TVアニメ「WIND BREAKER」からLINEスタンプ第2弾が登場！！
株式会社arma bianca
株式会社アルマビアンカはTVアニメ「WIND BREAKER」のLINEスタンプを配信いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）はTVアニメ「WIND BREAKER」のLINEスタンプ配信を【4月18日】より開始いたしました。
TVアニメ「WIND BREAKER」から新作LINEスタンプの登場！
アニメ1st season後半の名シーンを中心にした、おなじみのキャラクター勢揃いのスタンプでトークを盛り上げましょう！
ぜひお友達と送り合ってご使用ください。
配信ページはこちら
https://line.me/S/sticker/30308082
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 1F
お問合せフォーム： https://armabianca.com/contact
担当： 齊藤直樹
Mail： info@armabianca.com
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