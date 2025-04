Similarweb、ChatGPTなどのAIチャットボットからの流入を可視化する新機能を発表

SimilarWeb Japan株式会社

※本プレスリリースは米国時間2025年4月7日に公開されたSimilarweb Expands Digital Visibility to AI Chatbots Like ChatGPT and More(https://ir.similarweb.com/news/press-releases/detail/120/similarweb-expands-digital-visibility-to-ai-chatbots-like)の抄訳に基づいています。

【イスラエル・テルアビブ】デジタルインテリジェンス分野のリーディングカンパニーであるSimilarweb(NYSE: SMWB)は本日、ChatGPT、Perplexity、Claudeなどの人気AIチャットボットからのウェブトラフィックを可視化できる新機能「AIチャットボットトラフィック」を発表しました。この新機能により、従来の検索エンジンや参照元とは異なる、新たな流入チャネルとしてのAIチャットボットの影響力を的確に把握し、デジタル戦略に活かすことが可能となります。

📺 プレスリリース全文はこちらからもご覧いただけます。

https://www.businesswire.com/news/home/20250407068734/en/

■ 急速に拡大するAIチャットボット経由の流入に対応

AIチャットボットは今や、ユーザーの情報収集や意思決定の主要な手段のひとつとして定着しつつあります。Similarwebでは、AIチャットボットが新たなリファラル(参照元)として担う役割に着目し、これを分析できる新たな機能の提供を開始しました。

新機能では、各チャットボットからのトラフィックの規模や、どのプラットフォームが自社コンテンツへのリンクを多く生成しているかが一目で把握できます。また、どのページ(URL)がAIチャットボットからの流入を多く獲得しているかや、それを導いた具体的なプロンプト(質問内容)例も一覧で確認できます。

■ SimilarwebはAI時代の変化を可視化し、企業の意思決定を支援

今回のアップデートは、既存のSimilarwebプラットフォーム内で利用可能で、すでにSEOや競合分析に活用しているユーザーは、追加の導入なしで利用できます。従来の検索最適化では「どのキーワードがトラフィックを生んでいるか」が重要でしたが、今後は「どのAIプロンプトがどのページにユーザーを誘導しているか」を把握することで、より精緻なコンテンツ戦略が可能になります。

Similarwebの創業者兼CEOであるOr Offerは次のように述べています。

「生成AIによる検索体験の進化により、デジタル環境は大きな転換期を迎えています。当社のAIチャットボットトラフィック分析は、企業がこの新たな時代においても競争優位を確保できるよう支援する強力なツールです。」

生成AIは、消費者がブランドを“発見し、評価し、関わる”方法そのものを変えています。Similarwebは、こうした変化を単に追うのではなく、先回りして可視化し、企業が先手を打てるようサポートします。

詳細は、AIチャットボットリファラルトラフィックに関するブログ記事をご覧ください。

AIチャットボットリファラルトラフィックに関する公式ブログ(https://www.similarweb.com/blog/ja/updates/product-updates/chatbot-referral-traffic-tracking/)

■Similarwebについて

Similarweb(NYSE: SMWB)は、デジタルデータを活用して企業が市場で成功を収めることを支援します。ウェブサイトやアプリに関する重要なデータ、分析、インサイトを提供することで、ビジネスチャンスの発見、競合の脅威の把握、戦略の最適化、適切な顧客の獲得、そして収益の向上を可能にします。Similarwebの製品は、先進的なテクノロジーと包括的なデジタルデータに基づいて設計されており、企業における業務プロセスにスムーズに統合されています。

