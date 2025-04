ログラスCTO伊藤・鈴木の2名がアジア最大級のテックカンファレンス「Great International Developer Summit (GIDS)」にて登壇決定

株式会社ログラス

新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供する株式会社ログラス(本社:東京都港区、代表取締役CEO:布川友也、以下「当社」)は、2025年4月23日(水)、24日(木)にインド・ベンガルールで開催される「Great International Developer Summit」(以下GIDS)にて、CTO伊藤博志と開発本部 Enabling & Platform部 部長の鈴木健一が登壇することをお知らせいたします。世界水準の開発組織を目指し、技術ドリブンな思想を掲げるログラスが、グローバルOSSコミュニティとの接点となる本イベントを通じて、その技術力と開発文化を世界に発信します。

■グローバル開発体制の構築に向けて、インドに開発拠点を設立

2024年11月、伊藤博志の執行役員CTO就任を機に、弊社はグローバル展開を加速させてまいりました。その中核戦略として、2025年初夏には、高度IT人材が集まるインドへの開発拠点設立を進めています。

この開発拠点は、ログラスのプロダクト開発をいっそう加速させ、グローバル市場における競争力を強化するための重要な戦略的拠点と位置づけております。

その上で今回のGIDS登壇は、インドの開発者コミュニティとの連携を深め、今後の拠点設立に向けた重要な足がかりとなるものです。

今後のグローバル展開加速に向け、国内外問わず技術発信をいっそう強化し、世界水準の開発組織を目指してまいります。



■登壇情報

■執行役員CTO 伊藤 博志

▽プロフィール

ゴールドマン・サックスのテクノロジー部に新卒入社後、同社の基幹システム開発に従事。その後、VP/Senior Engineerとしてプラットフォーム開発に携わり、同社発のJavaのOSSであるEclipse Collectionsのコミッター兼プロジェクトリードやOpenJDKへのコントリビュートを行うなど、OSS戦略をけん引。スタートアップ2社を経て、READYFORに入社し、執行役員VPoEに就任。同社のエンジニア組織の10名から30名規模への成長、決済基盤の刷新や、技術的負債の返済、新規プロダクト開発を牽引。2022年10月に株式会社ログラスの開発部へエンジニアとして入社。エンジニアリングマネージャー、VPoE、開発本部長/事業執行役員VPoEを経て、2024年11月より執行役員CTOに就任。

▽登壇内容

・タイトル:「Exploring Java OSS with LLMs: A New Way to Approach Open-Source Code Reading」(LLMを活用したJava OSS探求:オープンソースコード読解への新しいアプローチ)

・概要:大規模なJava OSSの読解をLLMを活用したAIアシスタントによって効率化する新しい手法を紹介。Spring Bootなどの実例を通して、AIが複雑なコードベースの理解を深め、開発者の生産性向上に貢献する方法を探索する。

・日時:2025年4月23日 16:30~17:30(日本時間:2025年4月23日 20:00~21:00)

・詳細:https://developersummit.com/session/exploring-java-oss-with-llms-a-new-way-to-approach-open-source-code-reading

■開発本部 Enabling&Platform部 部長 鈴木 健一

▽プロフィール

新卒でNTTデータに入社。ミッションクリティカルシステム・大規模基幹システムのアーキテクチャ設計や統括業務に従事した後、より堅牢な開発を求めて、プログラム言語理論(型システム、関数型等)を研究。

その後、Visionalにてサイバーセキュリティ事業の立ち上げからプロダクト開発をけん引した。ContractS株式会社にて開発部長、プロダクト部長、技術戦略室長、VP of Developmentを歴任。2023年ログラスへ入社。2024年11月より、Enabling&Platform部 部長に就任。

▽登壇内容

・タイトル:「From Domain Models to Domain Languages with Tagless-Final」(Tagless-Finalでドメインモデルからドメイン言語へ)

・概要:ドメインモデルの構造的な崩壊を「言語設計」の視点で捉え直す。tagless-final により、構文・型・意味論を備えたDSLとしてモデルを再構成し、副作用を分離。文脈的整合性を保ちながら、ドメインを代数として設計するアプローチを紹介する。

・日時:2025年4月24日 14:30~15:00(日本時間:2025年4月24日 18:00~18:30)

・詳細:https://developersummit.com/session/from-domain-models-to-domain-languages-with-tagless-final

■グローバル展開に向けて採用を強化中

ログラスではグローバル進出およびインド開発拠点の開設に向けて、海外開発拠点における新機能開発のプロダクト開発推進を担当するPdMや、エンジニアの採用を強化しています。



▽採用情報

・グローバルPdM

https://hrmos.co/pages/loglass/jobs/PdM-GLBPdM-001

・シニアWebアプリケーションエンジニア

https://hrmos.co/pages/loglass/jobs/Eng-AE-Sr-002

・採用サイト

https://www.loglass.co.jp/recruit

■ クラウド経営管理システム「Loglass」について

当社が提供する「Loglass 経営管理」は、企業の中に散在する経営データ(財務数値/KPIの予算・見込・実績)の収集・統合・一元管理までを効率化し、高度な分析を可能にするクラウド経営管理システムです。フォーマットが異なる表計算ファイルや各システムに散在する様々なデータを、ローデータのまま取り込んでデータベース化。見たい数値を見たいカットで簡単に可視化・分析できるようになり、経営判断の精度やスピードを高めます。

製品紹介サイト : https://www.loglass.jp/

製品紹介動画 : https://youtu.be/4jiRIjcO6Ck

■ 株式会社ログラスについて

「良い景気を作ろう。」をミッションとして掲げ、新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供しています。主なサービスとして、「Loglass 経営管理」「Loglass IT投資管理」「Loglass 販売計画」「Loglass 人員計画」「Loglass サクセスパートナー」を提供しています。

代表者:代表取締役CEO 布川 友也

設立:2019年5月

所在地:東京都港区三田3-11-24 国際興業三田第2ビル 9階

事業内容:新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスの企画・開発・販売

URL:https://www.loglass.co.jp/

■ 報道関係のお問い合わせ先:ログラス広報事務局

E-mail: pr@loglass.co.jp