA から DJ KENSEI に楽曲制作の依頼がされた。DJ KENSEI は東京都出身、80年代半ばよりDJと制作活動を開始、黎明期のジャパニーズヒップホップシーンの最深部から活躍し、多彩なセレクト / サウンドコントロールによってオリジナルな音空間を創り出す。それらを反映する音源を DJ KENSEI、Indopepsychics、Final Drop、KOKENSHOW など様々な名義 / プロジェクトのもと、レコードやCD、カセットテープで多数リリースしている。制作のミキシングにおいては、エレクトリックな音源であっても有機的なグルーヴと感覚を重視しているという。

彼らは共に独自の音楽の展開をしながら、YUIMA の目線からは一つの何かを共有しているように思えた。彼女自身含めて、人間、生命に対する慈しむ心が深く、国籍に関係なく「人」を見ており、音楽がその人の魂を表し、影響を与え合うことを知覚していることである。YUIMA は人々の社会に思いを馳せ、苦しみ、また喜びを感じて、それと音楽との関係に深い感動を得ながら『祝詞 - Norito -』に収録されたすべての楽曲の歌詞を書き上げた。

祝詞とは日本固有の宗教である神道のあらゆる神に捧げる言葉で、感謝と祈りが述べられている。

(YUIMA ENYA)

『祝詞 - Norito -』フライヤー

<<アーティストプロフィール>>

YUIMA ENYA

YUIMA ENYA は18歳でNYへ渡り、The New School for Jazz and Contemporary Music でジャズボーカルを専攻。学校外では舞踏のスタジオに通うなどし、様々な表現や音楽を吸収しつつ独自の感性と幅広い表現力で作曲活動を開始。ジャズやワールドミュージックを現代のビートへと昇華することを得意としている。

2022年にファーストソロアルバム「MALAKA」をストリーミングと共にレコードで発売。フィーチャリングボーカルとして TAMTAM と CAT BOYS に参加。2020年にリリースされた CAT BOYS の7-inch single「Feel Like Makin' Love (カバー)」は2000枚を売り上げている。

現在 YUIMA ENYA が参加しているバンド、SUPER CATS と Thiiird Place はそれぞれ2024年4月と5月に1stアルバムをリリース。同年5月には、DJ / トラックメーカーの重鎮 J.A.K.A.M. as JUZU a.k.a. MOOCHY との衝撃の初コラボ作品「矮大 Waidai(https://linkco.re/TuSFMMym)」をデジタルリリースした。

2025年1月に、YUIMA ENYA と J.A.K.A.M. による共作第二弾「謳歌 Ouka(https://linkco.re/2vMXUDbs)」を発表。そして、旧暦の元旦となる1月29日には日本を代表するトップDJの一人である DJ KENSEI との入魂の初コラボレーション楽曲「ひょっとこ Hyottoko(https://linkco.re/vSBbYv0E)」をデジタルリリースし、いずれも大きな話題を呼んでいる。

https://www.instagram.com/enyayuima

https://x.com/yuimasan

https://linktr.ee/YuimaEnya

J.A.K.A.M. (JUZU a.k.a. MOOCHY / NXS(https://www.nxs.jp) / CROSSPOINT(https://crosspointproception.bandcamp.com))

東京出身。15歳からバンドとDJの活動を並行して始め、スケートボードを通して知り合ったメンバーで結成されたバンド EvilPowersMe の音源は、結成後すぐにアメリカのイラストレーター Pushead のレーベル等からリリースされる。DJとしてもその革新的でオリジナルなスタイルが一世を風靡し、瞬く間に国内外の巨大なフェスからアンダーグラウンドなパーティーまで活動が展開された。

ソロの楽曲制作としても米国のレコードレーベル Grand Royal からの Buffalo Daughter のリミックスを皮切りに、BOREDOMS 等のリミックス楽曲がメジャー、インディーズ問わず様々なレーベルからリリースされる。2003年にキューバで現地のミュージシャンとレコーディングツアーを敢行したことを皮切りに、その後世界各地で録音を重ね、新たな World Music の指針として立ち上げたレーベル CROSSPOINT を始動。

音楽制作のみならず、映像作品、絵本や画集のプロデュース、2012年には野外フェス ONENESS CAMP “縄文と再生” を企画するなど活動は多岐に渡り、そのオリジナルなヴィジョンがあらゆるジャンルをまたぎ、世界に広がっている。

https://www.instagram.com/juzuakamoochy

https://x.com/Juzuakamoochy

https://linktr.ee/JAKAM

DJ KENSEI

東京都出身。80年代半ばよりDJと制作活動を開始、黎明期のジャパニーズヒップホップシーンの最深部から活躍し、多彩なセレクト / サウンドコントロールによってオリジナルな音空間を創り出す。それらを反映する音源を DJ KENSEI、Indopepsychics、Kemuri Productions、Banana Connection、Final Drop(https://www.tunecore.co.jp/artists/final_drop_)、Outerlimits Inc.、Nude Jazz、Coffee & Cigarettes Band、OMA'N'SEI、Ispaar Band、Colorful House Band、KOKENSHOW(https://kksdm.official.ec)、LOOPS など様々な名義 / プロジェクトのもと、レコードやCD、カセットテープで多数リリースしている。制作やDJのミキシングにおいては、エレクトリックな音源であっても有機的なグルーヴと感覚を重視している。近年、無重力セッションでの活動や、青山蜂で第5木曜日に開催されるパーティー Open to Last、そして sorameccer sound design という多次元的にサウンドやアートに落とし込むレーベルも行なっている。

https://www.instagram.com/sarasvati_music_ashram

https://x.com/DJKENSAY

https://djkensei.com

Photo by Saeka Shimada (島田 彩枝加(https://www.instagram.com/saeka_adamiss))

Lyrics by YUIMA ENYA (All songs), YUKKO!(https://www.instagram.com/____yukko) (Y1)

Music by J.A.K.A.M. (X1, X2, X3)

Music by DJ KENSEI (Y1, Y2, Y3), YUIMA ENYA (Y2)

Recorded by J.A.K.A.M. (X1, X2, X3)

Recorded by DJ KENSEI (Y1, Y2, Y3), YUIMA ENYA (Y2), GoRo the Vibratian @ MUONKU(https://www.instagram.com/hachimantaronakakuki) (Y1, Y3), Akimasa Yamada(https://www.instagram.com/omegaf2k) @ Mujuryoku Session(https://www.instagram.com/mujuryoku_session_official) (Y1)

Mixed by J.A.K.A.M. @ KANNON STUDIO (X1, X2), MaL (X3)

Mixed by DJ KENSEI (Y1, Y2, Y3), GoRo the Vibratian (Y1), Akimasa Yamada @ Mujuryoku Session (Y1), Caneco(https://www.instagram.com/caneco1234) @ M2 Studio (Y1, Y2, Y3), KND(https://www.instagram.com/_knd____) (Y1), MaL (Y2)

Locked grooves edited by DJ KENSEI and Caneco @ M2 Studio (Y4, Y5, Y6)

Mastered by MaL(https://www.instagram.com/mal_primaldub) (Hoodish Recordings(https://www.instagram.com/hoodish.rec)) (All songs except locked grooves)

Lacquer cut by Kazumi Tezuka (TOYOKASEI CO., LTD.)

Art direction by YUIMA ENYA

Design by Hiroyuki Yamazaki(https://www.instagram.com/hiroyukizakiyama)

Styling coordination by Vesma(https://www.instagram.com/vesma927)

Costume accessories by Omen Tenguya

Cover photography by playbackboys(https://www.instagram.com/playbackboys) (Side X)

Cover photography by DJ KENSEI (Side Y)

Flower decoration by LOYALTY FLOWERS(https://www.instagram.com/koichihashiguch1) (Side Y)

Center label photography by playbackboys (Side X) and angelo (Side Y)

Kalimba, Bass Kalimba, Ngoni (Tin Can African Harp), and Bamboo Flutes are all hand-made instruments by GoRo the Vibratian(https://www.instagram.com/gorombaba) (Final Drop(https://www.instagram.com/final_drop_))

A&R : Akihiko Inagawa (DEEP GROUND RECORDS) and Kenichiro Chida (RAWMEN RECORDS)

Pressed and printed at TOYOKASEI CO., LTD.(https://toyokasei.co.jp), Japan.

Special thanks to Hon Da Q (本田Q), YUKKO! (HAHAOYA BUNKAMURA 母親文化村), GoRo the Vibratian (Final Drop), Tasuku Itsukaichi (五日市 扶), Akimasa Yamada (山田 章雅), Kengo Hayakumo (早雲 健悟), Mujuryoku Session (無重力セッション), Caneco (M2 Studio), KND (KOKENSHOW / softribe), MaL (Hoodish Recordings), Hiroyuki Yamazaki, Dasu or Alive, sorameccer sound design, KOKENSHOW, STEEEZO, Nigh Magazine, Saeka Shimada (島田 彩枝加), Maasa Sano (佐野 真麻), Masaya Ouchi (SeTTeN), Aoyama HACHI (青山蜂), Sound Bar PATROL, Quintet, SINKICHI, USUGROW, AMA UU, Kenji Ikegami, 88block, bar bonobo, bar Cheeky, studio Bapple, Ongakushokudo ONDO (音楽食堂ONDO), Kieth Flack, DJ BAR Tengu Shokudo (DJ BAR 天狗食堂), MUONKU (無音空), Sunrise Corporation (For sustainable World), Vesma, Omen Tenguya (お面 天狗屋), playbackboys, LOYALTY FLOWERS, Aki Nakata, Ali, CALPISS, DA=TI, Koichi Hashiguchi, MADBEE, myb, odoriko, Sadayuki Doi, Tarhell Anatomiya, Yuya Naritomi, angelo, Gomajun (胡麻純), mayu, Michael Kurtz (Record Store Day), Katsuharu Hagiwara, Kazumi Tezuka (Mr. Locked Groove), Toshihide Ueda, and Shin Kunezaki (TOYOKASEI CO., LTD.), Spyder, Megan Page, Jack Le Feuvre, Jon Hughes, all music lovers and vinyl record stores in the world as well as all of our friends and family, and huge thanks to everyone who supported in making this album!

(P) & (C) 2025 YUIMA ENYA / CROSSPOINT (X1, X2, X3)

(P) & (C) 2025 YUIMA ENYA / Sarasvati Music Ashram (Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6)

Manufactured and distributed by DEEP GROUND RECORDS(https://www.instagram.com/deepgroundrecords) with CROSSPOINT(https://www.instagram.com/nxs_crosspoint), Sarasvati Music Ashram(https://www.instagram.com/sarasvati_music_ashram), and RAWMEN RECORDS(https://www.instagram.com/rawmen_records) / DGR-004, KOKO-138, SVMA-001, RMR005 / STEREO / MADE IN JAPAN

■ アーティスト:YUIMA ENYA / J.A.K.A.M. / DJ KENSEI

■ タイトル:祝詞 - Norito -

■ 仕様:LP重量盤(ライナーノーツ付き)

■ 価格:税込4,400円

■ 発売日:2025年4月12日(土) <RECORD STORE DAY 2025>

<本件に関するお問い合わせ先>

【DEEP GROUND RECORDS(東洋化成株式会社)】

mediarelations@toyokasei.co.jp

https://www.instagram.com/deepgroundrecords

https://x.com/deep_ground_rec



【RAWMEN RECORDS】

東京都世田谷区太子堂5-15-11 ケーテー三軒茶屋4F

営業時間:火 水 木 金 20:00~25:00 (不定休あり)

rawmenrecords@gmail.com

https://www.instagram.com/rawmen_records

https://rawmenrec.base.shop



【CROSSPOINT】

https://www.nxs.jp

https://crosspointproception.bandcamp.com