TVアニメ「WIND BREAKER」からLINEスタンプ第2弾が登場！！

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株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはTVアニメ「WIND BREAKER」のLINEスタンプを配信いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）はTVアニメ「WIND BREAKER」のLINEスタンプ配信を【4月18日】より開始いたしました。






TVアニメ「WIND BREAKER」から新作LINEスタンプの登場！



アニメ1st season後半の名シーンを中心にした、おなじみのキャラクター勢揃いのスタンプでトークを盛り上げましょう！



ぜひお友達と送り合ってご使用ください。



配信ページはこちら


https://line.me/S/sticker/30308082




【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


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住所：　〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 1F


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担当：　齊藤直樹


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