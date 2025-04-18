【キャスト生出演】舞台「文豪とアルケミスト 紡グ者ノ序曲(プレリュード)」開幕直前特番が、4月22日(火)21時～ニコ生にて配信決定

株式会社ドワンゴ

DMM GAMESが手掛ける大人気ゲーム「文豪とアルケミスト」の舞台化第8弾、舞台「文豪とアルケミスト 紡グ者ノ序曲(プレリュード)」が2025年5月1日(木)より開幕いたします。

新作開幕直前の2025年4月22日(火)21時に、キャスト生出演特番がニコニコ生放送にて配信が決定いたしました。

番組出演は佐藤永典、櫻井圭登、松井勇歩、安里勇哉（TOKYO流星群）、北村健人、原貴和、松村龍之介の7名。

公演の最新情報や作品の見どころについて、キャストとともに生放送でお届けいたします。

番組情報

【キャスト生出演】舞台「文豪とアルケミスト 紡グ者ノ序曲(プレリュード)」開幕直前特番

放送日時：2025年4月22日(火) 21時より放送START

番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347517388

【番組出演】

北原白秋：佐藤永典

石川啄木：櫻井圭登

高村光太郎：松井勇歩

久米正雄：安里勇哉（TOKYO流星群）

直木三十五：北村健人

ファウスト：原貴和



青年：松村龍之介



※本番組の一部はプレミアム会員限定視聴となります。

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※タイムシフト期間：14日間

【新作情報】舞台「文豪とアルケミスト 紡グ者ノ序曲(プレリュード)」

【日程／会場】

東京公演

2025年5月1日(木)～5月11日(日) IMM THEATER

京都公演

2024年5月17日(土)～5月18日(日) 京都劇場



【出演】

北原白秋：佐藤永典

石川啄木：櫻井圭登

高村光太郎：松井勇歩

久米正雄：安里勇哉（TOKYO流星群）

直木三十五：北村健人

小泉八雲：林光哲

ファウスト：原貴和



青年：松村龍之介



アンサンブル

町田尚規、山口渓、田中慶、佐藤優次、安久真修、松崎友洸、丸山武蔵、小川蓮



公式HP：http://bunal-butai.com/(http://bunal-butai.com/)

公式X：https://x.com/bunal_butai

(C) 2016 EXNOA LLC / 舞台「文豪とアルケミスト」8製作委員会

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