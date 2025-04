フィガロジャポン6月号「私たちのフレンチシック！」は4月18日（金）発売。私たちが憧れ続ける、パリっぽいおしゃれの現在形をお届け！

株式会社CEメディアハウスフィガロジャポン2025年6月号

フィガロジャポン6月号をAmazonで購入!

→ https://amzn.asia/d/e67UrhH(https://amzn.asia/d/e67UrhH)

フィガロジャポン2025年6月号

私たちのフレンチシック!

いつでも私たちが憧れているのは、パリっぽいおしゃれ。スポーツアイテムをミックスした大人のストリートスタイルから、数々のメゾンのコードとして愛される「赤」という色をモダンに解釈したクールな着こなし、フランス映画から抜け出してきたような軽快なヴァカンスルックまで。フレッシュに進化したフレンチシックの現在形をお届け!

フィガロジャポン2025年6月号

パリジェンヌのベーシック。

パリジェンヌが魅力的なのはトレンドを自分なりに解釈して自分らしく着こなすことに長けているから。少女の頃からなじみのあるパリブランドで作るストリートスタイルこそ、いま心惹かれる等身大のパリベーシック。

フィガロジャポン2025年6月号

今田美桜とヴィンテージの密やかな共犯関係。

ヴィンテージを巧みに取り入れ、自分だけの「好き」や「こだわり」を表現するパリジェンヌのおしゃれ。ヴィンテージをこよなく愛する今田美桜が、パリジェンヌの心をモダンに着こなす。

フィガロジャポン2025年6月号

フレンチシック、私の場合。

おしゃれ賢者が考える、“フレンチシック”の定義とは? 3つのキーワードとともにフレンチシックな私物コレクションをご紹介。

フィガロジャポン2025年6月号

シャルロット・ゲンズブール、サンローランのパリシックの表現者。

私がサンローラン・ウーマンである--。かつてイヴ・サンローランはこう言った。「サンローランほど典型的な女性像と結びついているメゾンはほかにないでしょう。サンローランが表現する理想の女性像は、古典的なミューズが持つ魅惑的な完璧さよりも複雑です」、そう語るのはサンローランのクリエイティブディレクター、アンソニー・ヴァカレロだ。アンソニーの古くからの友人でありミューズでもあるシャルロット・ゲンズブールを被写体に、写真家クリス・コルズがサンローランの女性像を撮り下ろす。

フィガロジャポン2025年6月号

涼しいメイク、ひんやりボディケア。

崩れてもきれいなベースメイクや涼しげなポイントメイク、夏不調に備えるインナーケアから暑さを吹き飛ばすボディアイテムまで。過酷さを増す夏を心地よく乗り切る、涼感ビューティをご紹介。

フィガロジャポン2025年6月号

FIGARO HOMME 彼との瞬間 vol.55

萩原利久、その眼差しの先に。

子役の時から芸能界に身を置き、役者としてのキャリアはすでに17年。研ぎ澄まされた感覚を持ち、さまざまな役柄を多彩に演じ分ける、天性の俳優・萩原利久。その輪郭を捉えた。

フィガロジャポン2025年6月号

【新連載】アールドゥヴィーヴルへの招待

2025年、創刊35周年を迎えたフィガロジャポン。モード、カルチャー、ライフスタイルを軸に、豊かに自由に人生を謳歌するパリジェンヌたちの知恵と工夫を伝え続けてきました。その結晶ともいえるフランスの美学を、さまざまな視点からお届けします。第1回目は「パリ、オペラ座ガルニエ宮。エトワールと舞台を支える職人たち」。

目次

MODE

私たちのフレンチシック!

パリジェンヌのベーシック。

パリの赤に染まるなら。

色香について、改めて考える。

今田美桜とヴィンテージの密やかな共犯関係。

Tシャツとタンクトップは永遠。

フレンチシック、私の場合。

シャルロット・ゲンズブール、サンローランのパリシックの表現者。

MODE

バーバリーが誘う、アートフルな庭園。

BIJOUX

春の訪れは、ヴァン クリーフ&アーペルとともに。

BEAUTE

涼しいメイク、ひんやりボディケア。

CULTURE

映画『Page30』が映す、女優たちの条理と本質。(唐田えりか、林田麻里、広山詞葉、MAAKIII)

INTERVIEW

FIGARO HOMME 彼との瞬間 vol.55

萩原利久、その眼差しの先に。

ART DE VIVRE

新連載 アールドゥヴィーヴルへの招待 vol.1

パリ、オペラ座ガルニエ宮。エトワールと舞台を支える職人たち。

BIJOUX

理想の光を辿る、フレッドのハイジュエリー。

【連載】

MONTRE いいモノ語り 93 シャネル

NEWS HOT FROM PARIS いまパリで起きているコト 95

MELI-MELO

MODE: FLOATING FEELING

BIJOUX: TRANQUIL BLUE

BEAUTE: MAKE LEMONADE

NEW TOPICS ESSENTIALS 今月のTO BUY & TO KNOW

齊藤 工 活動寫眞館 94 松坂桃李 満島真之介 白本彩奈

CULTURE

portrait クリエイターの言葉

リッケ・フロスト ( デザイナー ) / マーガレット・クアリー ( 俳優、モデル )

Cinema / Books / Art / Theater / Music

GOURMET ワイン学習帖 13 / 朝から美食遺産 48

在本彌生の、眼まなこに翼。28 リトアニア・プルンゲ

News from madameFIGARO.jp

HOROSCOPE 石井ゆかりの星占い

岡尾美代子の雑貨 ヘイ!ヘイ!ヘイ! 209

-------------------------

フィガロジャポン2025年6月号

定価880円(税込)/電子版730円(税込)/2025年4月18日発売

https://madamefigaro.jp/magazine/(https://madamefigaro.jp/magazine/)

amazonで購入→ https://amzn.asia/d/e67UrhH(https://amzn.asia/d/e67UrhH)

-------------------------



●フィガロジャポンメンバーシップのご案内

フィガロジャポンのメンバーシップ、「メゾンフィガロ」の会員になりませんか?

会員になると、 毎月実施しているフィガロ編集部おすすめのプレゼントへの応募や、 会員限定のオンラインワークショップなどへの参加が可能に。 最新号の情報や話題のトピックスを楽しめるメールマガジンも届きます。 ぜひ、 ご登録ください。



会員登録は無料です。 ※すでに会員登録済みの方は、 引き続きご利用いただけます。

ご登録はこちらから→ https://madamefigaro.jp/membership/

●フィガロジャポン公式サイト&SNSアカウント

オフィシャルサイト「madameFIGARO.jp」:https://madamefigaro.jp

ECサイト「フィガロマルシェ」:https://marche.madamefigaro.jp

「フィガロジャポンBusiness with Attitude(BWA)」:https://madamefigaro.jp/society-business/business-with-attitude

「フィガロワインクラブ」:https://madamefigaro.jp/lifestyle/gourmet/figaro-wine-club

Facebook:facebook.com/madameFIGARO.jp

X(Twitter):@madameFIGARO_jp

Instagram:madamefigarojapon

LINE:アカウント名「madameFIGAROjapon」、 あるいはアカウントID「@oa-figaronews」を検索。