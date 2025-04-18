株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ (東京都中央区 代表取締役社長 熊谷 正慶 ＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞ 以下当社) では、常時15万点の在庫を誇り、良質なオフィス家具が連日大量に入荷しています。そこで今回は、特に在庫量が多いチェア・デスク・ロッカーをご紹介します。法人様のオフィス家具入れ替えや、新規拠点の開設など大量導入をご検討のお客様にオススメです。

■OfficeBusters Official Web Site https://www.officebusters.com

●オフィスチェアSteelcase 「LetsB」（在庫数約2,000脚）

Steelcase製 LetsB（レッツビー）は、上下で硬さの異なるクッションフォームが背骨をサポートし、身体の動きに柔軟にフィットした抜群の座り心地をもたらしてくれます。また、調節も座ったまま簡単に操作できるためストレスなく業務に集中できます。機能性とデザインをバランス良く実現したシリーズのため、デスクワーク用はもちろん、ゲスト用やミーティング用など多様なワークスタイルにご利用いただけます。

LetsBの主な仕様

■価格

メーカー希望小売価格：80,000円(税別)～

オフィスバスターズ 販売価格：7,400円(税込み 8,140円)

販売店：全国39店舗

参考URL： https://www.officebusters.com/series/steelcase/letsb/

◆色：ブラック◆アームレスト：可動肘◆リクライニング強度調整機構・ストップ機構、◆座面上下調整機構◆座奥調整機構 ※仕様によって機能が異なる場合がございます。

その他在庫数が多いオフィスチェア

・オカムラ バロン（ハイバック/ブラック 約1,000脚、ローバック/ブラック 約500脚）

https://www.officebusters.com/series/okamura/baron/

・コクヨ セディスタ（ローバック/肘無/ブルー 約500脚）

https://www.officebusters.com/series/kokuyo/sedista/

・Steelcase アプト（ミドルバッグ/肘無/ブルー 約500脚）

https://www.officebusters.com/series/steelcase/apt-chair/

●オフィスデスクイトーキ 「アクティブフィールド」（在庫数約300台）

アクティブフィールドの主な仕様

執務室、会議、ワークショップなどあらゆる目的に合わせて簡単に移動できるキャスター付のミーティングテーブルです。配線取り出し口があり、PCの電源確保がスムーズに行えます。

■価格

メーカー希望小売価格：120,000円(税別)～

オフィスバスターズ 販売価格：13,400円(税込み 14,740円)

販売店：全国39店舗

参考URL：https://www.officebusters.com/series/itoki/active_field_table/

◆色：ホワイト◆リフトロックキャスター◆配線取り出し口あり

その他在庫数が多いオフィスデスク

・オカムラ アドバンス（ナチュラル 約300台、ホワイト 約200台）

https://www.officebusters.com/series/okamura/advance/

・イトーキ CZ（ホワイト 約200台）

https://www.officebusters.com/series/itoki/cz/

・コクヨ ワークヴィスタプラス（約100島）

https://www.officebusters.com/series/kokuyo/workvistaplus/

●ロッカーコクヨ 「エディア」 8人用パーソナルロッカー（在庫数約300台）

フラットな美しさを追求した、シンプルなデザインの省スペース型個人用ロッカーです。一つひとつに投函口が付いており、書類を扉表面から投函でき便利にご利用になれます。鍵はダイヤル錠タイプのため、鍵の持ち歩きが不要で、紛失の心配もありません。

エディアの主な仕様

■価格

メーカー希望小売価格：295,570円(税別)～

オフィスバスターズ 販売価格：39,800円(税込み 43,780円)

販売店：全国39店舗

参考URL：https://www.officebusters.com/series/kokuyo/edia-locker/

◆色：ホワイト◆ダイヤル錠タイプ（固定方式or自由方式）

その他在庫数が多いロッカー

・コクヨ 「エディア」 両開き書庫（約100台）

https://www.officebusters.com/series/kokuyo/edia/

・クロガネ 書庫セット（約100台）

https://www.officebusters.com/series/kurogane/

当社では、法人・個人問わず多くの方にご満足いただける各種中古オフィス家具を豊富に取り揃えています。オフィス家具の購入を検討されている方は、ぜひオフィスバスターズをご利用ください。在庫状況や予約販売の詳細については、お近くの弊社店舗へお問合せください。今回の大量導入のチャンスを、ぜひお見逃しなく！

■本件お問合せ先：

株式会社オフィスバスターズ

担当：星野

受付時間 (平日) 9:00～18:00

0120-030-139

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-5-3 福島ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町２丁目６－１１ 大一ビル

TEL： 06-6258-0231



■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務



■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 柏保 第0426号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 27 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号

内装仕上工事業 国土交通大臣許可(特-6)第26676号

解体工事業 国土交通省大臣許可（般-30）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号



■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース機構 (JRO) 会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員

一般社団法人 ジャパン・レンタル・アソシエーション（旧称：什器・備品レンタル協会）

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員